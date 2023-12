Únik ukazuje podobu nových Samsungů S24. Důležitější budou funkce

Samsung představí nové špičkové modely 17. ledna. Už nyní však známe jejich parametry i design. Aspoň podle serveru Windows Report, který odhalil novinky s předstihem, včetně firemních obrázků telefonů.

Design novinek není zásadním překvapením, v podstatě odpovídá předchozím únikům. A vlastně v základu navazuje na předchozí modely řady. Bude plochý včetně boků ve stylu současných iPhonů. Ale o žádné kopie nepůjde, je to v podstatě jen doladění firemního designu Samsungu z minulých let. Svébytný styl je hodně minimalistický, třeba oproti designu většiny čínských výrobců.

Top model Ultra má mít rámeček z titanu, ostatní novinky z hliníku. Důraz na titan odhalují i názvy barevných variant modelu Ultra: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet a Titanium Yellow. Všechny si můžete prohlédnout na obrázku. Odstíny to jsou tlumené, což je v prémiové třídě očekávatelné.

Zbylé novinky (S24 a S24+) budou mít stejná barevná provedení jako top model, ale názvy jednotlivých barevných variant budou vzhledem k použití jiného rámečku okolo těla telefonu jiné: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet a Amber Yellow. Asi nejvýraznější mezigenerační změnou v rámci designu bude u modelu Ultra plochý, nezaoblený displej. Plochý displej má dostat i základní model S24.

V hlavní roli umělá inteligence

Do souboje půjdou novinky nejen s vylepšenou výbavou a designem. Hlavním tahákem má být použití pokročilé umělé inteligence. Což je podle mnoha úniků velká věc, na které Samung intenzivně pracoval a vlastně ještě pracuje. V tomto směru by měl mít nad konkurencí podstatný náskok.

Jednou z nových funkcí, která využívá umělou inteligenci, by měl být překlad zpráv v reálném čase. Podporovány by měly být různé jazyky, lze počítat i s češtinou. Umělá inteligence také pomůže s vyhledáváním. Například bude možné na fotografii zvolit jakýkoli předmět a telefon o něm vyhledá patřičně informace. To samozřejmě nejsou úplné novinky, ale umělá inteligence je má posunout na jinou funkční úroveň.

Další oblastí, kde výrobce využije umělou inteligenci, budou fotografie. Například u S24 Ultra se sice sníží maximální optické přiblížení z desetinásobného na pětinásobné (telefon bude mít stále dva teleobjektivy), ale zvýší se rozlišení snímačů a větší přiblížení bude řešené výřezy.

Nové samsungy budou opět ve třech verzích: špičkové S24 Ultra, S24 Plus a běžně S24. Aspoň pro začátek. Další varianty mohou přijít později. Například verze FE, která byla u současné řady S23 uvedena nedávno.

Top model S24 Ultra dostane 6,8palcový displej s rozlišením QHD+ a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Verze Plus nabídne 6,7palcový displej s rozlišením QHD+, základní provedení potom zobrazovač 6,2palcový. I ostatní displeje budou mít zobrazovací frekvenci až 120 MHz.

O velmi svižný provoz se postará procesor Snapdragon 8 Gen 3, nic lepšího Samsung použít nemůže. Tento čip mají dostat i dva nižší modely, ale zřejmě jen pro některé trhy. Pro Evropu by měl výrobce použít vlastní procesor Exynos 2400. Ale definitivně jasné to ještě není. Kvůli podpoře pokročilé umělé inteligence bude vylepšeno chlazení u všech modelů.

Přiškrcená kapacita operační paměti

S pamětí to vypadá hůř. Samsung se nechytl trendu čínských značek, které strkají klidně 16GB moduly operační paměti i do telefonů střední třídy. Základní S24 tak dostane jen 8GB operační paměť, čímž ho snadno překonají i leckteré telefony se čtvrtinovou cenou. Verze plus bude zřejmě ve dvou verzích 8 nebo 12 GB, model Ultra pak výhradně 12 GB operační paměti. Opět v prémiové kategorii docela málo.

U uživatelského místa začne S24 na 128 GB, což je opět docela málo, ale umožní to srazit o fous základní cenu. Na výběr budou i verze s 256 a 512 GB. Model S24+ začne na 256 GB, Ultra taktéž, ale přidá i 1TB úložiště.

Fotoaparát verze Ultra se bude skládat ze čtyř modulů: hlavní s rozlišením 200 Mpix, 20Mpix širokoúhlý a dvou teleobjektivů. První nabídne trojnásobné přiblížení s rozlišením snímače 10 Mpix a druhý s pětinásobným přiblížením a rozlišením snímače 50 Mpix. Ale jak jsme již uvedli, Samsung plánuje u fotografování výrazné využití umělé inteligence. Přední fotoaparát pak bude 12megapixelový s automatickým ostřením.

Oba levnější modely budou mít trojitý fotoaparát skládající se z 50Mpix hlavního snímače, 12Mpix širokoúhlého a vše bude doplňovat teleobjektiv s možností trojnásobného přiblížení a rozlišením 10 Mpix. Přední fotoaparát by měl být 12megapixelový.

Baterie bude mít u modelu Ultra kapacitu 5 000 mAh. Podporováno bude rychlé nabíjení, a to i bezdrátové. Verze Plus má nabídnout baterii s kapacitou 4 900 mAh. Základní model dostane 4 000mAh článek. Top model řady S bude podporovat připojení wi-fi 7. U modelu Plus to zatím není jisté. Základní „esko“ bude podporovat wi-fi 6E.