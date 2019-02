Tento telefon nemá tlačítka ani konektory. Koupili byste si ho?

Apex 2019 zřejmě zatím na pulty obchodů nezamíří, ovšem jako výkladní skříň nejmodernější techniky čínské značky Vivo poslouží dokonale. Přístroj je hned z několika pohledů unikátní.



Za prvé byste na něm nenašil ani jedno klasické tlačítko, což ale neznamená, že by přístroj bylo možno ovládat výhradně přes displej. Telefon má totiž podobně jako špičková HTC na dotyk citlivý rám a právě to absenci klasických tlačítek vyvažuje. Displej využívá technologii always-on (zobrazení notifikací a času na vypnutém displeji) a ikonkami na pravém boku prozrazuje umístění zabudovaných tlačítek.

Konkrétně je to regulace hlasitosti a ještě níže pak vypínací tlačítko. Zatímco ovladače hlasitosti jsou skutečně zcela ukryty, v místě hlavního tlačítka přece jen mírné vyboulení je.

Telefon boduje i z pohledu procenta plochy, kterou ukrajuje použitý displej. Rámečky jsou maximálně osekány, a obrazovka tak bude s přehledem tvořit přes 90 procent čelní strany. Krycí sklo je na okrajích zaoblené, jeho typ neznáme.

Na celé ploše obrazovky nenajdete výřez, ani stále populárnější průstřel nebo jiné kreace. S tím také souvisí asi jediný výbavový ústupek, Apex 2019 totiž nemá čelní kamerku.

Displej jako jeden velký snímač

Obrazovka disponuje vestavěným snímačem otisků prstů, který je možno přiložit téměř po celé ploše displeje. Vivo tak loni představený panel, který snímal otisky v celé spodní polovině, dále vylepšilo. Vůči dnes dostupným vestavěným snímačům je to citelný pokrok a bezesporu užitečné vylepšení. Není třeba se totiž trefovat naslepo bez hmatového odlišení do omezeného prostoru.



Přehlídka netradičních vlastností pokračuje absencí známých konektorů. To, že byste na těle nenašli ustupující 3,5mm jack, překvapivé není, ovšem nepřítomnost USB-C konektoru zarážející je. K nabíjení totiž slouží magnetický konektor ve spodní části zad, ke kterému se kabel připne. To však znamená nutnost u sebe mít příslušný adaptér, který rozhodně dosud není masovou záležitostí.

Marné by bylo také pátrání po reproduktoru nebo otvorech mikrofonu. Vše je totiž umě schováno a navzdory tomu se telefon na hlasitý odposlech umí rozehrát velmi pěkně. O tom se můžete sami přesvědčit na videu.

Prvotřídní výbava i podpora 5G sítí

Apex 2019 je prvním smartphonem výrobce s podporou sítí 5. generace. Vivu se v útrobách přístroje podařilo přeskupením komponent vytěsnit 20 procent plochy na základní desce sady Snapdragon 855, a nebyl tak problém připojit 5G modem Snapdragon X50. Ten jinak není běžnou součástí aktuálně nejvýkonnějšího procesoru od Qualcommu (více v článku: Výkonný a učenlivý superprocesor může porazit i konkurenta od Applu).

Operační paměť má obří porci, 12 GB, úložiště má pak dnes už poměrně běžnou kapacitu 256 GB. Telefon má dvojitý hlavní fotoaparát, ovšem jeho parametry neznáme.



Sečteno podtrženo, Apex 2019 by mohlo být skutečně prémiové zařízení a přestože se v této podobě do prodeje možná ani nedostane, zmíněné video jasně ukazuje, že to je reálné fungující zařízení. Lze očekávat, že Vivo netradiční v článku zmíněné prvky letos promítne do svých špičkových telefonů.

Výrobce je generátorem nových nápadů

Vivo na současné scéně platí za jednoho z největších inovátorů, právě tento výrobce totiž loni na CESu ukázal vůbec první smartphone se snímačem otisků prstů pod displejem.

A v zajímavých nápadech nepolevuje. V létě uvedlo model Nex s vyskakovací čelní kamerkou, koncem roku pak přišel smartphone Nex Duo Display, který, jak už název napovídá, obsahuje hned dva displeje.

Vivo patří i z globálního pohledu mezi největší prodejce smartphonů, ve třetím kvartálu loňského roku z celkových objemů ukrojila 8 procent a skončila tak v těsném závěsu za značkou Oppo, která s 9 procenty uzavírala první pětku (data Counterpoint Research). Vivo i Oppo jsou součástí skupiny BBK Electronics, kam patří i menší značka OnePlus. I ta má však zaděláno na větší úspěch, podařilo se jí totiž expandovat do Spojených států.