První komerční 5G síť nebude ani v Číně, ani v USA

Jižní Korea doufá, že se jí díky nové technologii podaří učinit průlom v oblastech jako chytrá města a autonomní vozy a zvýšit hospodářský růst, který byl loni nejnižší za šest let.

Nová technologie umožňuje až dvacetkrát vyšší rychlost přenosu dat než širokopásmová technologie LTE označovaná jako 4G, někdy může být však až stokrát rychlejší. Mimo toho 5G nabízí i lepší podporu umělé inteligence a virtuální reality.

Jihokorejská firma Samsung Electronics byla první, která v únoru představila 5G telefon, více viz K čemu je dobré 5G? Podívejte se, jak to vysvětluje Samsung. Podle některých analytiků tak zaujala přední pozici na trhu 5G. Místní menší konkurent LG Electronics plánuje představit 5G chytrý telefon koncem dubna.

Jihokorejští mobilní operátoři podle agentury Reuters za kampaně propagující 5G utratili miliardy. Největší operátor SK Telecom, který má celkem dvacet sedm milionů uživatelů, očekává do konce letošního roku zhruba jeden milion zájemců o 5G.

Podle loňské prognózy poradenské společnosti Deloitte by vlastní 5G síť mělo letos spustit celkem 25 operátorů, příští rok by se pak jejich počet měl zdvojnásobit. Koncem roku 2018 novou technologii testovalo sedmdesát dva operátoři. Například německá skupina Deutsche Telekom spustila první vysílače umožňující přenos signálu 5G loni v říjnu, na čtyřech vysílačích v Berlíně operátor testoval tento předběžný standard v živém provozu (více viz Nástup sítí 5G je zase o něco blíže. První vysílače jsou už postavené).

Například americký operátor Verizon plánuje svou 5G síť spustit ve dvou městech ve čtvrtek 11. dubna, tedy o téměř týden později než Jižní Korea.

V mnoha zemích zbrzdily výstavbu sítí páté generace obavy o bezpečnost v souvislosti s technologiemi čínské firmy Huawei. Použít při výstavbě 5G sítí technologie této společnosti zakázaly například australské či novozélandské úřady (více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii).

Tažení proti Huaweii započala americká vláda, která se snažila přesvědčit i evropské spojence. Americká snaha nicméně v Evropě nepadla na úrodnou půdu: žádný z evropských států totiž společnosti Huawei výslovně nezakázal možnost ucházet se o zakázku na vybudování evropských sítí 5G. Více viz Může za to Huawei. Evropa se staví proti tlaku USA).

Jižní Korea se těchto obav snaží nicméně nevšímat. Dva ze tří největších mobilních operátorů v zemi, tedy SK Telecom a KT totiž technologie této čínské společnosti nepoužívají. Použil je pouze menší mobilní operátor LG Uplus.