České hokejistky v upraveném tréninkovém zápase v Pekingu porazily Švédky

„Nehrály jsme v (reprezentačních) dresech a hrálo se třikrát dvacet minut hrubého času,“ popsala obránkyně Aneta Tejralová netradiční duel. „První dvě třetiny se hrálo pět na pět a třetí, po domluvě trenérů, jsme hrály oslabení a přesilovky,“ doplnila hráčka Nižního Novgorodu.

Češky v Pekingu trénují již od minulého týdne, neboť na olympiádu odletěly speciálem s hlavní částí výpravy. Až dnes si ale poprvé vyzkoušely led v aréně Wu-kche-sung, ve které budou hrát zápasy. „Hlavní aréna je moc pěkná. Líbí se mi led, který je rychlý a tvrdý,“ pochvalovala si útočnice Denisa Křížová.

Jedna z jedenácti hokejistek působících ve Švédsku uvítala možnost zahrát si před startem turnaje utkání. „Jsem hrozně ráda, že jsme si mohly vyzkoušet návyky z tréninku a přenést je do zápasu. Vidět, zda to vůbec funguje, jak nám to funguje a co potřebujeme do začátku turnaje zlepšit,“ podotkla Křížová.

Prvním soupeřem českých hokejistek bude ve čtvrtek 3. února výběr domácí Číny. O dva dny později se Češky utkají se Švédkami a tentokrát již půjde o body. „Hrála jsem proti Švédkám po delší době a ukázalo se, že švédské holky jsou šikovné, individuálně zdatné. Doufám, že nám to alespoň trošku ukázalo, jak hrají, a víme, co od nich můžeme čekat. Doufám, že máme vše natočené na videu a rozebereme to s trenéry,“ pousmála se obránkyně Pavlína Horálková.