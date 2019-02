T-Mobile v Evropě testuje 150 vysílačů na 5G, ukázal i budoucnost hraní

Příchod mobilní sítě páté generace je nejočekávanější novinkou napříč průmyslem. Nový standard navýší rychlost přenosu dat až na 20 Gbit/s a sníží odezvu na řádově jednotky milisekund. To přinese nejen výrazně rychlejší a spolehlivější internet do mobilů, ale i domácností.

5G také umožní rozvoj autonomní dopravy (osobní autonomní auta i hromadná a nákladní doprava) a přinese velké změny do průmyslové výroby a robotiky obecně. Internet věcí už nebude pouhým a nadužívaným výrazem v odborných článcích.

Už 150 vysílačů pro 5G testuje v reálném provozu Deutsche Telekom (T-Mobile je dceřinou společností) po celé Evropě. Loni proběhl dvouměsíční test také v Praze. Podrobně jsme o něm a o technologii Massive MIMO psali v tomto článku.

Nyní v šesti zemích probíhají finální přípravy pro ostré spuštění sítě páté generace. Letos se jí dočkají v Rakousku, Německu a Holandsku. Následovat bude Maďarsko, Řecko a Polsko. Zatím vše běží ve stávajícím LTE, ale první data přes 5G síť, standard označovaný 5G NR (New Radio), prolétnou v uvedených zemích již během tohoto čtvrtletí. První testy přitom začalo v Berlíně už v roce 2017. Dosavadní rozsáhlé testování podpůrné technologie Massive MIMO probíhá na stávající síti LTE (viz tento článek).

Společnost T-Mobile také v Barceloně oznámila a v přímém přenosu symbolicky spustila první „5G továrnu“. Technologií 5G zasíťoval operátor tovární komplex společnosti OSRAM ve Schwabmünchenu. Firma totiž plánuje v rámci jednotlivých provozů nasazení řady mobilních autonomních robotů a vozítek, které musí mezi sebou v reálném čase komunikovat. A k tomu je 5G ideální. Zavedená síť však zatím stále používá LTE, nicméně síťové prvky už jsou na 5G připravené. V pondělí 25. února se také v OSRAMu ve Schwabmünchenu vydalo symbolicky na cestu první autonomní vozítko.

Vybíjená přes mobil

Německý operátor se pochlubil i první online multiplayer AR hrou. Na stánku si každý mohl zahrát digitální verzi klasické vybíjené. Díky kombinaci technologií edge computingu a LTE po sobě mohli hráči skrze displeje mobilu vrhat virtuální míče.

Dodgeball (vybíjená) od Nianticu na Samsungu Galaxy 10+. AR hra pro více hráčů měla premiéru na MWC v Barceloně.

Telefon reagoval graficky i vibrací jak na zásah protihráče, tak sebe sama. Hraní v reálném čase, ve více hráčích, skrze rozšířenou realitu a přes LTE bylo možné díky partnerství se společností MobiledgeX, která zavádí služby takzvaného mobile edge computingu (nověji Multi-access edge computing - MEC). Zjednodušeně řečeno, jde o služby provozované v cloudu a přístupné přes mobilní síť, ale co nejblíže uživateli tak, aby reakce byly co nejrychlejší.

Samotná hra vznikla ve společnosti Niantic, která je známá především díky celosvětovému fenoménu Pokémon Go. I podle Claudie Nematové, která je v T-Mobilu zodpovědná za nové technologie, je budoucnost počítačových her nikoli v hraní doma, ale venku. A právě příchod 5G by měl do této oblasti přinést to, co prý dosud chybělo. Kombinaci multiplayer režimu, tedy hraní v reálném čase pro více hráčů proti sobě, a rozšířené reality (AR).