Je to velmi důležitý telefon, přestože chybí inovace. Test iPhone SE 2022

Po dvou letech přišla opět řada na vylepšení nejlevnějšího modelu, který má Apple v nabídce. iPhone SE je i tentokrát zajímavou kombinací nižší ceny a špičkové kvality zpracování a vysokého výkonu, jaký je pro Apple typický. Tentokrát ovšem vlastně není moc o čem psát, jelikož letošní vylepšení „SEčka“ je opravdu velice přímočaré: nový procesor, podpora 5G sítí, o trochu větší baterie. Jinak se nezměnilo vůbec nic.

Novinku jsme současně porovnávali s předchozím modelem z roku 2020 a musíme rovnou uznat, že kdybychom je neměli každý v jiné barvě, tak vlastně vůbec nevíme, který právě držíme v ruce. Zůstal stejný design, displej, fotoaparát a samozřejmě i systém, vzhledem k tomu, že Apple aktualizuje na ten nejnovější i starší modely. Stojí tedy novinka vůbec za pozornost?

Co ten starý design?

Popravdě máme už trochu problém uvěřit tomu, že v roce 2022 držíme v ruce takovýto mobil. Už jsme to tvrdili před dvěma lety a znovu tedy opakujeme: iPhone SE je po stránce vzhledu naprostá smartphonová vykopávka. I mezi těmi nejlevnějšími androidy najdete už snahu o roztažení displeje po co největší části čelní plochy. I ty nejlevnější značky už si mohou dovolit osadit smartphony alespoň výřezem displeje. iPhonu SE je to úplně jedno.

Telefon má pořád pět let starý design (shodný s modelem iPhone 8) s širokými rámečky nad a pod displejem a dokonce i kapacitní tlačítko pod ním, ve kterém je i čtečka otisků prstů. A to je nutné podotknout, že už v roce 2017 právě i Apple s modelem X udělal revoluci v designu svých modelů, jenže s nejlevnějším smartphonem v nabídce si zkrátka hlavu neláme. Vezme díly, které má už roky pořád stejné, trochu vyladí hardware a co víc bychom vlastně za ty peníze chtěli?

Paradoxně ovšem je třeba uznat, že design nejlevnějšího iPhonu i tentokrát docela funguje. Tento model může učarovat nostalgikům a příznivcům malých mobilů. Společně se sourozencem s přívlastkem mini už to je v podstatě poslední model, který je mezi současnou produkcí opravdový drobeček.

Konstrukčně je to přitom pořád ta vysoká kvalita, na kterou jsme od Applu zvyklí – kovové boky, skleněná záda, broušené oblé hrany. Telefon v ruce i po takové době působí velice příjemně a vyvolává dojem dražšího modelu. Díky drobným rozměrům (138,4 × 67,3 × 7,3 mm) je se svými 144 gramy velice lehký.

Samozřejmostí je také utěsnění proti vniknutí prachu a vody (IP67), jediný fyzický konektor lightning či přepínací tlačítko pro tichý režim. Zkrátka vše, na co jsme u Applu dlouhodobě zvyklí. Ani dostupné barvy nejsou odlišné od modelu z roku 2020, opět je tu sestava bílé, černé a červené.

Dá se na ten malý displej zvyknout?

Úhlopříčka displeje 4,7 palce je rovněž něco, na co v roce 2022 narazíte spíše u svého starého mobilu v šuplíku pod vrstvou prachu než u nového na pultech obchodů. Opět se dá argumentovat, že lidé, kteří dlouho touží po nějakém takto malém mobilu, dostanou co chtějí. Pravdou ovšem je, že dnes je všechno s displejem pod asi 5,5 palce považováno za opravdu miniaturní smartphone.

Společně s malou úhlopříčkou se lze pozastavit také nad nízkým rozlišením displeje (750 × 1 334 pixelů). To na jednu stranu hraje dále do karet vysokému výkonu, a stále je výsledná jemnost přes 300 pixelů na palec, ale na pochvalu to opravdu není. Nenajdete tu ani rychlejší obnovovací frekvenci, panel je jinak typu IPS Retina.

Je to opravdu nejvýkonnější iPhone?

Téměř. Apple novinku osadil nejmodernějším čipem, který aktuálně pro smartphony vyrábí, a to Apple A15 Bionic. Společně s tím, že tento procesor pohání jinak poměrně úsporný zbytek hardwaru (zejména díky nízkému rozlišení displeje), by se mohlo zdát, že má novinka taktickou výhodu. Ovšem pravdou je, že třeba podle výkonnostního testu Geekbench stále modely iPhone 13 Pro a Pro Max (1 700 bodů single core, 4 650 multi core) lehce nové „SEčko“ (1 700 bodů single core, 4 000 multi core) předběhly.

Hardwarové novinky jsou vedle samotného nového čipu dvě. První je s ním spjatá podpora sítí 5G. Apple tedy oficiálně modernizoval celou svou nabídku smartphonů tak, aby všechny letošní i loňské modely 5G uměly. I s novinkou si tedy užijete moderní sítě s vysokými přenosovými rychlostmi dat a nízkou odezvou. Tedy alespoň tam, kde už existuje pokrytí.

Druhou novinkou je pak kapacita operační paměti, která se oproti předchůdci navýšila z 3 na 4 GB. Není to nějaký dramatický posun, ovšem každá troška paměti se hodí. Naopak beze změny zůstaly úložiště pro data: 64, 128 a 256 GB. Varianta s 64 GB prostoru pro data je na dnešní poměry a příslušnou cenovou kategorii poměrně omezující, dobrý kompromis je 128GB varianta, kde ještě není příplatek oproti 64GB verzi tak výrazný, jako u 256 GB verze.

Zbytek výbavy už je v podstatě totožný s tím, co najdeme u jakéhokoliv jiného iPhonu. Telefon je pevně zakotvený ve vlastním ekosystému funkcí a aplikací, stejně jako všechny ostatní modely má nejnovější iOS 15. Ten se samozřejmě v pár detailech souvisejících s malým displejem bez výřezu liší, například roletka s rychlými volbami se odhalí potažením odspodu obrazovky, nikoliv z pravého horního rohu, jak to mají dražší sourozenci.

Pak je tu také samozřejmě i čtečka otisků prstů Touch ID namísto rozpoznání obličeje Face ID. To je na jednu stranu už pro Apple také pořádné retro, na druhou stranu se u konkurence používají čtečky otisků prstů stále jako hlavní forma zabezpečení, takže v kontextu celého trhu je to stále naprosto běžná věc. Funguje skvěle, víc k tomu není co dodat.

Co výdrž baterie?

Další změnou ve výbavě oproti předchůdci je pak kapacita baterie. Na dnešní poměry každopádně působí 2 018mAh akumulátor skoro až směšně. Předchůdce měl sice ještě méně, ale také to byl po stránce výdrže baterie celkem propadák. Mluvilo se o jednodenní výdrži i při obvyklém používání, vybít se dal i rychleji. Novinka bohužel v tomto trendu pokračuje.

Ačkoliv výrobce zdůrazňuje, že se výdrž zlepšila, stále je to telefon, který vám vydrží okolo jednoho dne, nejpozději druhý den ráno budete hledat nabíječku. To je opravdu škoda, jelikož Apple jinak opravdu umí své telefony optimalizovat na co nejlepší výdrž, zejména loňské modely nás velice příjemně překvapily. Letošní „SEčko“ je však taková klasika a byť se výdrž telefonu nedá označit jako tragická, tak bychom ji ohodnotili jako lehce podprůměrnou.

Nabíjení je možné bezdrátově nebo rychlonabíječkou (18 W), v balení však dostanete pouze kabel. Model z roku 2020 sice adaptér měl, ovšem nebyl by vám k ničemu platný, měl totiž USB-A, kdežto nový kabel už je typu USB-C. V balení mimochodem už také chybí i drátová sluchátka.

Jak nejlevnější iPhone fotí?

Na fotoaparát iPhonu SE se dá nahlížet ze dvou úhlů. Pokud chceme brát v potaz pouze papírové specifikace, zdá se, že to Apple trochu odflákl. Stále je tu pouze jeden několik let starý 12Mpix snímač (f/1,8) s optickou stabilizací. O nějakých širších možnostech práce s úhlem záběru či zoomu zde opravdu nemůže být řeč. Navíc z nějakého důvodu stále chybí noční režim, což si nedovedeme moc dobře vysvětlit.

Na druhou stranu je ovšem stále třeba pochválit důraz na softwarovou stránku, jelikož fotografie vypadají i při takto omezených hardwarových možnostech velice dobře. Apple byl zkrátka vždy trochu o krok dál, co se fotografických schopností týče a nové „SEčko“ je důkazem toho, že co všechno se dá i z takto omezené senzorové výbavy dostat.

iPhone SE si tak za dobrých světelných podmínek vede velice dobře a co nezvládne optika fotoaparátu, doladí software. Limity najdete právě až s ubývajícím světlem, kde se najednou schopnosti fotoaparátu rychle ztenčují a chybějící noční režim tomu všemu nasazuje korunu. Fotit novým iPhonem v noci zkrátka není dobrý nápad.

Čelní fotoaparát má rovněž stejné parametry, je tu 7Mpix senzor se světelností f/2,2. Telefon se také hodí na video, jelikož v takto kompaktním balení najdete poměrně schopnou kamerku s možností natáčet video až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, případně zpomalené video v rozlišení 1080p při 240 snímcích za sekundu.

Mám si nový iPhone SE koupit?

Když pořád dokola v recenzi mluvíme o levném iPhonu, tak je to samozřejmě v kontextu velice drahé nabídky Applu. Oproti předchůdci novinka trochu zlevnila, prodává se za 12 490 v základní 64GB verzi. 128GB variantu koupíte za 13 990 korun, největší příplatek je za 256GB verzi, která stojí 16 990 korun.

Kdyby nějaký takový telefon nabídla androidí konkurence: pět let starý design, jediný fotoaparát na zádech, směšně malá baterie a displej s nízkým HD rozlišením, asi bychom se s takovým modelem ani neobtěžovali. Jenže u Applu je toto všechno opodstatněno naprosto ukázkovou podporou softwaru, bezkonkurenčním výkonem, kvalitním zpracováním a také faktem, že je to snad jediný výrobce, který nezapomněl na kompaktní modely.

Vynášet verdikt nad novým iPhonem je i tak obtížné. Pokud vlastníte jakýkoliv model od iPhonu 8 a dál, nemá podle nás moc smysl o této verzi uvažovat. Jediná výjimka je to, že byste snad nutně k životu potřebovali podporu 5G sítí, což se však zatím zdá přitažené za vlasy.

Něco jiného je, pokud je vám na operačním systému telefonu nezáleží a zkrátka potřebujete nějaký opravdu malý telefon. V tom případě se iPhone SE jeví jako velice dobrá volba, jelikož je stále znatelně levnější, než varianty mini od hlavní produktové sestavy Applu. Souběžně s tím však novinka poslouží jako skvělá „vstupní droga“ do světa Applu: ukáže vám totiž prakticky vše, za co si současní majitelé těchto telefonů rádi připlácejí.

Smartphone do testu zapůjčila společnost iWant.