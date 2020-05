Představovali je jako seriál, teď s nimi chtějí potrápit konkurenci

TCL budete pravděpodobně znát jako výrobce televizorů. Tato čínská společnost patří mezi jejich největší světové výrobce, patří mezi první pětku a třeba v USA je pozice firmy v tomto oboru ještě silnější. V případě smartphonů je postavení značky výrazně slabší. Ovšem to mluvíme o samotné značce TCL. Koncern totiž produkuje (drží licenci) na přístroje Alcatel a do konce léta i na smartphony Blackberry. A to už jsou dobře známé značky.

Od loňska však TCL začalo měnit strategii. S Blackberry už počítat nemůže, navíc je to opravdu jen velmi okrajová část. Alcatel zůstává, ale stáhne se od segmentu levných přístrojů pod 200 eur (tedy asi 5,5 tisíce korun), což je ostatně dlouholetý obor podnikání této původně francouzské značky. Smartphony vyšších tříd bude koncern prodávat pod svou vlastní značkou TCL.

Tato změna se dotkla i českého trhu. Jako první se na něm začal loni na podzim prodávat model Plex. Výrazné rozšíření portfolia připravila firma na letošní rok. Modelová řada se jmenuje velmi prostě 10 a zahrnuje zatím tři modely, z nichž dva se prodávají i v Česku: TCL 10 Pro a 10L. Třetí novinka TCL 10 5G zatím ne, bylo by to zbytečné, protože sítě 5G zatím v Česku nefungují.

S představením novinek to bylo složitější a nikoliv kvůli koronavirové epidemii. I když i ta se na seriálovém představování částečně podílela. TCL telefony oznámilo už na začátku ledna na veletrhu CES v Las Vegas. Tam je i ukázalo, ale opravdu jen na okamžik a bez dalších podrobností. Oficiální světová premiéra měla proběhnout v Barceloně na veletrhu MWC na konci února. Jenže tento veletrh se kvůli epidemii už neuskutečnil.

TCL nakonec telefony v Barceloně ukázalo na privátní akci, ale veřejné představení posunulo až na začátek dubna. Jenže na pulty prodejen se dvojice modelů dostává až nyní na konci května.

Základní model střední třídy

TCL 10L je zajímavý přírůstek do dnes velmi bohaté kategorie telefonů střední třídy. S cenou 6 990 Kč nepatří mezi nejlevnější přístroje v této kategorii. Papírově také výbava nikterak zásadně nevyčnívá, ale zároveň není vůbec špatná. Předností je určitě design, který je originální a telefonu to sluší.

Hlavním poznávacím znakem, což platí pro všechny smartphony TCL, je na zadní straně pruh s objektivy fotoaparátu. Jestli to je elegantnější řešení než blok objektivů u konkurence a jiné kreace, záleží na vašem vkusu, nám se toto řešení líbí.

Všechny novinky mají vzadu čtyři objektivy, nejlevnější TCL 10L má tuto sestavu snímačů: 48 + 8 + 2 + 2 Mpix. Tedy hlavní, širokoúhlý, makro a pro hloubku ostrosti. Přední kamerka pro selfie je v průstřelu 6,5palcového displeje s rozlišením FHD+. Rámečky jsou minimální, jak je dnes obvyklé. Čtečku otisků pak najdeme na zádech.

Telefon pohání procesor Snapdragon 665 od Qualcommu v kombinaci s poměrně štědrou operační pamětí 6 GB. Uživatelská má kapacitu 64 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťových karet. Zajímavostí je stále přítomný sluchátkový konektor. Telefon se do prodeje dostává s aktuálním Androidem 10 a výrobce slibuje minimálně jednu aktualizaci na novou generaci systému, tedy 10L v budoucnu dostane Android 11.

Top model značky

Druhou novinkou TCL, která se prodává na českém trhu, je model 10 Pro. Základní křivky designu jsou stejné s levnějším příbuzným, ale zde je vše luxusnější. Displej je na bocích mírně zakřivený a záda telefonu nejsou plastová jako u 10 L, ale jsou skleněná. Opět musíme design pochválit, především zelená verze je velmi pohledná.

Rozdílů oproti levnějšímu TCL 10L je samozřejmě mnohem víc. Třeba čtečka otisků je pod displejem. Ten sice má také úhlopříčku 6,5 palce a rozlišení FHD+, ale je typu AMOLED místo IPS u levnějšího příbuzného. Selfie kamera je opět v průstřelu.

Vzadu najdeme opět sestavu čtyř objektivů ve složení: hlavní, širokoúhlý, makro a pro hloubku ostrosti. Rozlišení snímačů je však vyšší, takže hlavní má 64 Mpix, širokoúhlý 16 Mpix a makro 5 Mpix. Poslední snímač hloubky ostrosti má stejně jako u 10L rozlišení 2 Mpix.

Výrobce telefon osadil procesorem Snapdragon 675 a operační pamětí 6 GB. Uživatelská má kapacitu 128 GB a opět ji lze rozšířit pomocí paměťových karet. Telefon má docela velkou baterii s kapacitou 4 500 mAh a opět dnes už ne vždy obvyklý sluchátkový konektor. Operačním systémem je opět Android 10, u svého top modelu pak TCL slibuje dvě aktualizace na novou generaci systému, 10 Pro tedy v budoucnu získá i Android 12. Za lepší výbavu i podporu si TCL žádá více peněz, konkrétně 11 990 Kč. To už je na v podstatě novou značku na trhu docela dost.

Střídmé ambice

Strategie TCL je nicméně jasná - firma se nechce podbízet, ale chce zákazníkům přinášet smartphony se stále ještě dostupnou cenou a se zajímavými technickými prvky výbavy. U TCL 10 Pro argumentuje například tím, že za takovou cenu moc přístrojů se zakříveným AMOLED displejem nepořídíte.

Navíc chce firma klást důraz na svou určitou tradici. „Nejsme žádný nový čínský startup, jako spouta naší konkurence. Zákazníci nám mohou důvěřovat,“ říká globální marketingový manažer značky TCL Stefan Streit. A dodává, že díky značce Alcatel má tato čínská společnost bohaté a dlouhodobé vazby na mobilní operátory po celé Evropě. Novinku TCL 10L tak najdeme třeba i v nabídce českého T-Mobilu.

Podle Streita navíc TCL v poslední době výrazněji prohlubuje své vztahy s Googlem, i proto může firma slíbit uživatelům jistotu aktualizací systému a také bezpečnostních aktualizací. Ty chce TCL distribuovat nejpozději do 60 dnů (Google vyžaduje do 90), v ideálním případě pak do měsíce. „V současné době nepůsobíme jako značka na čínském trhu a s našimi produkty se soustředíme na globálního zákazníka,“ dodává Streit.

TCL pak chce zákazníkům nabídnout i širší portfolio produktů, než smartphony. Kromě televizorů, které již můžete znát, chce firma uvést na trh třeba tablety se značkou TCL a na některé trhy začíná momentálně uvádět i různé příslušenství - od chytrých hodinek, přes wi-fi huby až po dnes tak oblíbená bezdrátová sluchátka. Ta budou ve dvou verzích, běžné a sportovní, přičemž běžná varianta by se s cenou měla vejít hlouběji pod hranici tří tisíc korun. Do budoucna plánuje firma i v Evropě nabídnout i své další produkty, například i z řad bílé techniky. Vše má ale jít hezky postupně.

Ohebná budoucnost

Stefan Streit se také v rámci (virtuálního) představení nových produktů českým a slovenským novinářům pochlubil několika koncepty přístrojů s ohebným dispolejem. TCL jako koncern patří k největším producentům displejů na světě a ve vývoji těch ohebných se hodně angažuje. Firma má podle Streita více než dvě desítky různých konceptů, na kterých ověřuje, jaká konkrétní konstrukční řešení mohou být praktická a mohou se líbit zákazníkům.

Prozatím ukázal tři prototypy: jeden klasický s rozevírací konstrukcí po vzoru Samsungu Galaxy Fold, druhý hned se dvěma klouby, který se skládá jako harmonika a celkově tak z původní velikosti displej naroste na trojnásobek. Tyto dva koncepty byly funkční, třetí pak byla maketa, ale asi nejzajímavější: displej byl v jejím případě rolovací tak, že vyjel z útrob těla telefonu. „Máme i funkční prototypy tohoto řešení a vzbuduje to velmi pozitivní ohlasy,“ prozradil Streit.

S uvedením smartphonů s ohebnými displeji ovšem TCL nijak nespěchá. „Chceme s tím příjít, až to bude mít smysl jak cenově, tak z hlediska spolehlivosti řešení,“ říká Streit s tím, že uvedení prvních produktů tedy bude ještě chvíli trvat. TCL jde o to, že i na takovém revolučním produktu musí vydělat, nechce přístroj uvádět na trh jen aby ukázala, že to umí. Na druhou stranu rozhodně nechce nasazovat cenu, jaká dnes bývá u takových přístrojů obvyklá - tedy kolem padesáti tisíc.

Streit sice konkrétní částku i datum uvedení neprozradil, nicméně z náznaků lze pochopit, že TCL chce své jednodušší modely s ohebným displejem uvést za cenu určitě pod hranicí 1 000 eur. „Cena ale hodně záleží na druhu konstrukce,“ říká, aniž by vysvětlil, zda to znamená, že složitější a možná atraktivnější konstrukční řešení přidjou prostě až později, až celkově tato technika zlevní, nebo zda je možné, že budou v úvodu i dražší. Mezi běžnými telefony ale rozhodně nechce TCL prodávat přístroje s takto extrémními cenami, plnohodnotnou vlajkovou loď firma nabízet nebude a bude se tedy soustředit spíš na neobvyklou techniku.

Původně se zdálo, že TCL uvede svůj první smartphone s ohebným displejem na trh koncem letošního roku, teď to však i kvůli změnám způsobený pandemií koronaviru vypadá spíš na první polovinu roku příštího. „Je možné, že do té doby připravíme třeba něco pro vývojáře,“ naznačuje Streit, že by se jeden z konceptů přeci jen mohl v praxi objevit o něco dříve, byť v omezené podobě.