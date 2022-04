Letošní top procesor se dočká vylepšení překvapivě brzo, asi už v květnu

Že Qualcomm během roku představí vylepšenou variantu svého aktuálně nejvýkonnějšího mobilního procesoru, je dávno známá věc. Dělá to už několik let. Obvykle se plusková vylepšená verze představí v polovině roku a v mobilech se objeví na podzim. V telefonech se oba čipy pak objevují současně.

Jenže letos by se premiéra měla odehrát už v květnu a do telefonů se pak Snapdragon 8 gen 1+ dostane zřejmě už v polovině roku. Tvrdí to web OnsiteGo i další zdroje. Navíc možná ani tak nepůjde o vylepšení, jak tomu bylo v předchozích letech i minulých generací čipu, ale důvody budou spíš výrobní a logistické.

U předchozích čipů dostala plusková varianta vyšší takt jednotlivých jader, takže celkově vylepšený čip poskytoval vyšší výkon. Je možné, že tomu tak bude i letos, ale zdroje blízké výrobci uvádí, že možná k žádnému upgradu nedojde, jen se změní výrobce.

Snapdragon 8 gen 1 je vyráběný 4nm technologií u Samsungu. Jenže Samsung má s touto technologií problémy, které se týkají i jeho vlastního čipu Exynos 2200. Výroba trpí zmetkovitostí, použitelných je jen zhruba 35 procent vyrobených procesorů.

To samozřejmě zvyšuje náklady, které jdou zřejmě k tíži Samsungu, ale navíc je procesorů nedostatek. Konkurenční TSMC má výtěžnost mnohem vyšší, kvalitativní normy splňuje 70 procent vyrobených procesorů. A právě k TSMC by měl Qualcomm veškerou produkci Snapdragonu 8 gen 1 přesunout.

Je tedy možné, že plusková varianta bude jen čip vyrobený u TSMC a nějakých zásadních vylepšení se nedočká. Rozdíly zde přesto mohou být, výrobní technologie Samsungu a TSMC nejsou stejné, takže zde může být i drobný rozdíl ve výkonu a lepší teplotní management. U čipů od Samsungu totiž může docházet k přehřívání.

Na trhu je ještě jeden čip vyráběný 4nm procesem. Je to Mediatek Dimensity 9000. Zatím ho moc výrobců nepoužilo, otázkou je dostupnost. Ale z dostupných syntetických testů vychází jako nejvýkonnější z trojice. Tento procesor také vyrábí TSMC.