Samsung údajně chystá mobilní superčip. Přijde nejdřív za tři roky

Podle analýzy jihokorejského serveru Naver chystá Samsung příští dvě generace svých špičkových smartphonů vybavovat pouze čipy od Qualcommu. Lehce odlišné varianty pro různé světové regiony načas zmizí a všichni zkrátka dostaneme model se stejným čipem, ať už jej koupíme kdekoliv. Má to platit pro modely vydané v letech 2023 a 2024, tedy modelovou řadu Galaxy S23 a S24.

Samsung údajně tuto pauzu vyplní vývojem vlastního „superčipu“, který bude výsadou pouze těch nejlepších smartphonů této značky. Tedy podobně, jako to od letošního roku bude údajně dělat i Apple. Tento čip by měl dorazit v roce 2025, což je dost času na to, aby si dal výrobce opravdu záležet.

Současný top model, Exynos 2200 postavený na 4nm architektuře, najdete ve špičkových smartphonech Samsungu na všech trzích mimo Spojených států, Kanady, Číny a Tchaj-wanu. Právě s tímto čipem se tedy pravidelně setkáváme i na tuzemském trhu.

Samozřejmě se počítá i s tím, že vedle modelů Galaxy S osadí Samsung tímto novým čipem i ohebné telefony, především Z Fold, který fakticky přebral roli krále ve smartphonové nabídce této jihokorejské značky. Je ovšem otázkou, zda se portfolio Samsungu do roku 2025 ještě nějak citelně nezmění. Tři roky jsou dostatek času, koneckonců když se podíváme tři roky zpět, tak ještě existovala řada Note a naopak Z Fold byl teprve nováčkem v modelové sestavě.

Odstávka Exynos čipů by se každopádně měla týkat pouze špičkových modelů, úspornější čipy budeme v levnějších modelech (třeba řady Galaxy A) potkávat i nadále.