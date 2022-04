Evropané se letos top samsungu bát nemusí. Jiný čip nepoznají, ukázal test

Že má na kvalitu fotek z fotomobilu mimo jiné vliv i použitý procesor a také to, jak vývojáři zvládnou odladit zpracování snímků tímto procesorem, je neoddiskutovatelné. Důkazem toho doposud byly i špičkové modely Samsungu, které už jsou několik let k mání s vlastními čipovými sadami i těmi od Qualcommu. Třeba loňský špičkový Samsung Galaxy S21 Ultra v u nás prodávané variantě s procesorem Exynos získal v testu fotomobilů DxO Mark 121 bodů, zatímco ve variantě s čipem Snapdragon, ve které se prodává třeba v USA, to bylo 123 bodů.

Ne, není to dramatický rozdíl, ale přece jenom je to možná drobný důvod ke stížnostem. Uživatelé asi po právu úplně nechápou, proč někde nabízí Samsung stejný telefon vlastně s trochu lepšími vlastnostmi v praxi. Obzvlášť, když jsou rozdíly v souboji fotomobilů DxO Mark dlouhodobé. I obyčejnější modely řady Galaxy S21, tedy typy S21 a S21+, na tom byly se snapdragony (119 bodů) lépe než s exynosy (116 bodů).

Někdy však mívá v hodnocení navrch provedení s procesorem Exynos – je to třeba případ modelu Galaxy Note 20 Ultra, který se snapdragonem získal 117 bodů, avšak s exynosem bodů 120. Ještě dramatičtější byl rozdíl mezi „obyčejnějšími“ variantami Galaxy Note 20: tam dostal exynos opět 120 bodů, ale snapdragon jen 112.

Samsungy v žebříčku DxO Mark 131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

126 – Samsung Galaxy S22 (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 (Exynos)

119 – Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon)

119 – Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon)

117 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon)

116 – Samsung Galaxy S21 5G (Exynos)

116 – Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos)

116 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos)

115 – Samsung Galaxy S20 FE (Exynos)

112 – Samsung Galaxy Note 20 (Snapdragon)

Zdá se však, že se Samsung rozhodl tentokrát na rozdílnosti telefonů zapracovat. Může to být dáno i tím, že jsou si Snapdragon 8 Gen 1 a Exynos 2200 trochu příbuznější než špičkové čipy v minulosti. Může to být samozřejmě i náhoda. Ale také to může být záměr. V žebříčku fotomobilů DxO Mark se totiž trochu nenápadně objevilo hodnocení obou variant fotomobilu. Původně totiž organizace zveřejnila pouze výsledky testu varianty s procesorem Exynos, teď je tu i Snapdragon – tedy aspoň u špičkového modelu Galaxy S22 Ultra.

A obě tyto varianty získaly v testu DxO Mark shodné skóre 131 bodů. U Samsungu se tedy foťáky obou přístrojů povedlo vyladit na téměř stejnou úroveň. Neznamená to však, že by tu rozdíly neexistovaly. Opět jsou, ale v celkovém skóre se v důsledku slévají. Varianta se snapdragonem totiž o chlup lépe zvládá focení hlavním foťákem, za něj má 136 bodů, zatímco provedení s exynosem tu má 134 body. Rozdíly v jednotlivých disciplínách jsou malé, snapdragon si má však o něco lépe poradit s ostřením a exynos zase s bokeh efektem.

Avšak provedení s exynosem lépe zvládá zoom, za něj má 86 bodů oproti 82 u snapdragonu. A vděčí za to výhradně teleobjektivu, protože za výkon širokoúhlého snímače mají obě varianty Galaxy S22 Ultra shodně 48 bodů. U teleobjektivu má však Exynos 112 bodů a Snapdragon 105, což nejspíš znamená, že si verze s exynosem lépe poradí se zpracováním hybridního přiblížení. Lepší skóre má varianta s exynosem i u natáčení videa, ale rozdíl 114 oproti 111 bodům opět bude pro většinu uživatelů neznatelný.

Výsledkem převahy zde a ztráty tam je nakonec ono shodné skóre 131 bod. Majitelé různých variant Galaxy S22 Ultra si tedy nemají co závidět. Tedy, pokud zrovna není jejich prioritou disciplína, ve které o trochu vede ta druhá verze telefonu.