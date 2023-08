Evropští zákazníci pozor, do špičkových samsungů se vrátí Exynosy

Bylo to tradiční řešení Samsungu. Své vrcholné modely řady S osazoval dvěma rozdílnými procesory. Což bylo řešení hodně originální a ne všem zákazníkům se zamlouvalo. Vznikaly i petice. V některých regionech Samsung modely řady S dodával s čipy Qualcomm Snapdragon, jinde s vlastními procesory Exynos, což platilo do loňského roku u řady S22.

Papírově byly Exynosy podobně výkonné jako Snapdragony, ale v praxi se ukázalo, že to tak úplně není. Čipy Exynos 2200 byly kritizovány za přehřívání, uváděl se i horší výkon při fotografování a další drobnosti. Pro běžného zákazníka bylo srovnání obtížné, protože Samsungy s čipy Exynos byly plošně dostupné v Evropě a v několika dalších regionech, v USA a jiných místech pak zase výhradně se Snapdragony. Dostat se k oběma verzím najednou nebylo běžně možné.

Exynos 2200 je vyráběný 4nm technologií, stejně jako špičkové čipy Snapdragon 8 gen 1 nebo 2. To je současné maximum výrobních technologií a stejným výrobním procesem mají být vyráběné i špičkové procesory pro příští rok. Což má platit jak pro Snapdragon 8 gen 3, tak pro Mediatek Dimensity 9300 a chystaný Exynos 2400. Tento výrobní proces zvládají jen dva výrobci: TSMC a Samsung.

Jenže právě Samsung s ním měl loni problémy a tak Qualcomm, který si od něj nechal vyrábět Snapdragony 8 gen 1, přešel v polovině roku výhradně k TSMC. U něj si čipy nechává vyrábět i Mediatek a třeba i Apple. Další technologická úroveň, tedy 3nm výrobní proces, přijde do praxe sice příští rok, ale v masovém měřítku až pro procesory modelového roku 2025.

Samsung samozřejmě vyrábí víc typů mobilních procesorů, ale jeho tržní podíl dnes není příliš vysoký. V prvním čtvrtletí měl zhruba jen 4 procenta světového trhu. Důležitější je pro něj výroba pro jiné značky, ale k tomu potřebuje dobré reference pro své výrobní procesy. Což se mu loni s Exynosem 2200 moc nepodařilo.

Náprava by měla přijít příští rok, alespoň to tvrdí čínský blog známého syntetického testu Antutu. Podle něj Samsung vrátí do části světa vrcholnou řadu S s procesory Exynos. Konkrétně tedy půjde o řadu S24 a procesor Exynos 2400. A podle Antutu to bude bestie s vysokým výkonem a dost možná čip překoná i své konkurenty Snapdragon 8 gen 3 a Dimensity 9300. Evropští zákazníci mohou slavit, případně se obávat, protože mimo jiné právě v Evropě by se Samsungy S24 měly zase prodávat s Exynosem. V USA zákazníci tradičně dostanou Snapdragon.

Samsung měl na přípravu rok navíc, tak by bylo smutné, kdyby se mu nový procesor nepovedl. Zajímavostí je, že informace o přípravě zřejmě tohoto čipu se objevily už loni, tenkrát však informace uváděly, že na trh přijde až v roce 2025 a letošní a příští generace řady S bude mít globálně jen čipy Qualcomm.

Bude i technologicky zajímavý, protože bude mít dokonce deset jader, když standardem je osm. Konfigurace plně 64bitových jader s architekturou ARMv9 bude 1+2+3+4. Výkonné jádro má být Cortex-X4 s taktem 3,1 GHz, specialitou čipu budou dvě jádra Cortex-A720 s taktem 2,9 GHz. Následují tři stejná jádra A720, ale s taktem 2,6 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A520 s taktem 1,8 GHz.

Výrazně posílená bude i grafika s čipem Xclipse 940 s 12 grafickými jádry. Novinkou je i 5G modem Exynos 5300, čip by měl podporovat i obousměrnou satelitní komunikaci. Procesor bude podporovat moderní paměti LPDDR5X a UFS 4.0, obrazová jednotka pak zvládne snímače s rozlišením až 320 Mpix. Video by pak mělo jít teoreticky nahrávat až v rozlišení 8K při šedesáti snímcích za sekundu.

Papírově jsou parametry procesoru skvělé, mohl by to být nejvýkonnější čip na trhu. Jenže po problémech s 4nm výrobním procesem v loňském roce je otázkou, jak se to podařilo Samsungu vyladit. Představení čipu lze očekávat před koncem roku, nové Samsungy S24 zřejmě budou mít premiéru na začátku roku příštího. Konkurenční čipy Dimensity 9300 a Snapdragon 8 gen 3 budou pravděpodobně představené již na podzim.