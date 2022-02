Samsungy Galaxy S22 jsou tu. Nechybí kompaktní model ani Ultra zápisník

Stejně jako loni odhalil Samsung novinky pouze virtuálně, my jsme však telefony mohli vidět už před oficiálním představením. Sestava řady Galaxy S22 není už žádné překvapení, potřetí v řadě se tato série skládá z malého modelu S22, dále zvětšeného sourozence S22+ a nakonec také toho „nejlepšího z nejlepších“ – verze S22 Ultra. Zatímco první dva jmenovaní jsou oproti loňsku v podstatě jen střídmou evolucí, koncept modelu Ultra se letos celkem zásadně změnil.

Opět tu nad psaním řádků o novinkách máme pocit, že už vás asi ničím ohledně vzhledu a výbavy novinek nepřekvapíme. Tato řada je každoročně oblíbeným terčem pro různé úniky informací a ve výsledku se tak dá hlavně potvrdit, že prakticky všechno, co v posledních týdnech uteklo na internet, je pravda.

To ovšem nic nemění na tom, že novinky budou patřit k tomu, co bude následující měsíce hýbat smartphonovým světem. Velice se totiž povedly a přerod, jaký nastal u modelu Ultra, je v podstatě potvrzením trendu, že Samsung definitivně sloučil řady Note a Galaxy S do jedné. Druhá polovina roku bude pak zcela jistě patřit ohebným novinkám. Ale nepředbíhejme a pojďme si novinky představit podrobněji.

Duo S22/S22+ se zmenšilo

Malou, nicméně pro některé možná vítanou změnou jsou velikosti modelů S22 a S22+, které se meziročně zmenšily. Loňský model S21 měl displej s úhlopříčkou 6,2 palce, letošní S22 nabídne 6,1palcovou obrazovku. Stejný pokles úhlopříčky najdete i u modelu S22+ (z loňských 6,7 na 6,6 palce). Rozměry modelu S22 jsou 146 x 70,6 x 7,6 milimetrů při hmotnosti 167 gramů, u S22+ je to pak 157,4 x 75,8 x 7,6 milimetrů a 196 gramů.

Konstrukčně si obě novinky polepšily, nabídnou totiž tvrzené sklo Gorilla Glass Victus+ na přední i zadní straně těla, rámeček těla je hliníkový. Ačkoli to z fotografií není příliš patrné, od loňských modelů se letošní duo novinek liší zcela plochými zády. Boky jsou tedy při držení telefonu o něco ostřejší. Líbí se nám rovněž matné provedení zad a nové barevné varianty: tmavě zelená, růžová, bílá a černá. Telefony jsou opět utěsněny proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.

Displeje obou telefonů se jinak po stránce výbavy nezměnily, stále jde o Dynamic AMOLED 2X panely s variabilní obnovovací frekvencí 10–120 Hz. Rozlišení je v obou případech Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů), takže levnější a menší model bude mít paradoxně jemnější obrazovku. Pod displeji se stále nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů. Jedinou změnou je letos o něco větší svítivost displejů, nově dosahuje hodnoty až 1 500 nitů.

Po hardwarové stránce udělal Samsung obvyklý krok vpřed a vybavil tedy novinky zase o něco lepší verzí procesoru vlastní výroby, Exynosem 2200 vyrobeným na 4nm architektuře s podporou sítí 5G. V obou případech procesor doplňuje 8 GB operační paměti a na výběr je pak 128 či 256 GB prostoru pro data. Paměťové karty už jsou pro top modely Samsungu zřejmě minulostí, naposledy jsme je mohli vidět u modelové řady Galaxy S20.

Fotoaparáty dvou „základních“ modelů jsou identické, ovšem oproti loňsku si prošly poměrně zásadními změnami. V první řadě se zvýšilo rozlišení hlavního senzoru na rovných 50 Mpix při světelnosti f/1,8. Dočkáme se i optické stabilizace. Dále je tu také senzor s pravým trojnásobným optickým přiblížením, předchůdci totiž zoom řešili pouze digitálním ořezem 64Mpix snímačů. Ten nový má sice jen 10Mpix rozlišení (f/2,4), ovšem s optickou stabilizací se o kvalitu fotografií nebojíme. Poslední fotoaparát do party už je oproti předchůdcům beze změny, jde o 12Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 120 stupňů).

Po stránce baterií se od sebe modely S22 a S22+ docela zásadně liší. Menší telefon má akumulátor s kapacitou 3 700 mAh, větší model nabídne 4 500 mAh baterii. Tím však rozdíly nekončí. Menší sourozenec umí pouze 25W rychlé nabíjení, „plusko“ už jej navýší na znatelně rychlejších 45 W. Příslušnou nabíječku si však v obou případech budete muset dokoupit, v balení totiž nebude. Jinak už jako obvykle nechybí bezdrátové nabíjení (v obou případech 15W) a také reverzní bezdrátové nabíjení.

Z Note se stala Ultra

U třetího, nejlépe vybaveného modelu z nové trojice vám už na první pohled bude jasné, kde se Samsung designem inspiroval. Ona to totiž vlastně ani není tolik inspirace jako reorganizace modelových řad, přičemž loni opuštěný Galaxy Note dosedá na vrchol nabídky řady Galaxy S22. Ačkoli přívlastek Note v názvu chybí, Note to prostě je, ne že ne.

Galaxy S22 Ultra nabídne především onen typicky hranatý design řady Galaxy Note se zaoblenými boky velkého displeje. Vůbec nejtypičtější prvek, tedy integrovaný stylus v šachtě uvnitř těla telefonu, tu je také. Tím se otevírají prakticky všechny možnosti známé z řady hi-tech zápisníků: vytváření poznámek psaných rukou, dálkové ovládání telefonu a podobně.

Rozměry modelu S22 Ultra jsou 163,3 x 77,9 x 8,9 milimetrů a je tak v podstatě rozměry velice podobný poslednímu modelu z řady Galaxy Note, 20 Ultra (164,8 x 77,2 x 8,1 milimetrů). Hmotnost oproti poslednímu zápisníku dokonce povyrostla, z 208 na 229 gramů. S22 Ultra má čtyři barvy: tmavě zelenou, vínovou, černou a bílou (všechny v matné úpravě).

Displej telefonu má úhlopříčku 6,8 palce a QHD+ rozlišení (1 440 x 3 080 pixelů). Využívá také Dynamic AMOLED 2X panelu s variabilní obnovovací frekvencí 10–120 Hz a maximální jas se posunul dokonce až na hodnotu 1 750 nitů. Stejně jako v případě menších sourozenců je zde krycí sklo Gorilla Glass Victus+ z obou stran těla a pod displejem pak ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Hardware telefonu je v základu stejný jako u menších modelů, tedy Exynos 2200. Telefon má hned tři paměťové verze. Ta základní nabídne na tuto vysoce prémiovou kategorii docela skromných 8 GB operační paměti a 128 GB úložiště pro data, zajímavější jsou pak ty dvě zbylé s 12 GB operační paměti a buď 256 nebo 512 GB prostoru pro data. Ani zde nenajdete paměťovou kartu.

Fotoaparát tohoto modelu je jako obvykle tím nejlepším, co umí Samsung do těla telefonu vtěsnat. Na zádech najdete čtyři snímače, žádný z nich naštěstí nepůsobí jen jako do počtu, což se cení. Hlavní roli má 108Mpix senzor s optickou stabilizací a světelností f/1,8, pixely o fyzické velikosti 2,4 µm pomohou zejména s nočními fotografiemi.

Následuje 12Mpix širokoúhlý fotoaparát (120stupňový záběr) a pak dvojice přiblížených senzorů: jeden je ten samý, který mají i menší sourozenci, tedy 10Mpix 3x přiblížený, druhý pak nabídne se stejným rozlišením rovnou 10násobný zoom díky periskopickému uspořádání optiky. Maximální digitální zoom pak je až 100násobný.

Kapacita baterie telefonu povyrostla na solidních 5 000 mAh, ovšem jen oproti poslednímu modelu řady Galaxy Note, který měl 4 500 mAh, jinak v porovnání s loňským modelem zůstala kapacita baterie stejná. Zlepšením je každopádně možnost telefon nabíjet s výkonem až 45 W, nabíječku si i v tomto případě budete muset dokoupit.

Levnější modely až v březnu

Nové samsungy řady Galaxy S22 si můžete objednat už teď, přičemž model S22 Ultra dorazí 25. února, na dvojici S22 a S22+ si počkáme až do 11. března. Předobjednávkové období pro model Ultra je tedy do 24. února a pro dvojici S22/S22+ do 10. března, v obou případech dostanete v tomto období jako bonus bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro.

Model Ultra startuje na částce 31 999 korun za verzi s 8/128 GB, nejdražší je jeho 12/512 GB varianta s cenou 36 999 korun. Malý model Galaxy S22 koupíte už za 21 999 korun (8/128 GB) a jeho většího „plusového“ sourozence pak od 26 999 korun za stejnou paměťovou variantu. Detailnější rozbor cen novinek přineseme v samostatném článku.