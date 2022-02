Zimní hry jsou pro nás splněný sen, říkají hokejistky Mlýnková a Čajanová

Když jí před reprezentačním srazem jako jediné české hráčce vyšel pozitivní test na koronavir, nepanikařila. „Byly to nervy, ale pořád jsem věřila, že na olympiádu odletím. Jenom jsme nevěděli kdy,“ oddechla si Natálie Mlýnková, než v pondělí nastoupila do letadla mířícího do Pekingu.