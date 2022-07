Slušný mobil, kterému voda nevadí. Test Samsungu Galaxy A33 5G

Řada Sasmung Galaxy A je stejně tak klíčovou součástí nabídky jako špičková řada Galaxy S. Výrobce na svou každoroční sestavu „třicítka – padesátka – sedmdesátka“ nedá dopustit a věnuje jim velkou pozornost. Letošní řada není výjimkou a právě s modelem „třicítkové“ série se setkáváme také už poněkolikáté.

Galaxy A33 je přitom letos velice podobný modelu A53, a to jak designem, tak ve většině výbavy. To je ovšem dobrá věc. Oproti konkurenci se snaží bojovat především vyváženou výbavou a trochu dostupnější cenou. Stojí tedy tento model za pozornost?

Bude se mi telefon líbit?

Samsung Galaxy A33 je sice o něco menší než sourozenecký A53, rozdíl však není zásadní. Jeho rozměry jsou 159,7 × 74 × 8,1 mm. Boky i záda jsou pokryté plasty, což je na jednu stranu jasná úspora, co se materiálového zpracování týče, ovšem v podání Samsungu telefon stále v ruce působí příjemně. Hmotnost telefonu s 186 gramy tomu odpovídá.

Výhodou ve využití matného plastu na zádech je fakt, že na telefonu nejsou příliš vidět otisky prstů. Design je každopádně už nějakou dobu dost podobný jak napříč současnou, tak i loňskou generací: plochá záda, plynule vystupující modul s fotoaparáty. Z barevných variant je na výběr modrá, meruňková, černá, bílá.

Příjemným bonusem u tohoto telefonu je utěsnění proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68), což se stále u takto poměrně levnějších modelů ještě nevidí. Samsung Galaxy A33 5G bychom jinak neoznačili jako vyloženě kompaktní model, ovšem zároveň není ani nijak extra přerostlý. Zkrátka jde o takový současný standard.

Co displej?

Displej modelu A33 5G má úhlopříčku 6,4 palce a rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů. Je to kvalitní Super AMOLED panel, obnovovací frekvence je ovšem pouze 90Hz. Výraz „pouze“ berte s rezervou, stále je pohyb obrazu znatelně plynulejší než u standardních 60 Hz. Jen už je dnes zkrátka běžné, že i u levnějších modelů se dají najít 120Hz panely.

Vadou na kráse je ovšem kapkovitý výřez displeje namísto průstřelu. Zde je jasně patrná další snaha ušetřit. Není to nic hrozného, ovšem telefon najednou hned vypadá o trochu zastaraleji. Ve výřezu se schovává čelní 13Mpix fotoaparát. Displej má tenké rámečky a kryje jej tvrzené sklo Gorilla Glass 5.

Jak si vede po stránce výkonu a výbavy?

Srdcem modelu Galaxy A33 5G je procesor vlastní výroby, Exynos 1280. Doplňuje jej 6 GB operační paměti, dostupná je pouze jedna paměťová varianta. Jak už vyplývá z názvu, nechybí ani podpora 5G sítí. Procesor sám o sobě je vcelku výkonný na danou třídu čipů, byť třeba Snapdragon 778G od Qualcommu, který najdete v podobně drahých smartphonech, je asi o 20 procent výkonnější.

V telefonu každopádně najdete 128 GB prostoru pro data, ten pak můžete dále rozšířit pomocí paměťové karty. Bohužel je nutné si vybrat, zda dáte přednost dvěma aktivním SIM, nebo jedné společně s kartou microSD. Obojí zároveň kvůli hybridnímu slotu bohužel nejde.

Fyzická konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, sluchátkový jack chybí. Vedle výše uvedené podpory 5G sítí je k dispozici také NFC pro mobilní platby či Bluetooth 5.1. Čtečka otisků prstů se nachází v displeji a je optického typu. Během používání telefonu jsme nezaznamenali jakékoliv nepřesnosti v jejím používání.

Operační systém Android 12 je zde opatřený grafickou nadstavbou One UI 4.1, tu u Samsungu vídáme pravidelně. Součástí systému je tedy vlastní podoba menu rychlých voleb, přítomnost vedlejší domácí plochy s Google Asistentem, systémový tmavý režim a podobně. Aplikací navíc v základní výbavě pár najdeme, ovšem na trhu se najdou u konkurence daleko větší hříšníci.

Co výdrž baterie?

U baterie si rozhodně není na co stěžovat. A33 5G má totiž velký 5 000mAh akumulátor. To je ve střední a vyšší střední třídě stále velice dobrá hodnota a i kdybyste telefon namáhali o něco více, stále si můžete být jistí alespoň jedním dnem v provozu. Šetřivější uživatelé vymáčknou klidně i dva až tři dny na jedno nabití.

Balení je extrémně skromné. Vedle samotného telefonu ze už je jen USB-C kabel.

Rychlé nabíjení zde nabídne maximální výkon 25 W, což není málo, ovšem v kontextu současného trhu najdete daleko výkonnější (a tedy rychlejší) nabíječky u smartphonů. V praxi to znamená, že telefon stráví na nabíječce při nabíjení z nuly do plného stavu něco okolo hodiny a půl. Pozor také na to, že už musíte mít i vlastní nabíjecí adaptér, v balení ho nenajdete.

Jak fotí?

Na zádech telefonu najdete čtyři fotoaparáty, ovšem reálně budete využívat pouze dva: hlavní 48Mpix senzor se světelností f/1,8 a optickou stabilizací a 8Mpix širokoúhlý senzor s úhlem záběru 123 stupňů. Zbylé dva senzory jsou pro focení makrofotek (5 Mpix) a pro zlepšení hloubky ostrosti portrétů (2 Mpix). Je to už taková klasika, aby na zádech bylo co nejvíce foťáků, jenže polovina z nich je vlastně téměř k ničemu.

Telefon každopádně nejvíce těží ze svého 48Mpix opticky stabilizovaného snímače, který v základu fotí spojením sousedních buněk snímače v rozlišení 12 Mpix. Právě ona stabilizace zajistí, že se nebudete muset bát fotit i za trochu zhoršených světelných podmínek, ovšem v noci si raději nastavte specializovaný noční režim. Výsledné fotky jsou poměrně kvalitní, nechybí ostrost a snesou tak i lehké ořezy.

Na širokoúhlém fotoaparátu už je vidět, že výrobce vsadil vše na hlavní snímač a doufal, že ten širokoúhlý bude alespoň část zákazníků přehlížet. Fotky jím pořízené nejsou vyloženě špatné, ovšem je to zkrátka takový slabší průměr, kterého byste docílili i s výrazně levnějším mobilem. Nejlépe každopádně uděláte, když se budete držet hlavního senzoru.

Mám si Samsung Galaxy A33 5G pořídit?

Tento model se rozhodně má čím zalíbit. Nejsme si však úplně jistí, zda je cena jednou z předností telefonu. Samsung Galaxy A33 5G vyjde na 8 990 korun. V této cenové kategorii má jak řadu výhod, tak i nedostatků. Do karet mu hraje především schopný hlavní fotoaparát, velká baterie či prémiová funkce v podobě utěsnění proti vniknutí vody.

Naopak i za nižší cenu už můžete sehnat jak výkonnější modely, tak i takové, které mají 120Hz displeje či výrazně rychlejší nabíjení. Pokud to jsou funkce, kterým nepřikládáte velkou hodnotu, pak budete z modelu A33 5G jistě nadšeni. Pro zajímavou alternativu přitom nemusíte chodit daleko, třeba loňský model A52s je jen o tisícikorunu levnější a nabídne jak 120Hz obrazovku, tak i trochu výkonnější čip. Zbytek parametrů je až na trochu menší baterii v podstatě stejný.

U konkurence umí zaujmout třeba Redmi Note 11 Pro od Xiaomi, které má 120Hz AMOLED displej, vyšší rozlišení fotoaparátu (ač bez optické stabilizace) a také výrazně rychlejší nabíjení. Stojí prakticky stejnou cenu. To samé platí i pro Xiaomi 11T. Pokud prahnete po vyšším výkonu, pak za tisícikorunový příplatek můžete mít třeba Motorolu G200, která má opravdu výrazně výkonnější čip (Snapdragon 888+) a rychlý 144Hz displej.