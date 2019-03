K čemu je dobré 5G? Podívejte se, jak to vysvětluje Samsung

Zatímco LTE sítě přinesly výrazné zrychlení datových přenosů a v podstatě umožnily aktuální rozmach mobilního internetu, sítě páté generace vlastně z pohledu běžného uživatele takový pokrok nepřinesou. I když přenosové rychlosti stoupnou násobně, pro uživatele to důležité vlastně nebude, protože zrychlení tak dramaticky nepocítí: limitující pro něj bude spíš to, jak rychle mu bude schopen obsah naservírovat jeho poskytovatel internetu, než jak rychle ho přenesou samotné sítě.

Může se tedy zdát, že uživateli moc novinek 5G sítě nepřinesou. Samsung ale na typu Galaxy S10 5G v simulaci ukazuje, že zajímavé možnosti přece jen 5G sítě mají. V simulaci aplikace pro sledování přenosů z baseballového zápasu firma předvádí, jak 5G obohatí zážitek. Uživatel si tu bude moci třeba libovolně přepínat kamery, a v případě některých dokonce bude moci hýbat záběrem tak, aby měl na dění co nejlepší výhled.

Má to být ukázka toho, jak velké přenosové rychlosti a nízká odezva nových sítí učiní samozřejmým to, co je dnes sice technicky možné, ale vcelku komplikované. I tak 5G zůstává spíše toužebně očekáváno operátory, kterým přinese lepší možnosti z hlediska kapacity sítí a umožní jim nabídnout nové služby především v oblasti kritické infrastruktury.