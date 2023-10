Je po iPhonech, začíná hon na špičkové Samsungy S. Design se hodně změní

I příští generace Samsungů S, tedy modelů S24, by měla zahrnovat tři tradiční modely – základní S24, větší S24+ a špičkový S24 Ultra. V tomto směru tedy nedojde k žádné zásadní změně, ale částečný posun zřejmě přijde. Prostřední S24+ sice bude vzhledově vypadat jako základní S24, ale výbavou mu odskočí. Což je vcelku logické řešení rozdělení portfolia.

Aktuálně jsou k dispozici první obrázky telefonů. Nejsou to fotky reálných přístrojů, ale rendery podle informací únikářů. Giznext ve spolupráci se známým únikářem OnLeaks zveřejnil design modelu S24+, web Smartprix pak ukázal možnou podobu modelu S24 Ultra.

Samsung pro příští sezonu mění designový jazyk. Platí to především pro první dva modely. Místo oblin tentokrát Samsung vsadí na plochý design, tak trochu ve stylu aktuálních iPhonů. Doba zahnutých displejů je u jihokorejské značky zjevně pryč. Což je docela paradoxní – Samsung do boků zahnuté displeje zavedl, ale po letech je opouští v době, kdy téměř každý lepší telefon čínských značek má právě zahnutý displej.

Design novinek je stále docela minimalistický, objektivy fotoaparátu vystupují přímo z těla telefonu a není zde tedy žádný zvýrazněný prvek fotomodulu. I to je odlišnost od čínské konkurence, která si potrpí často na až monstrózně zvýrazněné fotomoduly. Ploché není jen čelo a záda telefonů, ale i boky. Na výsledek si budeme muset počkat, až uvidíme reálné produkty. Dlouhodobě totiž platí, že na obrázcích vypadají Samsungy posledních let dost nenápadně, v reálu je to mnohem lepší.

Model Ultra si i v chystané generaci zachová svébytný vzhled. V jeho případě k úplnému přepracování designu nedojde, bude to spíš evoluce toho současného. Zmenší se zahnutí displeje, respektive displej by neměl být zahnutý už vůbec, zůstane jen mírně zahnuté sklo. V každém případě však telefon dostane tenčí rámečky, což by mělo platit i o obou levnějších modelech.

Zásadní změny neproběhnou ani ve výbavě, ale jednotlivé položky mají být lepší než u současné generace. Modely plus a Ultra dostanou QHD+ panely, model Ultra by měl mít extrémní maximální jas 2 200 nitů. Zatím není jasno u procesorů. Už delší dobu se spekuluje, že se Samsung vrátí ke dvěma verzím. Pro Evropu by to měl být nový vlastní čip Exynos 2400, pro jiné trhy pak Snapdragon 8 gen 3 v úpravě pro Samsung. Ale ani jeden čip ještě nebyl představen.

Sestava fotoaparátů se zřejmě koncepčně také nezmění, ale telefony dostanou jiné snímače. S24 a S24+ budou mít tři snímače, Ultra dostane dva teleobjektivy. V jeho případě pak hlavní snímač bude opět mít rozlišení 200 Mpix, ale samotný snímač by měl být nový a vylepšený. Zrychlit by se mělo nabíjení na 45 W přes kabel. Baterie pak mají mít kapacitu 4 000, 4 900 a 5 000 mAh. Rám telefonů má být z titanu a všechny tři modely mají splňovat normu IP68.

Termín představení známý není, ale všeobecně se očekává přelom ledna a února příštího roku. Letošní řada S23 byla představená na začátku února.