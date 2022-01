Hokejistky neodletí do Pekingu kompletní. Mlýnková měla pozitivní test

Hokejová reprezentace žen ve čtvrtek odcestuje do Pekingu, dějiště nadcházejících olympijských her, bez útočnice Natálie Mlýnkové, která měla pozitivní test na koronavirus. „Nastoupila do pětidenní domácí izolace. Každý den dělá vše pro to, aby za námi mohla co nejdříve dorazit,“ uvedl v online rozhovoru s novináři trenér národního týmu Tomáš Pacina.