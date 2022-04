Motorola stále má levné modely s dotykovým perem. Dostanou se i do Česka?

U moderních smartphonů není dotykové pero nutnost, naopak, v běžném provozu je zbytečné. Ale své využití má, ovšem jen pro specifickou skupinu zákazníků. Ti nejčastěji volí prémiové Samsungy. Dříve to byla řada Note, dnes má dotykové pero model S22 Ultra, který je vlastně křížencem zrušené řady Note a řady S.

Samsung S22 Ultra je drahý mobil, či spíš velmi drahý. Jenže aktuálně nic jiného s dotykovým perem v Česku koupit nelze. Proto bude zajímavé sledovat, jestli do Česka zamíří chystané Motoroly řady G Stylus. Některé modely minulých generací se v Česku prodávaly, loni to pak krátce byl model G Pro také s dotykovým perem.

Řada G Stylus dostane letos dva modely – jeden bude jen pro sítě LTE, druhý i s podporou 5G. A právě k němu nyní unikly podrobnosti a obrázky. Hlavní výhodou by opět měla být dostupná cena – předchozí Motoroly s dotykovým perem se prodávaly okolo šesti tisíc korun.

G Stylus 5G 2022 bude mít podle únikáře Evana Blasse, který o telefonu napsal na webu 91mobiles, procesor Snapdragon 695 s podporou 5G. Paměťová sestava bude mít v základu 4 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Informace o dalších variantách zatím chybí.

Displej bude mít slušné parametry. Úhlopříčka bude 6,78 palce, což je docela velký panel. Rozlišení FHD+ je slušný standard a bonusem má být vysoká obnovovací frekvence až 120 Hz. Ve středovém průstřelu bude 16Mpix přední fotoaparát.

Hlavní fotoaparát bude mít tři objektivy. Hlavní snímač má mít rozlišení 50 Mpix. Dalším bude 8Mpix širokoúhlý snímač a třetím bude dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti. Telefon by neměl přijít o sluchátkový konektor. Samotný stylus bude možné zasouvat do telefonu, přitom baterie by měla mít velmi slušnou kapacitu 5 000 mAh. Dostupnost zatím známá není, cena zatím také stanovena nebyla.