Drobné zádrhele a skvělá všestrannost. Test Samsungu Galaxy S22 Ultra

V naší recenzi základního Samsungu Galaxy S22 jsme v podstatě prohlásili, že má tento kompaktní a nadupaný smartphone prakticky jen jeden větší nedostatek: horší výdrž baterie, přičemž ta není perfektní ani u většího typu S22+. Vzhledem k tomu, že špičkový Galaxy S22 Ultra má oproti těmto sourozencům ještě o něco větší baterii, může se zdát, že S22 Ultra je tak telefon bez zásadních nedostatků.

Svým způsobem tomu tak je, ale dokonalý Samsung Galaxy S22 Ultra rozhodně není. Na druhou stranu ukazuje v praxi svou neuvěřitelnou univerzalitu, a to i díky tomu, že na sebe vzal roli nástupce modelů řady Note – a tedy dostal do vínku i dotykové pero. Je to tedy jeden z nejvybavenějších, nejuniverzálnějších a nejschopnějších smartphonů na trhu. Samsung by však měl přece jen ještě trochu doladit jeho software, byť ta hlavní vylepšení již od uvedení na trh aktualizace přinesly.

Je to Note nebo Galaxy S?

Samsung novinku řadí do své tradičnější modelové řady Galaxy S, takže to tak prostě nechme. Faktem je, že už na první pohled vypadá Galaxy S22 Ultra jako nástupce modelů řady Note, konkrétně staršího typu Note20 Ultra z podzimu roku 2020. Od té doby jsme se žádného dalšího nedočkali a podle všeho pod označením Note ani nedočkáme.

Galaxy S22 Ultra na Note 20 Ultra navazuje svým vzhledem, který je hranatější a o něco minimalističtější než u menších sourozenců letošní top řady Galaxy S22. Díky peru má také funkčně samozřejmě blíž k modelům Note, oproti nim tentokrát klade i velký důraz na fotoaparát – ten sice nebyl u notů špatný, ale vůči peru býval tak trochu na druhé koleji.

Plusy a minusy Proč koupit: skvělý displej

pero jako užitečný bonus

výborný fotoaparát

minimalistický design Proč nekoupit: trochu nedoladěný software

větší rozměry

vysoká cena

bez nabíječky v balení Kdy? V prodeji Za kolik? od 31 990 Kč

Výsledku prostě Samsung říká Galaxy S22 Ultra a je to víceméně logické: telefonu prostě přiřadil tradičnější „značku“ ze svého portfolia. Na druhou stranu Samsung designem porušil tradici vizuálně blízkých modelů své špičkové řady. S22 Ultra prostě vypadá jinak než menší modely S22 a S22+. Otázkou je, zda je to dobře, nebo špatně.

Tento krok se totiž dá vnímat vlastně dvěma způsoby: jako šetření ve smyslu toho, že měl Samsung před zrušením hotový design modelu Note nové generace, a ten tak prostě použil pro nový Galaxy S. Ale dá se to vnímat také jako individualizace: špičkový samsung je teď od ostatních modelů řady Galaxy S výrazněji odlišený, z čehož mohou mít radost ti, kteří prostě chtějí, aby jejich drahý smartphone vypadal jinak než levnější modely. Jaká cesta to skutečně je, to se nejspíš ukáže až u příští generace modelů, tedy řady S23: když budou tři modely vzhledově velmi příbuzné, je jasné, že Samsung letos využil design, který prostě nechtěl vyhodit do koše. Pokud bude i S23 Ultra jiný než další zástupci řady, bude potvrzena snaha o odlišení.

A líbí se vám design?

Ano, líbí. Galaxy S22 Ultra je za dlouhou dobu asi nejminimalističtěji pojatá vlajková loď Samsungu. Designéři se totiž vzdali výrazného výstupku fotoaparátu na zadní straně a namísto toho tu je sestava izolovaných vystouplých čoček, která celek opticky odlehčuje. V námi testované černé barvě působí telefon až nenápadně, což může být samozřejmě pro někoho důležitá výhoda. Kdo chce trochu vystoupit z davu, může zvolit některou z jiných barevných variant.

Asi nejelegantněji podle nás působí varianta v barvě burgundské, ani zelená verze není nijak křiklavá a přitom působí originálně. Nejvýraznější je podle nás bílá barevná verze. Otázkou je, zda má smysl se výběrem barvy při koupi telefonu příliš zabývat. Stejně je pravděpodobné, že si k přístroji uživatel pořídí nějaký ochranný kryt a když nepůjde o průhledný silikonový, na barvě telefonu nezáleží.

Samsung k telefonu nabízí standardní kryty například v černé, vínové, fialové a olivově zelené barvě, takže telefon snadno „přebarvíte“. Silikonový kryt obejme hezky celé tělo a barvu rámu telefonu pak lze vidět pouze u otvorů pro nabíječku a vložení pera, jinak kryt původní barvu telefonu zcela schová. Samsung nabízí i další kryty, jako třeba odolnější kryt, kryt s poutkem, kožený kryt nebo flipová pouzdra, to vše v dalších možných barvách.

My jsme telefon používali se silikonovým krytem, a i když ten mírně zvětší rozměry telefonu, je s ním používání S22 Ultra příjemnější. Značkový kryt je totiž velmi jemný a dobře se drží, telefon s ním v ruce neklouže a kryt trochu otupí ostré hrany v rozích telefonu, které by mohly některým uživatelům vadit: nám třeba trochu vadily.

K čemu mi bude pero?

Pero, které Samsung Galaxy S22 Ultra dostal a které se vkládá do šachty v těle telefonu s otvorem v levém dolním rohu, rozšiřuje možnosti používání. Kdo ho používat nechce, v zásadě ho může zcela ignorovat, telefon pero k ovládání a fungování nijak nepotřebuje. Na druhou stranu je pak otázkou, zda je nutné v takovém případě nutné kupovat model Ultra a zda nestačí třeba S22+ s podobně velkým displejem a nižší cenou. Pravda, najdeme u něj i trochu ústupky v oblasti fotoaparátu, ale ty v praxi nemusejí být pro uživatele nijak drastické.

Pero je v aktivní Bluetooth verzi, která umožňuje mimo jiné ovládání bezdotykovými gesty. Ta se dají používat ve vybraných aplikacích a vybraných situacích, vždy stačí zmáčknout tlačítko na těle pera a provést „ve vzduchu“ gesto. Čím déle jsme však Galaxy S22 Ultra používali, tím víc nás mrzelo, že se nedají tato mávnutí kouzelnou hůlkou nastavit libovolně.

Samsung určité možnosti individualizace umožňuje, ale v aplikacích dá uživateli na výběr jen z předdefinovaných gest a nejde vytvářet gesta vlastní nebo přiřazovat gesta nepodporovaným funkcím. Tak to má Samsung už nějakou dobu, ale je to podle nás škoda a trochu nevyužitá příležitost, ona „vzdušná gesta“ by tím získala mnohem větší smysl.

Musíme však konstatovat, že používat pero obecně při ovládání telefonu místo prstu je někdy až překvapivě pohodlné. Samozřejmě to nemá cenu ve chvíli, kdy chcete něco jen rychle vyřešit, ale když s telefonem plánujete pracovat delší chvíli, stojí za to pero použít. Ovládání je pak daleko přesnější než prstem, což se může hodit v řadě aplikaci: třeba při práci s textem nebo obrázky je to ideální, a to obzvlášť ve chvíli, kdy máte v telefonu nastavené ovládání gesty.

Ovládací gesta perem totiž může telefon ignorovat (ale nemusí – dá se to v nastavení zvolit), takže pak lze pero používat pro precizní práci i u samotných okrajů obrazovky, což je prstem při zvolených gestech někdy téměř nemožné. Jenže i tady narážíme na jednu drobnost: když má uživatel pero poblíž displeje, telefon ignoruje tahy prstem. Je to vlastně docela logické, ovšem zrovna při nastavení, kdy má telefon ignorovat ovládací gesta perem, by se hodilo, kdyby alespoň tato gesta prsty registroval i při blízkosti pera. Takto je nutné pero trochu oddálit a pak teprve ovládací gesto provést, což trochu zdržuje.

Pero se jinak obecně hodí třeba v aplikacích pro kreslení a docela dobře jsme si zvykli na občasné zadávání textu psaním s tím, že telefon vše rozpozná a převede do tiskacího písma. Hodí se to hlavně třeba pro zadávání výrazů vyhledávání ve chvílích, kdy má uživatel pero v ruce. Je to rychlejší, než se trefovat perem na písmenka na qwerty klávesnici. Pero lze využít i pro psaní gesty na klávesnici, to může být pro někoho rychlejší a pohodlnější než gesta prstem na klávesnici. S-Pen tak má skutečně široké využití. Na druhou stranu pro mnohé uživatele nebude znamenat zásadní posun. I my sami se bez pera snadno obejdeme a ani po delší době strávené s S22 Ultra ho nepovažujeme za nutnost. Jsou skupiny uživatelů, kteří na pero rozhodně nedají dopustit.

Jak je to s výkonem?

Zatímco jsme v našich prvních dojmech z Galaxy S22 Ultra velmi chválili 6,8palcový displej a naše chvála v tomto ohledu trvá, v oblasti výkonu jsme spokojeni nebyli. No a ani po delším čase a několika aktualizacích úplně spokojeni nejsme. Jedna věc je, že použitý procesor Exynos 2200 jednoduše není tak výkonný, jak se očekávalo. To vlastně platí i pro Snapdragon 8 Gen1, ale Exynos za ním přece jen malinko zaostává. Nicméně výsledky v benchmarcích jsou v tomto případě pouhou malicherností, špičkové telefony mají prostě výkonu víc než dost.

Jenže. Záleží na odladění a konkrétním využití tohoto výkonu. A v tom úplně Galaxy S22 Ultra přeborník není. Samsung sice už například nejnovější aktualizací odstranil omezování výkonu v některých aplikacích, které činil za účelem zlepšení výdrže baterie. Uživatel teď má nad výkonem v různých aplikacích větší kontrolu. To však bude mít význam jen pro některé uživatele. S22 Ultra doposud není zcela perfektně odladěn ani při běžném používání.

Chvíli jsme si říkali, že to může být vada našeho testovacího kousku, ale aktualizace softwaru problém přece jenom viditelně zlepšily, takže to vypadá skutečně na softwarové potíže. Nicméně S22 Ultra se nám i teď občas malinko zadrhává a v některých aplikacích nepůsobí tak samozřejmě, jako někdy i méně výkonné telefony. Špičkové smartphony v poslední době nikdy úplně dokonale odladěné nebývají: Pixel 6 Pro má stále také nějaké softwarové mouchy, na testovacím iPhonu 13 Pro Max zase míváme potíže s prací s úložištěm, takže Samsung v tomto není zdaleka sám.

A foťák stojí za to?

Ano, rozhodně. Fotoaparát jsme chválili už v našich prvních dojmech z telefonu a za tou chválou si i nadále stojíme. Velmi dobře si vedl Galaxy S22 Ultra i v našem srovnávacím testu s iPhonem 13 Pro Max a Pixelem 6 Pro. Tento test sice odhalil určitou slabinu ve zvládání extrémních kontrastů za slunečného dne, ale ukázal třeba excelentní práci fotoaparátu v nočním režimu, kde je naopak mistrem kontrastů.

To, že na snímcích je možná trochu více šumu než u soupeřů, přitom podle nás nemusí být nutně na závadu: šum často působí přirozeněji, než snaha ho za každou cenu zahladit. Excelentní je také zoom.

Ostatně, i proto má Samsung Galaxy S22 Ultra hned čtyři objektivy fotoaparátu: hlavní skrývá snímač s rozlišením 108 megapixelů, pak je tu širokoúhlý dvanáctimegapixelový snímač a dva zoomové objektivy s desetimegapixelovými snímači. Jeden z teleobjektivů má trojnásobné a druhý desetinásobné přiblížení.

Díky bohaté kombinaci objektivů a jejich schopnosti a ochotě ostřit na bližší vzdálenost než dříve (to byla i u předchůdce S21 Ultra trochu mrzutost), také výborně funguje makro režim – i ten je jeden z nejlepších mezi aktuálními smartphony. Tedy alespoň těmi, které se prodávají na našem trhu a mohli jsme je vyzkoušet.

Až na ony kontrasty za intenzivního světla vlastně podle nás nemá foťák zásadnějších slabin. Kontrasty přitom nenapravil zatím žádný z updatů, ale teoreticky by skutečně mělo jít jen o správné softwarové odladění foťáku, protože v noci v extrémnějších podmínkách nemá telefon problém. Celkově je fotoaparát hodně univerzální a výborně využitelný. A při focení potěší i velmi jasný displej telefonu, díky kterému je i za ostrého slunce na displeji stále dobře vidět to, co fotíme.

Jaká je výdrž baterie?

Galaxy S22 Ultra dostal baterii s kapacitou rovných 5 000 mAh, což už je velmi solidní porce. A vlastně to znamená, že přítomnost pera nepřináší nechtěný kompromis v oblasti výdrže baterie. Stejnou kapacitu měl i předchozí S21 Ultra, u kterého bylo pero jen externím příslušenstvím. A Note 20 Ultra měl kapacitu baterie 4 500 mAh, což ukazuje, jaký kompromis byl v minulosti pro umístění pera potřeba.

Na druhou stranu výdrž baterie není nijak rekordní, ani to není žádný propadák. Bez problémů lze telefon vybít během jednoho intenzivního dne, ale když není přístroj téměř neustále „v zápřahu“, v pohodě vydrží dva dny na jedno nabití. A to mluvíme o nastavení s vyšší adaptivní obnovovací frekvencí displeje i vyšším rozlišením. Se snížením těchto voleb lze výdrž o trochu prodloužit, i když se nám nezdá, že by měl být výsledek kdovíjak dramatický.

Asi jedinou disciplínou, kde Samsung trochu zaostává, je nabíjení. Když pomineme fakt, že v balení s telefonem nenajdeme nabíječku, není maximální nabíjecí výkon 45 W nikterak rekordní. Na druhou stranu je nabíjení v praxi solidně rychlé. Nechybí ani bezdrátové nabíjení (15 W) a možnost bezdrátově z telefonu dobíjet jiná zařízení (4,5 W).

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S22 Ultra je vynikající smartphone. Už jeho loňský předchůdce S21 Ultra přinesl hodně vyvážený celek, letošní model k tomu přidává další prvek v podobě přítomnosti dotykového pera. Nebýt trochu nedoladěného výkonu, nebyl by tu v zásadě důvod ke kritice. Věci jako chybějící konektor pro sluchátka, ono nijak rekordní nabíjení a další drobnosti nemusejí být v praxi důležité. Na druhou stranu je pravda, že si Samsung nechá za svůj špičkový smartphone pořádně zaplatit: ceny začínají na 31 990 korunách, a to za verzi se 128 GB vnitřní paměti: to je podle nás málo a doporučujeme připlatit alespoň za 256 GB paměti. Jenže pak telefon stojí 34 490 korun.

Špičkový iPhone 13 Pro Max stojí v obdobných konfiguracích v podstatě stejné peníze (verze s 256 GB paměti je o 500 korun dražší), což ukazuje, jak prémiovým zbožím Galaxy S22 Ultra je. Kvality na to má a oproti iPhonu nabídne některé trumfy, o kterých si může Apple nechat zdát. Jenže iPhone třeba představuje jistotu v oblasti aktualizací. I tady se snaží Samsung bojovat, před časem slíbil, že třeba právě modely řady Galaxy S22 dostanou čtyři roky aktualizací systému a pět let bezpečnostních updatů. I tak to na Apple nestačí.

Další konkurencí pro S22 Ultra mohou být třeba špičkové modely Sony. Xperia 1 III z loňského roku vyjde na 28 tisíc korun a je kompaktnější než samsung, ale zdaleka se mu nevyrovná třeba u foťáku. A Sony Xperia Pro-I s extrémním fotoaparátem zase vyjde na neuvěřitelných 46 990 korun, což je trochu bláznivá částka (recenzi připravujeme, stejně jako srovnání fotoaparátu se samsungem).

Pak je tu třeba Google Pixel 6 Pro, který stojí asi 22 tisíc korun, i když velké české e-shopy ho prodávají s dovozní přirážkou. Pixel je samsungu zdatným soupeřem a můžeme ho v dané kategorii považovat za výhodnou koupi. Na další „pořádné“ soupeře ovšem vlastně čekáme. Špičkový Honor Magic 4 Pro nebo Oppo Find X5 Pro se na náš trh teprve chystají. A Motorole Edge 30 Pro, která se dá pořídit za lákavých 18 tisíc korun, chybí schopnosti v oblasti fotoaparátu.