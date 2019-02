Budou 5G telefony drahé? Xiaomi ukazuje, že příplatek může být nulový

Xiaomi začne telefon prodávat v květnu, a to na vybraných světových trzích. Na tiskové konferenci v Barceloně bylo konkrétně zmíněno Španělsko, kde už na některých místech síť 5G funguje. Třeba u operátora Orange.

V Česku se s touto verzí telefonu asi nesetkáme, protože nebude důvod ho v Česku prodávat. Vyjma lokálních pilotních projektů se letos v nějaké větší míře síť 5G stavět nebude. A až bude, tak už se situace na trhu 5G telefonů úplně změní.

Přesto je představení Xiaomi Mi Mix 3 5G velmi zajímavé. Důvodem je cena, za kterou se telefon začne prodávat. Ta je stanovena na 599 euro, což je v přepočtu 15 500 korun. To je v podstatě úplně stejně, za kolik se prodává v současné době Mi Mix 3 v Česku. Obě sumy platí pro verzi s vnitřní pamětí 128 GB.

Nulový příplatek, respektive podle trhu zcela minimální, je dobrou zprávou. Vypadá to, že ač je technologie 5G úplně na začátku, tak se za ni nebude nijak zásadně připlácet. Je samozřejmě možné, že jiní výrobci budou mít odlišnou cenovou politiku, například že jako Samsung nasadí 5G jen do špičkových verzí některých modelů. Ale všeobecně by 5G nemuselo smartphony zdražovat.

A to ani v aktuálních modelech, ať už s řešením od Qualcommu nebo tím, které má Huawei, kdy 5G není implementované přímo do procesoru, ale je v samostatném modemu. Což je samozřejmě technologicky komplikovanější řešení, ale odpovídající současným možnostem. V případě Mi Mix 3 5G to je čip Qualcomm Snapdragon 855 (tím se odlišuje od běžné varianty s loňským Snapdragonem 845) a 5G modemem Snapdragon X50.

Mi Mix 3 je špičkový telefon s originální vysouvací konstrukcí, aby nemusel mít výřez v displeji. Podrobný popis přístroje najdete v tomto článku.