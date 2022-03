Prcek mezi top modely má jen jednu mouchu. Test Samsungu Galaxy S22

Výrobce, kteří zákazníkům nabídnou špičkový smartphone kompaktních rozměrů, snadno spočítáte na prstech jedné ruky. Apple dává uživatelům hned tři možnosti: vedle skutečně malého iPhonu 13 mini je tu dvojice stále na dnešní poměry kompaktních kousků iPhone 13 a iPhone 13 Pro. Ve světě smartphonů s Androidem pak můžete volit Sony Xperia 5 III a Asus Zenfone 8. A nebo nový Samsung Galaxy S22.

S tímto modelem se totiž Samsung tak trochu vrátil ke kdysi oblíbenému typu Galaxy S10e. Ten byl sice s 5,8palcovým displejem ještě menší, ale to také bylo před třemi lety, kdy byly standardy velikosti telefonů nastaveny trochu jinak. Takže i dnes působí S22 jako velmi malý telefon. A navíc díky minimalizaci rámečků o moc větší než někdejší S10e není: rozměry jsou 146 x 70,6 x 7,6 mm, zatímco S10e měl míry 142,2 × 69,9 ×7,9 mm. Pro porovnání, Galaxy S21, nejmenší zástupce předchozí modelové řady, má rozměry 151,7 × 71,2 × 7,9 mm, novinka je tedy oproti němu znatelně menší.

Kdo však po malém smartphonu netouží, pro toho má Samsung připraven i model Galaxy S22+ s v podstatě stejnou výbavou, ovšem namísto 6,1palcového panelu s displejem o úhlopříčce 6,6 palce (i to je o desetinu méně, než u loňského předchůdce, a tak je i tato větší verze o něco kompaktnější). Oba tyto špičkové samsungy, které v hierarchii modelové řady Galaxy S stojí pod nejnadupanějším Galaxy S22 Ultra, jsme společně podrobili testu.

Mám volit malý nebo větší?

To záleží vyloženě na vašem vkusu. Samsung Galaxy S22 a S22+ jsou v podstatě stejné telefony, hlavním rozdílem mezi nimi je úhlopříčka displeje: S22 má 6,1palcový panel, S22+ panel 6,6palcový. V obou případech mají displeje rozlišení 2 340 × 1 080 pixelů, takže displej menšího modelu je jemnější. Na druhou stranu u něj udává Samsung menší maximální jas, ten u S22 dosahuje ve špičce 1 300 nitů, zatímco S22+ umí až 1 750 nitů.

Plusy a minusy Proč koupit: parádní design a zpracování

kompaktní rozměry (S22)

výborný foťák

vyladěný systém

skvělý displej Proč nekoupit: horší výdrž baterie (obzvlášť S22)

výkon rekordy netrhá

u S22 pomalejší nabíjení

u S22+ vyšší cena

málo paměti v základu Kdy? V prodeji Za kolik? od 21 990 Kč

S čitelností na přímém slunci jsme ale neměli problém ani u menšího modelu, takže to není zas tak důležitý rozdíl. Ostatně – v maximálním jasu modely S22 výrazně překonávají téměř jakoukoli konkurenci, iPhony 13 nebo Pixely 6 nevyjímaje. Dynamic AMOLED panely mají obnovovací frekvenci až 120 Hz, její rozsah zůstává v mezích od 48 do 120 Hz, zatímco model Ultra zvládá frekvenci regulovat v rozmezí 1–120 Hz.

Další rozdíly mezi S22 a S22+ už jsou jen u baterie a rychlosti nabíjení. Z toho důvodu nám celkově dává trochu větší smysl menší model S22 – jeho displej není obří, ale malý také rozhodně ne, telefon opravdu skvěle padne do ruky a snadno se schová do kapsy, to je u většího už trochu oříšek. A samozřejmě s menším modelem trochu ušetříte.

A jak je to tedy s tou baterií?

Pravda, že tady najdeme asi jediný zásadní ústupek modelu S22. Jeho výdrž baterie je podprůměrná. Kapacita vestavěného akumulátoru je 3 700 mAh, to předchůdce S21 měl kapacitu alespoň 4 000 mAh. Samsung sice sliboval úspornější procesor, ale alespoň prozatím není Exynos 2200 tak vyladěný, aby to bylo v praxi vidět. Takže S22 je v praxi skutečně telefon s jednodenní výdrží a opravdu náročné uživatele může nepříjemně překvapit tím, že možná ani perný den na jedno nabití „nedá“.

To S22+ je na tom mnohem lépe, baterie má kapacitu 4 500 mAh, což je oproti sourozenci nárůst o víc než 20 % a v praxi je to znát. Na druhou stranu předchůdce S21+ měl baterii s kapacitou 4 800 mAh, takže i tady je ústupek. Výdrž S22+ je však už řekněme „v normě“, nicméně rozhodně platí, že v porovnání s konkurencí se stále bavíme o spíše průměrných výkonech. Pokud vám tedy v praxi vadí výdrž třeba vašeho rok starého modelu S21, nebudou novinky asi tím pravým pro vás. Zdá se však, že deaktivace adaptivní vysoké obnovovací frekvence displeje umí s výdrží pomoci – tedy pokud zrovna nepatříte k uživatelům, kteří na displeji primárně sledují statické obrazy.

U Galaxy S22 je navíc nízká kapacita baterie kombinována s nižším výkonem nabíjení. Ten zůstal na loňské úrovni, maximem je tedy 25 W, bezdrátově se telefon může dobíjet výkonem maximálně 15 W. Typ S22+ už zvládne kabelem maximum 45 W. Na druhou stranu nabíječku, která bude schopna takových výkonů dosahovat, buď musíte už mít doma, nebo si ji musíte dokoupit, v balení s telefonem nabíječka není.

Nezdá se vám, že vypadají pořád stejně?

Loňská modelová řada Galaxy S21 přinesla zajímavý designový posun a letos na něm Samsung stavěl. Novinky však rozhodně nevypadají stejně jako loňské modely, Samsung design vyladil a řekněme zjemnil. Výstupek fotoaparátu v levém horním rohu je tak sice nadále výrazný, ale ne tak moc jako u předchůdců. Je nižší a navíc dostal barvu, která více ladí s barvou těla telefonu. A nejspíš pro zjednodušení konstrukce už také tak plynule nenavazuje na kovový rám těla.

Výsledkem je ovšem trochu lepší pocit z foťáků a jejich umístění. Celek nepůsobí tak mohutně, je elegantnější a v ruce tolik nepřekáží. U Samsungu si také můžete k telefonům dokoupit pouzdra, která výstupek dokonale skryjí a dokonce celkový vzhled přiblíží spíš špičkovému modelu Galaxy S22 Ultra, který svými oddělenými vystouplými čočkami „najel“ na designovou linii dřívějších modelů Galaxy Note.

Dodejme že zpracování konstrukce je výborné a že se tu Samsung i u menšího modelu S22 vrátil ke konstrukci se skleněnými zády namísto plastových. Jde o Gorilla Glass Victus+, stejné sklo kryje displej (ten je opět bez zahnutí přes hrany). Matná úprava skla tu zůstává, na námi testovaných barevných variantách (u S22 růžová, u S22+ bílá) pak téměř nejsou vidět žádné otisky prstů. Ty však docela chytá lesklý hliníkový rám těla, jehož barva je vždy přizpůsobena barvě zadního krytu: není úplně přesně stejná, třeba bílý model má prostě stříbrný rám, ale opět to působí velmi elegantně.

Celkově si zákazníci mohou v Česku vybírat ze čtyř barev, kromě bílé a růžové i tradiční černé a zajímavé zelené. Ta se nám líbí z portfolia asi nejvíc, ale překvapením je i bílá, která se nám v minulosti u smartphonů docela okoukala, ale typy S22 v ní vypadají opravdu dobře. Jak S22 tak S22+ pak padnou docela dobře do ruky: S22 samozřejmě skvěle, S22+ už může být pro někoho velký, ale v obou případech platí, že i přes celkem ostrou hranu mezi rámem a displejem nebo zády působí telefony v ruce komfortněji než třeba odpovídající iPhony s vyloženě ostrým rámečkem.

Na co si dát pozor?

Od nových modelů S22 se toho čekalo hodně z hlediska výkonu, ale výsledek je nakonec trochu zklamáním. Ne že by byl procesor Exynos 2200 slabý, ale oproti předchůdci prostě nemá dramaticky moc výkonu navíc a ani nedovede víc spořit energií (a to přes 4nm architekturu oproti 5nm). V AnTuTu jsme naměřili skóre lehce pod 900 tisíc bodů. Takže, kdo hledá skutečné mobilní herní monstrum, ten asi příliš spokojen nebude. Na druhou stranu mají telefony výkonu víc než dost a v praxi nám typy S22 a S22+ připadaly vyladěnější než rovněž testovaný S22 Ultra (recenzi najdete v samostatném článku). U něj jsme občas zaznamenali různé zadrhávání, u S22 a S22+ bylo uživatelské prostředí OneUI 4.1 s Androidem 12 plynulé.

Jinak však oba špičkové samsungy nabízejí to, co bychom očekávali. Ano, v základu je tu jen 128 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření, takže doporučujeme uvažovat o koupi vyšší verze s 256 GB (obzvlášť, když hodně telefonem fotíte). 3,5mm jack také na telefonu nenajdeme, ale i na to jsme si už zvykli. Telefon je dvousimkový a můžete v něm zprovoznit eSIM, nechybí odolnost vůči vodě a prachu (IP68) a další obvyklé prvky výbavy. Samsung také nad konkurencí boduje skvělou podporou: modely S22 dostanou 4 roky aktualizací systému, dočkáme se tedy u nich i Androidu 16.

A jak fotí?

Fotoaparát modelů S22 a S22+ možná nebude patřit na absolutní špičku mezi fotomobily, ale obecně můžeme říci, že fotografie jsou výtečné. A navíc se s telefony skvěle fotí, u S22 je to umocněno jeho kompaktními rozměry, takže se telefon dobře drží i v trochu „divokých“ situacích. Foťák se oproti předchůdcům dost proměnil. Hlavní snímač má rozlišení 50 megapixelů a používá spojování pixelů, takže výsledné fotky mají 12 megapixelů. V případě potřeby však lze pořídit snímek v plném rozlišení.

Ukázka rozsahu zoomu od širokoúhlého objektivu až po 30× digitální zoom

Širokoúhlý fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů (stejné jako loni), teleobjektiv pak dostal trojnásobné optické přiblížení a skrývá se za ním čip s rozlišením 10 megapixelů – výsledky jsou pak určitě lepší než u loňského v podstatě výhradně digitálního zoomu (S21 měl 64megapixelový snímač a optiku s 1,1násobným přiblížením).

Snímky v místnosti pod umělým osvětlením a ve tmě s bleskem (hlavní a zoom)

Samsung i tady nabízí hybridní zoom až do výše třicetinásobného přiblížení a překvapením je, že zhruba do desetinásobného zoomu jsou výsledky opravdu docela dobře použitelné. Třicetinásobný zoom je však už spíš „nouzovka“.

Noční fotografie (širokoúhlý, hlavní a 3× zoom)

Samsung u fotek trochu krotil své obvyklé až příliš živé barevné podání, takže snímky působí přirozeným dojmem. Platí to pro všechny objektivy i všechny scénáře focení. Nadále ovšem panují trochu rozdíly mezi barevností jednotlivých objektivů – byť se podařilo ji sladit více než u předchůdců, na iPhony v tomto ohledu samsungy nemají. Velmi dobrý máme pocit z noční fotografie, i ta funguje výtečně a S22 a S22+ umí zachytit překvapivé detaily i v hodně špatných světelných podmínkách.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S22 je jeden z mála kompaktních špičkových smartphonů. Konkurence čítá skutečně jen iPhony a pak Asus Zenfone 8 a Sony Xperia 5 III. To jsou však přístroje s loňským hardwarem a byť oproti Samsungu výkonem v praxi moc neztrácejí, má tu Samsung přece jenom trochu navrch. Cena je u modelu S22 nastavena docela přiměřeně, základní provedení stojí 22 tisíc korun, za variantu s 256 GB paměti zaplatíte 23 tisíc. Sony chce za svou Xperii 5 III téměř 26 tisíc korun. U Asusu však můžete výrazně ušetřit: Zenfone 8, který se k nám do redakce na test bohužel nikdy nedostal, koupíte za částku už od 15 tisíc korun.

To Galaxy S22+ má daleko větší množství konkurentů a v tomto případě bude jeho cena 27 nebo 28 tisíc korun trochu hůře ospravedlnitelná. Levněji totiž koupíte i přece jen pokročilejší Google Pixel 6 Pro, který je přitom u nás oproti zahraničí předražený (stojí cca 26 tisíc, zatímco v zahraničí 899 eur, tedy asi 22 tisíc). Takový OnePlus 9 Pro, pravda, výběhový model, pořídíte za 19 tisíc, Xiaomi Mi 11T Pro už dokonce asi od čtrnácti tisíc. Výkonné monstrum Asus ROG Phone 5s vyjde už na 24 tisíc korun a Zenfone 8 Flip na dvacet tisíc.

Ale ano, najdou se i dražší alternativy: třeba Xperia 1 III stojí 34 tisíc korun a byť má v některých ohledech navrch (třeba rozlišení displeje), fotit lépe než samsung nebude. Naopak iPhone 13 Pro Max, který je však spíš soupeřem pro S22 Ultra, fotit lépe bude a stojí nejméně 32 tisíc korun. V úvahu také může přicházet nečekaná interní konkurence: Samsung Galaxy Z Flip 3 má ceníkovou cenu už necelých 27 tisíc korun a Samsung na něj neustále nabízí nějaké akční slevy. Přitom telefon má v otevřeném stavu 6,7palcový displej a v zavřeném je neuvěřitelně kompaktní.