Fotosouboj. Fotí lépe iPhone 13, Pixel 6 nebo Galaxy S22?

I když se to možná na první pohled nezdá, patří Apple, Samsung a Google k tradičním hráčům na poli špičkových fotomobilů. Google začal klást na kvalitu foťáků a především schopnosti takzvané výpočetní fotografie klást důraz v době, kdy přepřáhl z telefonů Nexus na vlastní modely Pixel – a to už bude téměř šest let, což je v mobilním světě věčnost. Modely Galaxy S od Samsungu a iPhony od Applu ke špičkovým fotomobilům patřily vždy.

Pravdou je, že třeba podle hodnocení DxO Mark nejsou tyto firmy absolutními vládci na poli fotomobilů a že třeba Samsung má na konkurenci určitý odstup. Nic to ovšem nemění na tom, že na rozdíl od mnoha čínských fotomobilů z vrcholu žebříčku DxO Mark nemají zákazníci v případě iPhonu 13 Pro Max, Samsungu Galaxy S22 Ultra a Pixelu 6 Pro potíže s dostupností (a to navzdory tomu, že Google své telefony u nás oficiálně neprodává).