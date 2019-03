Vláda aukci neprojednala. Rozhodne se, jestli podpoří čtvrtého operátora

ČTÚ v pondělí 18. března oznámil, že vypořádal připomínky, které od operátorů k podmínkám soutěže obdržel. V materiálu pro vládu nebyly zohledněny, úřad jej ministerstvu průmyslu a obchodu k předložení na jednání vlády předal již v závěru loňského roku. Podle mluvčího úřadu Martina Drtiny nicméně připomínky operátorů k plánované aukci neobsahovaly natolik zásadní argumenty, které by vedly ČTÚ k přehodnocení zamýšlených základních opatření k dosažení uvedených cílů.

Po projednání materiálu vládou je ČTÚ připraven formálně zahájit proces přípravy výběrového řízení, a to provedením veřejné konzultace podle zákona o elektronických komunikacích. Současně bude zamýšlené podmínky konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i orgány Evropské komise.

Materiál ministerstva průmyslu a obchodu uvádí, že chystaná aukce kmitočtů by mohla vynést okolo osmi miliard korun. Tedy podobně jako předchozí soutěž o frekvence pro LTE v roce 2013. Tehdejší aukce státu vynesla 8,5 miliard korun, nový hráč na tuzemském mobilním trhu z ní však nevzešel (více viz Čtvrtý operátor nebude, aukci LTE opanovala současná trojka operátorů).

ČTÚ již dříve oznámil, že aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz by měla začít ve druhé polovině letošního roku tak, aby skončila na začátku roku 2020 (více viz Dočká se Česko dalšího operátora? Dozví se to až začátkem roku 2020).

Frekvence v pásmu 700 MHz se uvolní po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v příštím roce, pásmo 3,4 až 3,6 GHz je volné. Jedním z hlavních dodavatelů infrastruktury pro sítě 5G je čínská společnost Huawei, kterou tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost označil za bezpečnostní riziko (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Případné vyloučení Huaweie z budování 5G sítí by mohlo podle odborníků jejich spuštění v tuzemsku zpozdit (více viz Snadný nástup 5G v Česku je v ohrožení. Kvůli varování před Huaweiem).

Nového hráče mají přilákat zvýhodnění

Úřad také počítá s tím, že by lákal čtvrtého mobilního operátora ke vstupu na trh přednostní možností podat nabídku na vyhrazený blok deset MHz z celkových 30 MHz v pásmu 700 MHz. Nový operátor by vedle třetiny z nabízených frekvencí zároveň získal právo na národní roaming v sítích stávajících operátorů do doby, než postaví síť vlastní.

Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu by se dražby mohli zúčastnit investoři nejen z Evropy. „Podle našich indikací existuje potenciál investic ze strany investorů nejen z Evropy, ale také například z Jižní Koreje nebo Spojených států amerických,“ sdělilo v únoru ministerstvo (více viz Aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, tvrdí ministerstvo).

Frekvence mají operátoři získat na 15 let. Poskytovat služby budou muset začít do dvou let od obdržení přídělu. Vedle toho budou muset plnit rozvojová kritéria pro pokrývání jednotlivých oblastí ČR.

Operátoři, kteří v aukci získají frekvence v pásmu 700 MHz, by podle dosažené velikosti spektra měli mít povinnost podat nabídku do veřejné zakázky ministerstva vnitra na zajištění komunikace krizových a bezpečnostních složek. Proti původnímu záměru tak ministerstvo vnitra nezíská část nabízených kmitočtů na vybudování vlastní sítě pro bezpečnostní složky (více viz ČTÚ chystá důležité aukce kmitočtů. Mají přilákat potenciálního nováčka).

Sítě 5G umožňují datové přenosy o rychlosti přes jeden Gbit/s, což je desetinásobek v současnosti dosahovaných rychlostí v sítích LTE. Mají umožnit rozvoj oblastí, jako jsou autonomní řízení nebo internet věcí.

První komerční síť 5G plánuje spustit v roce 2020 skupina Deutsche Telekom v Německu. Nový standard v provozu otestovala již loni v říjnu, první čtyři vysílače umožňující přenos signálu 5G se nacházejí v Berlíně.