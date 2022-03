Prodejní hity Samsungu v nové generaci. Jsou dražší a nemají nabíječku

Modely řady Galaxy A udělaly podle našeho názoru velký mezigenerační skok loni. Možná to nebylo na první pohled tak vidět, ale přístroje dostaly skutečně některé prémiové funkce, které v dané třídě nejsou obvyklé a design přišel s příjemnou kombinací elegance a barevné hravosti. Letošní modely v tomto směru neznamenají zásadní posun, berou loňský osvědčený recept a jen ho trochu aktualizují. Většinou je to posun směrem k dobrému, ale některé změny nemusejí všichni přijmout s nadšením.

Na druhou stranu Samsung trochu zpřehledňuje výběr. Aktuální nabídku modelů třídy A zatím tvoří nejlevnější telefon A03s uvedený již loni, před časem přibyla novinka Galaxy A13. A teď jsou tu nové typy A33 5G a A53 5G, přičemž předchůdci měli minulý rok právě několik variant. Model A32 se prodával v běžném a 5G provedení a byly to v podstatě úplně odlišné telefony, A52 měl také 4G a 5G verzi, ty se však zase lišily jen minimálně. A již v průběhu loňského roku oba modely v podstatě vystřídalo provedení A52s 5G, které se vypořádalo s nedostatkem čipů použitím odlišného (a modernějšího) procesoru.

Letos tedy snad zákazníci nad tím, který z relativně dostupných samsungů zvolit, tak tápat nemusejí. Model A13 se u nás prodává bez 5G verze, je to tedy alternativa pro ty, kteří chtějí ušetřit, A33 už standardně dostane zákazník s 5G a je to tedy cenově dostupná možnost, jak získat skutečně moderně vybavený smartphone se vším všudy. V sestavě zatím chybí nástupce loňského modelu A72 – Samsung se rozhodl model A73 (alespoň prozatím) v Evropě nenabízet.

Rozdíly v detailech

Na první pohled vypadají nové modely A53 5G a A33 5G téměř stejně, rozdíly odhalíme pouze v detailech, a to jak ve vzhledu a provedení telefonů, tak ve výbavě. Co se designu týče, jsou odlišnosti v podstatě kosmetické: A53 má displej s průstřelem, zatímco levnější A33 dostal displej s malým výřezem ve tvaru písmene U. A53 má 6,5palcový displej, A33 pak 6,4palcový panel, což při téměř totožných rozměrech znamená mírně větší rámečky. A rozdíl najdeme i u rámu telefonu: u obou modelů je tentokrát kovový, což je oproti loňským typům posun vpřed, A33 má rám matný, A53 pak v lesklém provedení. Míry telefonů jsou 74,0 × 159,7 × 8,1 mm u A33 a 74,8 × 159,6 × 8,1 mm u A53, v praxi je rozdíl zanedbatelný, což se týká i hmotnosti (186 vs. 189 gramů).

Upřímně, loňský „jednolitý“ design s celoplastovým tělem je možná trochu elegantnější, na druhou stranu kov a sklo Gorilla Glass 5 kryjící displej zvyšují celkovou odolnost konstrukce a dovedou ospravedlnit trochu vyšší ceny (o těch bude řeč níže). Celkově moc nerozumíme tomu, že když oba telefony skutečně vypadají na první pohled stejně, proč se v rozměrech drobně liší. Má to totiž jeden zbytečný důsledek: na každý z modelů pasuje speciálně připravené příslušenství, kryt určený na A53 na model A33 nasadit nejde a naopak platí totéž. Je to trochu škoda, u očividně stejných telefonů to je komplikovanější z hlediska výroby, logistiky i správné volby příslušenství v případě zákazníka.

Samsung tím vlastně malinko boří svůj marketingový důraz na ekologii, kterou u novinek reprezentuje fakt, že nemají nabíječku v balení. Samsung tvrdí, že tento ukazatel ekologického přístupu už mnozí, zejména mladí zákazníci vyžadují a naopak se dovedou naštvat, když telefon nabíječku v balení „zbytečně“ obsahuje.

Jenže je to stav, který svým marketingem vytvořili právě výrobci a minimálně v situaci, kdy zatím zdaleka všichni nemají patřičnou nabíječku (k předchozím modelům dával Samsung slabší nabíječku s USB-A konektorem, kabel v balení novinek má teď na obou koncích USB-C), to nemusí být tak ekologické, jak se to tváří. Kdo na některou z novinek přechází ze starších modelů Galaxy A, buď musí použít starší nabíječku, u které nevyužije naplno výkon nabíjení, nebo si musí pořídit novou zvlášť: kromě toho, že za ni extra zaplatí, má tato nabíječka extra balení (které spotřebuje víc materiálu, než kdyby byla v krabičce s telefonem) a navíc je dost pravděpodobné, že s ní pošťák k zákazníkovi pojede domů také extra.

Odstupňovaná výbava

Ale zpět k novinkám. Vedle podobného vzhledu najdeme velké podobnosti i ve výbavě, tady ovšem už některé konkrétní prvky odpovídají cenovému odstupňování obou modelů. Oba stroje pohání nový vlastní procesor Exynos vyráběný 5nm procesem, oba se chlubí baterií s kapacitou 5 000 mAh a schopností dobíjet se výkonem až 25 W. U obou modelů se mohou zájemci těšit na odolnost podle specifikace IP67. Společným prvkem je také dual SIM výbava s tím, že slot je hybridní, uživatel si tedy může vybrat, zda bude v telefonu používat druhou SIM, nebo zda preferuje paměťovou kartu. V základu mají oba modely 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti. A mimochodem, u obou modelů chybí 3,5mm jack pro sluchátka.

Dál už ve výbavě najdeme přece jen více či méně výrazné rozdíly. Displeje jsou oba Super AMOLED, ovšem kromě drobného rozdílu v úhlopříčce se liší i obnovovací frekvencí. Model Galaxy A33 5G nabídne 90 Hz, A53 5G pak až 120 Hz. Nejde však o dynamické obnovovací frekvence, uživatel si musí v nastavení vybrat, zda chce standardních 60 Hz, nebo onu zvýšenou frekvenci. Z výroby je v telefonu aktivována ta vyšší. Dodejme, že displeje mají rozlišení Full HD+ a maximální jas solidních 800 nitů – v praxi tedy působí velmi dobře a určitě patří k přednostem telefonů.

Liší se i sestava fotoaparátů, výkonnější je samozřejmě u modelu Galaxy A53 5G. Hlavní snímač má u něj rozlišení 64 megapixelů, širokoúhlý poměrně tradičních 12 megapixelů a tyto dva snímače pak doplňují dva pětimegapixelové – jeden pro makro snímky, druhý pro sběr dat o hloubce ostrosti. Oproti předchůdci je to sestava v podstatě nezměněná.

U Galaxy A33 5G má hlavní snímač rozlišení 48 megapixelů, širokoúhlý je osmimegapixelový, makro má i tady 5 megapixelů, ale snímač pro hloubku ostrosti je dvoumegapixelový. Oproti staršímu A32 tak rozlišení hlavního foťáku pokleslo, ale je tu jiný technický bonus. V případě obou modelů má totiž hlavní fotoaparát optickou stabilizaci obrazu. Tu měly loni jen modely A52, teď je tedy u A33 stabilizace novinkou. A v dané třídě to rozhodně není obvyklý prvek. Samsung také slibuje výkonný noční režim, ve kterém umí telefony složit dohromady až 12 snímků (špičkové S22 umí složit 20 snímků). Samsung také slibuje pokročilý portrétní režim s možností bohatých efektů pozadí a také již standardně vestavěnou funkci pro mazání objektů z fotografií.

A jeden rozdíl najdeme u telefonů i v zákaznické podpoře. Zatímco Galaxy A53 5G bude mít prémiovou podporu aktualizací, tedy 5 let těch bezpečnostních a 4 roky aktualizací systému, u modelu A33 se zákazníci musí spokojit „jen“ se čtyřmi lety bezpečnostních updatů a třemi generacemi systému. V dané třídě je i to jasný nadstandard.

Vyšší ceny a bonus jen pro jeden

Novinky si mohou zákazníci objednávat ihned po představení, v dostupnosti a cenách však panují rozdíly. První do prodeje zamíří model A53 5G, který na pulty obchodů vstoupí 1. dubna. Ale zákazníkům, kteří si telefon objednají již teď, je nejspíš Samsung stihne doručit ještě před tímto datem. Zda se podaří firmě vyhnout zpoždění dodávek, které panují u modelů S22, v tuto chvíli samozřejmě není jasné: záleží na výsledném zájmu zákazníků, nicméně se zdá, že Samsung má v případě těchto modelů solidní zásoby a vysoký zájem očekává.

To však neznamená, že by ten, kdo o Samsungu Galaxy A53 5G uvažuje, měl otálet. Samsung totiž v případě tohoto modelu nabídne i tradiční bonus při startu prodeje. Tím jsou bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live v hodnotě 4 499 korun k telefonu zdarma. Sluchátka Samsung doručí zvlášť: po koupi telefonu je potřeba si o sluchátka zažádat v aplikaci Samsung Members. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 17. dubna, sluchátka se tedy nemusí dostat na všechny zájemce. Pro model Galaxy A33 5G tento předprodejní bonus neplatí, telefon se navíc dostane do prodeje až 22. dubna. V důsledku to znamená, že včasná objednávka A53 5G je výhodnější než koupě A33.

Levnější z dvojice modelů bude stát 8 999 korun, což je docela dost peněz. Loňský A32 bez 5G stál 6 999 korun, provedení s 5G (ale horším displejem) vyšlo na 7 999 korun. A33 se tak posunul vlastně na úroveň loňského základního A52, ten v předešlém roce startoval na stejné částce jako teď A33.

A nový A53 5G je tedy dražší. Základ vyjde na 11 499 korun – to je dokonce víc, než za kolik se loni začínal prodávat A52 5G, ten vyšel na 10 999 korun. Na druhou stranu následnický A52s 5G už cenu stanovil na aktuálních 11 499 korun u novinky. Podle nás jsou to poměrně ambiciózní částky (částečně asi způsobené i aktuálním kurzovým děním), ale nepochybujeme o tom, že Samsung bude mít s těmito modely i přesto úspěch: jsou to opět povedené telefony a udělaly na nás dobrý první dojem. Telefony budou k dispozici ve čtyřech barvách: kromě bílé a černé ve světle modré a barvě, které Samsung říká oranžová, ale je to spíš taková meruňková, která někdy působí prostě jako růžová.