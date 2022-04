Špičkové smartphony mají levnější alternativy. Stačí si stanovit priority

Charakteristika špičkových smartphonů je docela snadná. Představují to nejlepší, co lze dnes koupit. Nejde však o to, aby v každý jejich parametr byl ten nejlepší. Důležitější je vyrovnaný mix vlastností, kdy má co nejvíce parametrů špičkové vlastnosti. Vyrobit takový přístroj si dnes nedovolí každá značka, sice by to asi dokázala, ale vše musí vyladit a také ho musí prodat. Což už tak snadné není. V případě ladění jsou potřeba zkušenosti a u prodeje to jsou zákazníci.