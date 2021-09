Pořádné zlepšení už tak skvělých mobilů. Recenze iPhonů 13 Pro a Pro Max

S příchodem loňského iPhonu 12 Pro jsme na jednu stranu obdivovali hezké osvěžení jak designu (ploché rámečky), tak i funkcí (podpora 5G, nový systém MagSafe). Stále více jsme však nabývali dojmu, že už je pomalu čas zase na nějaký pořádný „šok“ typu iPhone X, na radikálnější změnu image smartphonů od Applu. A věřili jsme, že u „třináctky“ se toho dočkáme.

Místo toho se nám vybavil již opuštěný číslovací systém modelů, který Apple využíval do roku 2018 – celá čísla u přelomovějších modelů střídaná vylepšenými „esky“. iPhonu 13 Pro a vlastně i celé sérii „třináctek“ by totiž slušelo spíše toto označení, které u Applu v minulosti značilo pouze slušnou evoluci oproti předchozímu modelu: podle něj by se tak jmenoval iPhone 12S Pro. Přesně takový totiž máme z novinky dojem.

Není na tom samozřejmě nic špatného. S „eskovými“ iPhony jsme se v minulosti setkali už tolikrát, že bychom takový model Applu jen těžko mohli vyčítat. A takovou optikou budeme proto v dnešní recenzi nahlížet právě i na evoluční, nikoliv revoluční model iPhone 13 Pro. Potažmo i jeho většího sourozence Pro Max, kterého jsme souběžně rovněž testovali a dojmy najdete níže v dílčích boxech. Jak tedy novinka obstála?

Jak se nám líbí design?

Loni se šlo, co se designu týče, celkem hodně rozepsat. Přivítali jsme zpět ikonické ploché boky, které jsme obdivovali u modelů iPhone 4 až 5S a byť se jinak zbytek podoby příliš nezměnil (stejný tvar displeje, stejný modul se zadními fotoaparáty), v podstatě to splňovalo definici nového designu. iPhone 12 Pro jste od předchozí „jedenáctky“ zkrátka poznali na první pohled.

Plusy a mínusy Proč koupit? luxusní zpracování

výkonu na rozdávání



špičkový fotoaparát

skvělá výdrž na jedno nabití

Proč nekoupit? jen evoluce oproti loňskému modelu



tradičně vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? od 28 990 Kč

U iPhonu 13 Pro budete mít ovšem s rozeznáváním od předchůdce trochu větší problém. Tentokrát vám napoví spíše displej, ale o tom až za chvíli. Když bude novinku někdo držet v ruce s vypnutým displejem, tak na dálku vám odhadování modelového čísla bude dělat problém. Ploché lesklé boky tu jsou stále, záda jsou opět pokrytá matným sklem, fotomodul má stejný tvar… ale pozor, zde je vodítko. Foťáky jsou totiž letos o poznání masivnější.

To ovšem nemění nic na tom, že pokud nedáte loňský a letošní model vedle sebe, změny si nejspíše hned nevšimnete. Co tedy koukat po barvách? I v tomto případě si moc nepomůžete. Novinka je v prodeji stejně jako loni ve čtyřech barvách, přičemž tři jsou shodné: bílá, šedá a zlatá. Zatímco loňský model byl dále v tmavě modré, letošní modrá je výrazně světlejší. To je vodítko číslo dva.

A co dál? To už je nutné si vzít iPhone 13 Pro do ruky. Je totiž o 15 gramů těžší, patrně kvůli větší baterii. A musíme přiznat, že 204 gramy vtěsnané do na dnešní poměry průměrně velkého smartphonu jsou překvapivě znát. Vždyť třeba celkem přerostlý Samsung Galaxy Note 20 Ultra má ve výrazně větším těle jen o čtyři gramy více. Subjektivně nám hmotnost iPhonu 13 Pro přišla místy až nepříjemná, mobil jsme sem tam raději opírali o druhou ruku, nohu, stůl apod.

Ostré hrany těla jsme už trochu pomluvili u loňského modelu a za názorem si stojíme. Opravdu je zjevné, proč drtivá většina současných smartphonů má zaoblené boky: díky nim je jejich družení v ruce zkrátka pohodlnější. Hrany iPhonu 13 Pro zejména při delším držení v jedné ruce nepříjemně tlačí a zvýšená hmotnost telefonu to ještě stupňuje.



Jinak platí vše, co jsme zmínili loni. Telefon opět umí sám o sobě stát na horní či spodní hraně (na bocích jej z rovnováhy dostávají tlačítka) a lesklé ocelové boky se hodně rychle ušpiní od otisků prstů a zároveň kvůli tomu i telefon trochu více klouže z rukou, naopak matná záda se i od zpocených rukou jen tak neušpiní. I nadále je utěsněný proti vniknutí prachu a vody (IP68). Obecně se dá opět říci, že je to luxusně zpracovaný telefon, který vás o své prémiové povaze přesvědčí už po pár sekundách v ruce.

Porovnání velikostí: modely iPhone 13 Pro a Pro Max

iPhone 13 Pro Max a druhý pohled U většího sourozence je hmotnost samozřejmě ještě mnohem výraznější, 240 gramů je opravdu hodně, na druhou stranu třeba odstup od podobně velkého Samsungu Galaxy S21 Ultra (227 gramů) už není tak dramatický. Kdo je tedy na velké a přerostlé smartphony zvyklý, tomu hmotnost ani míry velkého iPhonu vadit nemusí. Ano, ostré hrany jsou v ruce pořád znát, ale u telefonů těchto rozměrů nejspíš uživateli nejde o komfortní držení v jedné ruce a jsou zvyklí trochu toho komfortu pro velký displej obětovat. Z hlediska proporcí také působí iPhone 13 Pro Max vzhledem ke shodné tloušťce 7,7 mm jako u menšího sourozence opticky trochu tenčím dojmem, takže celek na nás působí možná trochu paradoxně elegantněji, štíhleji. Vzhledem k rozměrům je pak iPhone 13 Pro Max nepřehlédnutelný kousek a své luxusní zpracování dává skutečně na odiv.



Kde je ta změna u displeje?

Ještě loni nám připadalo, že Apple zkrátka nestačí s dechem na konkurenci. iPhone 12 Pro měl i přes svou vysoce prémiovou podstatu stále zastarale vypadající displej s 60Hz obnovovací frekvencí a masivním výřezem displeje. Výrobce se letos snaží tyto chybky napravit a v podstatě už trochu i dohání konkurenci.

Základ je stejný: stále je tu 6,1palcový displej s identickým rozlišením (1 170 × 2 532 pixelů) a panelem typu Super Retina XDR OLED. Nezměnila se ani maximální svítivost s 1 200 nity a podpora HDR10 a Dolby Vision. Dvou novinek si však povšimnete prakticky hned.

Tou první je viditelně zmenšený výřez displeje. V kontextu předešlých iPhonů je to hezká změna, výřez blokuje o něco méně prostoru obrazovky a tím pádem je i méně rušivý. V kontextu androidí konkurence je však výřez displeje v této formě stále relikvií z roku 2018. Ano, Apple potřebuje místo na senzory zajišťující odemykání pomocí rozpoznání obličeje, ovšem i tak se divíme, že nenašel řešení, jak je za těch několik let výrazněji zmenšit. No nic, snad příští rok.

Druhou novinkou je adaptivní 120Hz obnovovací frekvence. Apple tomu říká ProMotion a setkat jsme se s tímto typem panelu mohli už u tabletů iPad Pro. V tomto ohledu se naopak Apple už prakticky dostal na úroveň konkurence, která také v drtivé většině využívá 120Hz panely. Změnu pocítíte hned: listování nabídkami telefonu či internetem, animace a prostředí některých systémových aplikací je výrazně plynulejší. Ale pozor, spousta aplikací třetích stran ještě rychlou obnovovací frekvenci neumí využít a Apple vyzval autory, aby aplikace patřičně aktualizovali.

Displej je i přes zastarale vypadající výřez stále velkou předností letošního modelu. Pro majitele předchozích modelů je to vedle fotoaparátu asi hlavní lákadlo, proč si novinku koupit a my se nedivíme. I nás, zvyklé jinak na androidí konkurenci, hodně zaujal.

iPhone 13 Pro Max a druhý pohled Úhlopříčka 6,7 palce se u velkých verzí vlajkových lodí mobilních výrobců tak nějak vžila, velikostí displeje je tedy iPhone 13 Pro Max vcelku standard. Právě tady však v porovnání s konkurencí vynikne ona zastaralost výřezu. Ten prostě na displeji překáží a neumožňuje přinést tolik informací, jako umí konkurenti s Androidem. V liště po stranách výřezu zobrazí iPhone pouze maximálně šest údajů, z toho většinu pevně daných jako čas nebo stav baterie a datového připojení.

Konkurenti s Androidem vedle svých průstřelů pro fotoaparát nacpou klidně i patnáct různých údajů. Nejde tedy ani tak o to, že je výřez rušivý, jako spíš že plýtvá místem a zmenšuje využitelnou plochu displeje. Rozlišení displeje Apple v tomto případě navýšil na 1 248 × 2 778 pixelů, takže jemnost zhruba 458 pixelů na palec je v podstatě shodná s menším modelem. Tady je zase vidět, jak si systém iOS s různými rozlišeními poradí skvěle, zatímco Android s tím měl donedávna problémy a sem tam se nestandardní chování vyskytne i dnes. U iPhonu nic takového nehrozí.

Co zbytek hardwarové výbavy?

Co rok, to nový procesor a s ním spojený nárůst výkonu. Letos je v srdci telefonu procesor Apple A15 Bionic, opět s šesti jádry. Hráče potěší, že grafický procesor má nyní pět jader (oproti loňským čtyřem). Telefon jsme otestovali pomocí výkonnostního testu Geekbench 5 a skóre u jednoho jádra se pohybovalo okolo 1 750 bodů. Když zabrala všechna jádra, skóre poskočilo na zhruba 4 700 bodů. To je znatelný nárůst oproti loňsku, kdy model 12 Pro zaznamenal 1 600/3 900 bodů (jedno/více jader).



Telefon má opět 6 GB operační paměti a stejně jako loni je v prodeji ve variantách se 128, 256 a 512 GB úložiště pro data. Navrch je tu však ještě 1TB verze pro ty, kteří potřebují opravdu co nejvíce místa pro svá multimédia. Pokud kupujete naopak nejlevnější 128GB, tak berte v potaz to, že Apple u tohoto modelu zakázal natáčení 4K ProRes videa. Jedna minuta totiž údajně zabírá 6 GB prostoru, takže kapacitu celého úložiště byste vyčerpali za méně než 20 minut natáčení, pokud bereme v potaz systémová data a pár nezbytných aplikací.

Vzhledem k tomu, že už loňské modely podporovaly 5G sítě, tak je už dopředu jasné, že letošní to umí také. Do telefonu technicky vůbec nemusíte strkat plastové SIM (byť tu jeden slot na nanoSIM je), v telefonu totiž najdete hned dvě eSIM. Technicky tak můžete fungovat v režimu dual SIM bez toho, aniž byste měli byť jednu z nich fyzickou.

Stejně jako podpora 5G letos už nepřekvapí ani systém MagSafe, kterému tak není potřeba věnovat celou samostatnou sekci. Apple tento magnetický systém bezdrátového nabíjení a dalšího příslušenství zkrátka využívá i nadále a po čerstvém návrhu Evropské komise, která chce v Evropě sjednotit nabíjecí kabel na standard USB-C (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu), bude MagSafe v budoucnu klíčovou záležitostí při zrodu zcela bezkonektorového modelu.

Výhoda magnetického systému je jasná. Uživateli odpadne nutnost trefovat se s bezdrátovou nabíječkou na konkrétní místo, jelikož se zkrátka sama přicvakne přesně tam kam má. To samé platí pro různé doplňkové kryty, držátka na kreditní karty a podobně. Apple má díky tomu kategorii příslušenství navíc, kterou opatří oficiálním logem a separátně prodává.

Posledním „šokem“, který jsme si prožili už u loňské „dvanáctky“, je minimalistické balení. I letos tedy dostanete pouze štíhlou krabičku s telefonem, kabelem, zásadami pro bezpečnostní používání, nástrojem pro vysunutí šuplíčku pro SIM a jednou samolepkou s logem Applu. Pokud nemáte vlastní adaptér do zásuvky (navíc s USB-C portem, aby pasoval na přibalený kabel), pak si jej musíte dokoupit.



Jak je na tom výdrž baterie?

Letošní iPhony jako takové mají od Applu vyladěnou výdrž baterie, a to i přesto, že se samotné akumulátory oproti loňsku moc nezvětšily. I rychlá obnovovací frekvence displeje potenciálně hraje proti výdrži, neboť v režimu 120Hz spotřebovává více energie. To však Apple vyvažuje tím, že jde o adaptivní obnovovací rychlost, která se naopak umí výrazně snížit (až na 10 Hz), pokud si například prohlížíte statický obsah (prohlížíte fotky, čtete text apod.).



iPhone 13 Pro má akumulátor s kapacitou 3 095 mAh a podporuje 20W rychlé nabíjení. Bezdrátově se pak umí nabíjet s výkonem až 15 W (pokud využíváte systém MagSafe), na běžných bezdrátových nabíječkách Qi je to jen 7,5 W. Oproti loňsku se tak změnila pouze kapacita akumulátoru, která u modelu 12 Pro byla 2 815 mAh.

Obsah balení iPhonu 13 Pro

Přesto nás letošní model opravdu zaskočil tím, jak dlouho vydrží. Telefon jsme například ždímali od pátečního rána různými výkonnostními testy, focením, kopírováním dat, instalací aplikací, zkoušení her, zkrátka celým kolečkem „stěhování se“ do něj. Z krabičky jsme telefon vybalili se zhruba 80 % baterie a k nabíječce jsme ho s 15 % připojili až v sobotu večer. A to jsme mu opravdu dávali zabrat, telefon byl připojený k wi-fi, datům a měl zapnutý bluetooth, na produktové focení přes páteční odpoledne jsme mu přikázali nechat jas displeje na maximum.

Toto je kategorie, kde Apple s přehledem drtí androidí konkurenci. Zatímco podobně drahé modely od konkurentů vydrží na jedno nabití zhruba den, iPhone 13 Pro vás podrží i po dvou dnech běžného provozu a nabíječku budete nejspíš hledat až třetí den. Když jej budete ždímat jako my, pak vám stejně poslouží alespoň dva dny.

iPhone 13 Pro Max a druhý pohled Jestliže je výdrž parádní disciplínou modelu 13 Pro, pak u většího sourozence 13 Pro Max jde doslova o disciplínu snovou. Telefon se stejným hardwarem a v podstatě shodnými nároky na odběr energie (ano, displej má trochu vyšší rozlišení, ale to takový rozdíl neudělá) má o více než třetinu větší kapacitu baterie. Konkrétně je to 4 373 mAh. To je sice pořád méně, než kolik umí špičkové androidí telefony (5 000 mAh i více), ale v praxi to nevadí. Apple tady ukazuje, jak má spotřebu svého hardwaru zvládnutou a iPhone 13 Pro Max dovede být rekordmanem ve výdrži. V praxi jsme telefon zatím netrápili tolik jako menší 13 Pro, ale výsledky jsou i tak velmi zajímavé. Po pátečním vybalení z krabičky měl telefon opět asi z 80 % nabito, základní nastavení a následné zkoumání funkcí a především intenzivní zkoušení funkcí fotoaparátu s připojením na wi-fi (ovšem bez vložené SIM) přineslo po třech dnech stav nabití na 35 %. V praxi tedy nebude dvoudenní výdrž telefonu větší problém i při opravdu intenzivním provozu a tři dny by v trochu klidnějším režimu měly být možné taktéž.



Jak iPhone 13 Pro (Max) fotí?

Fotoaparáty jsou dalším hlavním lákadlem, které by na stranu novinek mohlo zlákat nejenom majitele předchozích modelů, ale i majitele konkurenčních smartphonů. Novinka totiž vylepšila prakticky všechny senzory a jelikož už předchůdce fotil skvěle, tak iPhone 13 Pro fotí ještě lépe a má více možností, jak docílit povedených výsledků.

Rozlišení je opět pro všechny tři zadní snímače shodné: 12 Mpix. Na tom Apple už nějakou dobu nic nemění. Letos se ovšem zaměřil zejména na světelnost optiky. Hlavní fotoaparát je i tentokrát opticky stabilizovaný, polepšil si na světelnost f/1,5. Dále je tu širokoúhlý snímač (úhel záběru 120 stupňů), který má nově světelnost f/1,8 a slouží zároveň i na focení makrofotografií. Největší změnou si prošel telefoto senzor, který má nově trojnásobné optické přiblížení obrazu (oproti hlavnímu snímači). Je opticky stabilizovaný a má světelnost f/2,8. Nakonec je tu stále LiDAR senzor pro lepší ostření a 3D snímání.

Ať už fotíte jakýmkoliv ze třech snímačů, už po pár snímcích vám musí být jasné, že nejnovější iPhone je zkrátka špička mezi moderními smartphony. Fotografie pořízené tímto smartphonem jsou celkem konzistentně kvalitní, a to jak za dobrého světla, tak i ve zhoršených světelných podmínkách. Nechybí ostrost, detaily, šumu je minimum. Apple opět vyladil noční režim, takže mobil umí s trochou soudnosti pořizovat obstojné snímky i v noci.

Na jednu stranu nás těší fakt, že Apple umí rozšířit možnosti stávajících senzorů jako třeba v případě širokoúhlého fotoaparátu, který díky schopnosti ostřit na vzdálenost několika centimetrů slouží zároveň i k focení makro fotografií. Trochu nevýhoda je však v tom, že se vám do tohoto režimu přepne fotoaparát pokaždé, když se s ním přiblížíte k danému objektu, a to bez možnosti mu přikázat, aby se přepnul zase na normální záběr.

Trojnásobný optický zoom vám pak dává více možností, jak fotit vzdálené objekty, nicméně zase tak velký rozdíl to oproti dvojnásobnému přiblížení loňského modelu není. Konkurence je v tomto ohledu přeci jen dále, disponuje 5x i 10x teleobjektivy s periskopovým systémem. Maximální digitální přiblížení iPhonu je nyní 15x.

Stejně jako vylepšení fotografií se letos Apple zaměřil také na pokročilé natáčení videa s funkcí Film. Ta umí natáčet obraz připomínající profesionální tvorbu díky umělému rozostření pozadí či chytré detekci lidí a objektů, na které má kamera zaostřit. Nevýhodou je fakt, že to zatím umí pouze v rozlišení 1080p při 30 snímcích za sekundu.

iPhone 13 Pro Max a druhý pohled Fotoaparát iPhonu 13 Pro Max je úplně stejný jako u sourozence 13 Pro. Při jeho testu jsme se ovšem zaměřili na dvě kategorie snímků: noční fotografie a makro snímky. A tak máme z těchto oblastí ještě širší poznatky. V obou disciplínách iPhone 13 Pro Max exceluje a ukazuje, jak zhruba má vypadat ideální automatické fungování fotoaparátu v moderním smartphonu. Uživatel se nemusí o nic starat, může fotky „sekat“ jak se mu zlíbí a výsledky budou překvapivě dobré. Na druhou stranu je místy vidět, že chybí trochu kontrola.

V makro režimu to občas iPhone zkouší s různými objektivy a digitálními výřezy, nicméně uživatel nemůže tak docela ovlivnit, jak to telefon zkoušet má. Ano, zoom lze ovládat i při makro fotografii, ale odkud a z jakého snímače si iPhone data bere, to uživatel vlastně neovlivní. Naštěstí existují řešení třetích stran, která dávají v některých případech uživateli trochu větší kontrolu – ale je škoda, že Apple ve své vlastní aplikaci nenabídne i lepší manuální ovládání parametrů focení. A nemuselo by jít zrovna o plný profesionální režim, který nám tu trochu chybí. I když je foťák skvělý a předčí většinu konkurence, místy je vidět, že rozlišení 12 megapixelů, na které Apple už roky spoléhá, se již dostává na hranici svých možností. Snímkům ve specifických situacích (třeba makro se zoomem, větší než trojnásobný zoom kdykoli – tedy těm, které jsou především digitální skládačkou různých snímků) přeci jen trochu chybí detaily. Apple to však dohání skvělým podáním barev a dokonale zvládnutými kontrasty, scény působí velmi živě a atraktivně. Pro toho, kdo chce jen fotit, a o to, jak docílit hezkého snímku se starat nehodlá (taková je většina uživatelů smartphonů), je iPhone 13 Pro nebo Pro Max ideálním společníkem.



Mám si iPhone 13 Pro (Max) koupit?

Pokud máte i přes všechny výše vyjmenované novinky pocit, že na novém modelu 13 Pro vlastně nevidíte nic přelomového, pak vám musíme dát z části za pravdu. I přes lepší displej, fotoaparát a výdrž baterie je to stále ten starý známý iPhone, který bychom přirovnali k několikrát přebroušenému drahokamu do stále lepší podoby. Pořád má však tu samou identitu, prakticky ty samé funkce, jen je zase o trochu lepší.

Na novince i lehce ušetříte, základní model stojí totiž o tisícikorunu méně než loni: 28 990 korun. Jen pozor na to, že tato 128GB varianta má omezené některé možnosti natáčení videa. Pokud se chcete naopak plácnout přes kapsu a pořídit si model Pro Max s 1TB prostorem pro data, tak z oné kapsy musíte vylovit pořádný balík peněz: 47 390 korun.

Pokud jste zarytým příznivcem Applu, pak v podstatě má cenu se jen podívat, jaký telefon aktuálně používáte a jak moc toužíte po novém. Máte-li loňský iPhone 12 Pro nebo předloňský 11 Pro, pak docela chápeme, kdybyste se hned nehnali do obchodu pro novinku. Všechny tři modely jsme už porovnávali a rozdíly mezi nimi nejsou vůbec propastné, spíše naopak. Pokud sázíte na to, že příští rok budou iPhony ještě zajímavější, klidně počkejte.



Majitele starších modelů či některých levnějších typů (třeba iPhone SE, iPhone XR apod.) by ovšem mohly novinky jako fotoaparát nebo modernější displej už opravdu zlákat. V takovém případě už pořízení letošního Pro modelu určitě smysl dává, ale zase je otázkou, jestli by vám nestačil třeba jen základní iPhone 13, který má také velice dobrý fotoaparát a lepší výdrž, jen musíte oželet onu rychlejší obnovovací frekvenci displeje. Ušetříte nicméně šest tisíc korun.

A co majitelé androidů, mohl by je nový iPhone 13 Pro zlákat? Z našeho pohledu, tedy z pohledu uživatelů, kteří většinu roku používají právě spíše androidy, je to celkem složitá otázka. Převést veškeré uživatelské návyky z jednoho systému na druhý nebude pro spoustu lidí nejjednodušší a na to možná ani líbivé fotoaparáty nebo výborná výdrž nemusí být dostatečnou motivací. iPhone 13 Pro zároveň sice působí jako luxusní smartphone, než si ovšem všimnete onoho nehezkého výřezu displeje, který je u Androidu už pořádné retro.



Když si přičteme, že za cenu základního modelu 13 Pro už můžete mít třeba přelomové skládací smartphony, tedy například Samsung Galaxy Z Flip 3 (a ještě vám trochu zbude), pak se trochu zdráháme někoho popostrčit směrem k Applu. Možná až opět ukáže, že umí opravdu šokovat smartphonový svět jako třeba v případě modelu iPhone X a přijde s něčím, co Android prostě nemá.