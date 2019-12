Na první pohled průměrný smartphone umí vystoupit z davu. Test TCL Plex

Ve střední třídě je v poslední době skutečně nabito. A navíc to v ní zkouší další a další nové značky, plus se sem tam vrátí některý z hráčů, který třeba dočasně vyklidil pozice. Jednou z těch nejnovějších značek na českém trhu je čínské TCL – firma, která je známá hlavně na poli televizorů, kde patří k největším hráčům na světovém trhu.

Firma také patří k významným producentům displejů, z čehož bychom měli těžit v relativně brzké době u smartphonů s ohebnými displeji: ty TCL chystá a chce je nabídnout za mnohem atraktivnější cenu, než jakou v současnosti nastavují konkurenti. Než se tak ovšem stane, chce být novou významnou silou ve střední třídě chytrých telefonů. V ní přitom není žádným nováčkem: doma v Číně se telefony TCL prodávají a v našich končinách je tato firma také dobře známa díky značkám Alcatel a BlackBerry. Na využívání obou (a také značky Palm) má TCL licenci a právě alcately střední třídy nyní produkty pod vlastní značkou nahradí.

Prvním smartphonem, který s touto značkou na trh přichází, je TCL Plex – klidně to tedy za předcházející strategie firmy mohl být Alcatel Plex, teď je to ovšem TCL. Firma se chce prezentovat jako inovativní a přitom nabízet cenově dostupné produkty s dobrým poměrem výkon/cena. Model Plex ovšem na první pohled jako příliš inovativní nevypadá, i když výbava rozhodně není špatná. Zaujmout ovšem dovede.

Čím zaujme?

Především tím, že TCL Plex v praxi splní, nebo dokonce i překoná to, co na papíře slibuje. Ve střední třídě je spousta smartphonů s trojitým fotoaparátem, s pořádnou baterkou, s komplexní výbavou, která slibuje skvělé praktické používání.

Plusy a minusy Proč koupit? solidní výbava

povedený fotoaparát

moderní funkce bez kompromisů

Proč nekoupit? místy nezvyklé ovládání

špatná dostupnost příslušenství (pouzdra) Kdy? V prodeji Za kolik? 6 990 Kč

Ale ne každý z nich v praxi obstojí. TCL Plex ovšem ano: foťák je na danou cenu opravdu povedený, výdrž baterie velmi dobrá a ani ostatní prvky smartphonu nijak nezaostávají. Vyvážené vlastnosti z něj dělají univerzální přístroj, který může v praxi uspokojit i trochu náročnější uživatele, než kolik by jeho cena, původně stanovená na necelých 8 tisíc korun, naznačovala. A to už od uvedení stihl model o tisícovku zlevnit.

Líbí se vám?

Co se designu týče, veze se TCL Plex na vlně lesklých přístrojů s minimálními rámečky. Ty se opravdu podařilo zmenšit velmi solidně, jen ten spodní je mírně výraznější, ale podobný jako třeba u dražších modelů Huaweie a Honoru z vyšších tříd. Displej dostal průstřel v levém horním rohu. Design zad je trochu originálnější než u většiny produkce, u TCL to zajistili tím, že čočky fotoaparátu tu umístili vedle sebe, jsou samostatné a po krajích vedle nich se nachází diody LED blesků.

Většina výrobců přitom spojuje čočky foťáku do jednoho mohutného rámečku, řešení TCL Plex tedy působí lehce a elegantně. Testujeme bílou perleťovou variantu, která je výraznější než druhá možnost – černá. Na druhou stranu v dnešní módě barev je škoda, že Plex není k dispozici ještě v nějakých zajímavých odstínech, určitě by mu slušely: relativně obyčejné bílé a černé provedení působí vlastně i přes originální uspořádání zadní části trochu fádně.

Jaký je displej?

Na danou kategorii velmi dobrý. Má úhlopříčku 6,53 palce, takže je skutečně obří, díky malým rámečkům nicméně telefon zůstává rozumně ovladatelný a padne docela dobře do ruky. Rozlišení displeje je 1 080 x 2 340 pixelů a jde o IPS panel, tato technologie je pro danou třídu typická. Displej působí velmi dobrým dojmem, chválíme vysokou maximální úroveň jasu, která pomáhá čitelnosti na přímém slunci. Jediné, co tu chybí, je funkce always-on, což je ovšem vzhledem k použitému typu pochopitelné. Displej se alespoň může rozsvítit s novým příchozím oznámením.

Jak moc si hráli s Androidem?

Trochu. Základ systému působí relativně čistým dojmem, ale u TCL přece jen sáhli k vlastním úpravám. Ne všechny jsou ideální, ale v systému se dá dobře vyznat a položky v menu se nijak neschovávají, většinou uživatel vše najde tam, kde by čekal. Kromě klasického ovládání s lištou virtuálních tlačítek tu jsou i moderní gesta. Ta připomínají pojetí u Samsungu, ale na druhou stranu jsou trochu univerzálnější: přejetím z prostředku obrazovky vzhůru se vyvolá návrat na domovskou obrazovku, přejetím vzhůru z kteréhokoli kraje způsobí krok zpět. Vyvolání multi-taskingu vyžaduje tah odkudkoli ze spodní části obrazovky vzhůru s podržením prstu.

Gesta jsou tedy jednoduchá a funkční, na druhou stranu jejich univerzálnost připraví uživatele o možnost spustit gestem Asistenta Google nebo funkci Google Now. Ale na levém boku je „chytré tlačítko“, kterému lze přiřadit až tři funkce (na dlouhé, krátké a dvojité stisknutí). Takže asistenta si lze namapovat třeba sem.

Docela dobrým dojmem na nás působí obrazovka widgetů, která se nachází vlevo od domovské obrazovky – tady se objevují informace o počasí, je tu seznam posledních pěti spuštěných aplikací, widget správce aplikací, který pomůže sledovat stav baterie a paměti telefonu a paměť případně vyčistit, a také seznam oblíbených kontaktů.

Chybí vám něco?

Vlastně opravdu ne. Telefon má čtečku otisků prstů na zádech i odemykání obličejem, obojí funguje velmi dobře. Je tu moderní USB-C konektor, telefon má NFC, takže mobilní platby nejsou problém. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka. Výkon telefonu je solidní, základem je procesor Qualcomm Snapdragon 675 a k tomu velmi solidní porce 6 GB operační paměti. Takže telefon funguje hezky plynule a bez záseků.

Nějaké důvody ke kritice?

Vlastně opravdu moc ne. Jestli nám připadá něco zvláštní, tak je to ochranné pouzdro, které dostane uživatel s telefonem zdarma. Nejde o oblíbené silikonové pouzdro, ale pouze o pouzdro z pevnějšího plastu – působí sice trvanlivě, ale časem se rozhodně poškrábe a zlomí, což u silikonového nehrozí. Je to dvojnásob škoda, jelikož na TCL Plex se bude vhodné pouzdro shánět v českých obchodech poměrně špatně a ani „všemocný“ Aliexpress v tomto případě nepřekypuje nabídkou.

Jaký je fotoaparát?

Z počátku nás foťák trochu zmátl v ovládání svojí trojicí ikon v horním rohu. Zoom je v pořádku, druhá přepíná na širokoúhlý snímač, třetí pak dává na výběr ze třech režimů: normální, širokoúhlý a noční natáčení videa. Proč zrovna tak, to je trochu podivné. Na rozložení si lze nicméně rychle zvyknout, jinak má foťák funkce uspořádané tak, jak je obvyklé. A fotí docela solidně.

Ne, nemůžeme čekat špičkový výkon, ale i při letmém porovnání třeba se Samsungem Galaxy S10 tu jsou pozitiva. Ano, detailů je trochu méně, ale jediné, v čem foťák za špičkou zaostává výrazněji, je vyvážení bílé, které zejména v horším světle nedosahuje takových kvalit jako u těch nejlepších smartphonů. A šumu je tu také výrazně víc. Ale toto je kousek za sedm tisíc, na dané poměry jsou výkony fotoaparátu velmi obstojné, a to i v horších světelných podmínkách.

Občas to foťáku chvilku trvá a není při pořizování snímků tak pohotový, ale i to je v dané kategorii zcela obvyklý jev. V horším světle to také chce pevnou ruku a trochu experimentovat s tím, zda použít běžný, nebo noční režim - někdy dává lepší snímky ten první, jindy druhý. Noční režim je však každopádně dobře funkční, což je v této třídě určitě plus.

Pro pořádek: snímky pořizuje foťák v rozlišení 12 megapixelů, hlavní snímač je 48megapixelový, takže se tu uplatňuje softwarové zpracování. Větší množství pixelů umožňuje i vcelku kvalitní dvojnásobné přiblížení bez zásadní ztráty detailů. Širokoúhlý snímač je 16megapixelový a má výrazně horší světelnost (f/1,8 vs. f/2,4). Ani ve dne nejsou fotky z něj kdovíjak skvělé, chybí jim potřebný kontrast, v noci je pak lepší „širokáč“ vynechat. Třetí snímač je dvoumegapixelový a napomáhá bokeh efektu.

Co výdrž baterie?

I ta je velmi dobrá. Uvnitř TCL Plex najdeme akumulátor s kapacitou solidních 3 820 mAh, dobré vyladění pak znamená, že dva dny na jedno nabití nemusí být v praxi žádný problém, záleží jen na tom, jak intenzivně budete smartphone používat. Za pozornost stojí i rychlé dobíjení, za 30 minut je telefon schopen se nabít na polovinu kapacity baterie.

Mám si ho pořídit?

TCL Plex je na poli smartphonů střední třídy příjemným překvapením. Trochu nenápadný kousek se v praxi ukazuje být velmi dobře funkční a nemá podle nás žádné zásadní nedostatky, které by vás od koupě měly odradit. S cenou 6 990 korun je to velmi konkurenceschopný kousek. Na druhou stranu soupeřů je víc než dost. Třeba takové Xiaomi Mi 9T nabídne za stejnou cenu výkonnější Snapdragon 730, ale jen polovinu uživatelské paměti (64 GB oproti 128 GB).

Redmi Note 8 za příplatek asi 500 korun přinese ještě větší baterii, stejnou paměť a malinko nevyzpytatelný procesor MediaTek. S Huaweiem P Smart Z zase oproti TCL Plex 500 korun ušetříte, ale dostanete méně RAM i uživatelské paměti. Totéž platí pro Nokii 6.2, která má i trochu slabší procesor, ale vyjde na 6 300 korun.