Vyvolené české město má od O2 extra rychlá mobilní data. Je to skoro 5G

Nejrychlejší běžně dostupná mobilní data si v Kolíně samozřejmě může vyzkoušet kdokoliv, pokud tedy využívá služeb O2. Přenosové rychlosti se teoreticky blíží rychlostem očekávaných sítí 5G, ale takovou síť zatím O2 v Kolíně nepostavilo. Ostatně bez telefonů, které zatím v podstatě na trhu nejsou, by to nedávalo smysl.

Kolínská síť je stále LTE, ale výrazně vylepšená. Maximální přenosová rychlost se může pohybovat až okolo 1 Gbit/s, což je hodnota, kterou by měly nabízet právě až sítě 5G. V reálném testu, který jsme v Kolíně provedli, se rychlost pohybovala zhruba na polovině této hodnoty, download byl 470 Mbit/s, upload pak okolo 60 Mbit/s.

Současné sítě českých operátorů umožňují maximálně poloviční přenosové rychlosti, reálně se u testovacích telefonů dostáváme na hodnoty okolo 180 Mbit/s u downloadu. Rozdíl oproti 5G je v odezvě. Ta je stále v řádu desetin milisekund, v našem měření jsme se dostali na 18 ms. V sítích 5G se však odezva výrazně zkrátí až na hodnotu jedné milisekundy. A to je právě nezbytně nutné třeba pro samořiditelná auta nebo jiná průmyslová řešení.

Aby bylo možné v sítích LTE dosáhnout tak vysokých přenosových rychlostí, použilo O2 spojení několika frekvenčních pásem spolu s technologiemi 4x4 MIMO a 256QAM. Konkrétně uživatel současně přenáší data v pásmech 800, 1 800, 2 100 a 2 600 MHz. Operátor použil technologie Nokie a Huawei a vystavěl v Kolíně osm nových vysílačů a další dva ještě přibudou.

Tolik technologie ze strany operátora. Jenže potřebný hardware musí mít i uživatel. Konkrétně je potřeba smartphone, který podporuje přenosy LTE kategorie 16. Těch už je na trhu docela dost, ovšem jsou to v drtivé většině nové či novější top modely jednotlivých výrobců. Namátkou iPhony XS, Sony Xperia XZ a vyšší, Huawei Mate 10 a novější, Samsung S8 a novější a mnohé další.

O2 proto připravilo akci na Samsungy z loňské modelové řady S9, na které poskytuje slevu 5 000 korun. Tato sleva není omezena na zákazníky z Kolína, k dispozici je ovšem jen na prodejně operátora v Kolíně. Základní S9 64 GB vyjde po slevě u O2 na 12 995 Kč.

O2 není prvním tuzemským operátorem, který spustil síť s vysokými přenosovými rychlostmi. Už loni Vodafone testoval 5G technologii v Karlových Varech s přenosovou rychlostí až 1,8 Gbit/s. Vodafone technologii jen předvedl, v běžném provozu není. To síť O2 (ve spolupráci s CETINem) v Kolíně poběží v běžném provozu. Navíc podle zástupců operátora případný upgrade na síť 5G je už v podstatě jen záležitost nahrání nového softwaru a několika drobných úprav.

Jenže k masivnímu spuštění sítí 5G v Česku je stále hodně daleko. Čeká se na aukci frekvencí v pásmu 700 MHz. Aukce by měla proběhnout letos a operátoři by mohli pásma využívat od příštího roku. Technologii 5G by operátoři teoreticky mohli spustit už dřív na současných frekvencích, ale to asi jen v testovacím režimu ve vybrané lokalitě. Podle asociace GSMA by první 5G síť mohla fungovat v Česku už letos, ale který operátor by to měl být, zatím jasné není. Masivní nástup 5G lze v Česku očekávat až od roku 2021, standardem se pak stane ještě později.

To už budou k dispozici i levné smartphony s podporou 5G a především řešení, které sítě 5G budou potřebovat. Protože samotná přenosová rychlost není až tak podstatná, což dobře demonstruje právě vylepšená síť O2 v Kolíně. Pro běžného mobilního zákazníka není podstatné, jestli stahuje data rychlostí 200, 500 nebo 900 Mbit/s. Na mobilu to prakticky nepozná.

Výhody 5G jsou především v kapacitě a pak v průmyslových řešeních. Jenže ta vyžadují konkrétní aplikace, které zatím nejsou vytvořené.