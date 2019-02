Ve jménu 5G revoluce. Čínští výrobci se stávají tahounem inovací

Dřívější tahouni, jako byly značky HTC, Sony a LG, sotva přežívají a při životu je drží především výroba komponentů pro smartphony. HTC se rovnou rozhodlo svůj vývojový tým prodat Googlu a dříve slavné značky jako Motorola, BlackBerry nebo Palm skončily právě v čínských rukou.

O čínských výrobcích nebylo na západních trzích slyšet. Průlom způsobil Huawei a jeho podznačka Honor, který vzal vyspělé trhy útokem a stal se z něho jeden z nejvýznačnějších hráčů na trhu se smartphony. Analytici očekávají, že do roku 2020 by se mohl stát světovou jedničkou v tomto segmentu.

Huawei následovalo Xiaomi, které si nejprve „oťukávalo“ trh neoficiálním prodejem na západních trzích, až na ně vstoupilo oficiálně. Značky Oppo nebo Vivo sice na západních trzích prozatím nijak výrazně neprorazily, Oppo už však expanzi chystá. Vivo se zatím drží opodál. Obě značky patří do koncernu BBK Electronics, který si už západní trhy získal smartphony OnePlus. Jejich prodeje však nejsou příliš velké.

Nyní přichází další z mnoha mobilních revolucí, a to 5G sítě. Bude chvíli trvat, než se stanou běžnými, ale čínští výrobci jsou na ně už připravené. Když pomineme propírané bezpečnostní hrozby spojené s 5G sítěmi ze strany čínských výrobců, tak ty se týkají především síťových řešení a ne samotných telefonů.

Huawei, jehož se bezpečností rizika spojená s 5G sítěmi týkají především, už představil první 5G modem pro smartphony. Zanedlouho má Huawei na veletrhu MWC představit svůj první ohebný smartphone, což má být další mobilní revoluce. Ohebný Huawei má podporovat i 5G sítě. Značka Honor chce slovy svého šéfa uvést vůbec první komerčně dostupný 5G smartphone.

Xiaomi má na veletrhu MWC rovněž představit 5G smartphone. Dokonce celou řadu smartphonů s podporou nové generace sítí. Oppo na veletrhu podle všeho zatím 5G smartphone nepředstaví, ale má v záloze revoluci v podobě fotoaparátu s desetinásobným optickým přiblížením. Vivo už představilo prototyp Apex 2019 rovněž s podporou 5G.

OnePlus chce jako první nabízet 5G smartphone v Evropě. Motorola patřící Lenovu už vlastně první 5G smartphone představila, ale v tomto případě jde jen o připojitelný modul pro běžnou Motorolu Moto Z3. ZTE má svůj první 5G smartphone představit až v druhé polovině roku.

Čínským výrobcům už ze světových značek konkuruje pouze Samsung a Apple. Obě společnosti však vykázaly v posledním loňském kvartálu velký propad prodejů. O Samsungu se už ví, že uvede výroční model Galaxy S10, který by mu měl vylepšit prodejní statistiky na rozdíl od propadáku v podobě loňské „es devítky“.

A samozřejmě i Samsung chystá smartphone s podporou 5G sítí, který má být vrcholem řady Galaxy S10, ale jen na vybraných trzích. A to podle všeho velmi drahým. 5G smartphone chystá i další tradiční hráč LG, ovšem model V50 ThinQ s podporu 5G možná bude až později. Nejdříve LG uvádí modely řady G, smartphony řady V mají premiéru vždy později.

Co chystá Apple, je tradičně složité odhadnout. Vzhledem k slábnoucím prodejům musí přijít s něčím lepším, než jen inovovanou řadou XS navazující na model X. Ovšem v analytických kuloárech se prozatím neobjevují zvěsti o ničem převratném, s čím by nové iPhony měly přijít. Ty budou navíc představené až na podzim, takže času je ještě dost. Ale podporu sítí 5G mají dostat iPhony podle řady zpráv až v roce 2020.

Čínští výrobci se mimo masivní podpory 5G u svých smartphonů mají zaměřit také na umělou inteligenci, zlepšení biometrického zabezpečení a samozřejmě na stále lepší displeje a fotoaparáty. I přes rozšíření cloudových řešení mají rovněž vzrůstat kapacity uživatelské paměti. U operačních pamětí se kvůli rostoucím nárokům na výpočetní výkon, například kvůli zmiňované umělé inteligenci, očekává standard u lepších modelů 10 GB.

Trochu tajemná je ovšem obchodní strategie čínských výrobců. Třeba Xiaomi prodává své smartphony na domácím trhu vlastně pod cenou a zisk má s přidružených služeb. Na západních trzích si tuto taktiku dovolit nemůže, přesto jeho modely vyjdou po odečtení daně a záruk tak levně, že na nich příliš vydělat nemůže.

Huawei se už cenou nepodbízí, minimálně v segmentu top modelů prodává za ceny konkurence. Navíc má v záloze značku Honor, která už není pouhou levnější odnoží samotné mateřské firmy, ale stává se z ní značka nabízející smartphony s velmi dobrou výbavou.

Koncern BBK Electronics je zase zvláštní tím, že pokud by se se sečetly prodeje všech jeho smartphonů prodávaných pod různými značkami, tak jak to děla Huawei, tak by se mohl honosit titulem největšího producenta smartphonů na světě. To by mu marketingově jistě pomohlo, ale koncern BBK Electronics uvádí prodeje všech svých značek samostatně.

Čínské značky mohou doplatit na saturovaný čínský trh. Ten vykazuje značný meziroční pokles. Jenže zatím na tom nejvíc tratí paradoxně Apple. Samsung býval v Číně dokonce jedničkou na trhu, nyní je tam jeho pozice bezvýznamná. Čínští výrobci tak obsadili vlastní trh a teď musí expandovat do světa. Ovšem raketově rostoucí Huawei už mnoho prostoru nemá. Na obrovský americký trh má dveře zavřené i se samotnými smartphony.