Nový nejvýkonnější mobilní procesor má nové a krkolomné označení

Vývoj v segmentu špičkových mobilních čipů postupuje v polední době výrazně dopředu. Výrobci čipů zvládají modernější výrobní procesy (více tranzistorů na čipu) a zkracují dobu, kdy je uvádí na trh. Současný 5nm proces se týkal už prakticky jen jedné generace vrcholných mobilních procesorů. Předchozí 7nm proces vydržel u dvou generací.

Pro příští rok budou vrcholné procesory vyráběné 4nm procesem a hned další rok by mělo dojít na 3nm proces. Procesory pro nejlepší smartphony roku 2021 budou používat 4nm proces, výjimkou bude Apple, jehož čipy A15 zůstávají na 5nm procesu.

Jako první ukázal super čip MediaTek. Jeho Dimensity 9000 bude vyrábět TSCM svým 4nm výrobním procesem. Druhý v pořadí je aktuální novinka Qualcommu, kterou však bude vyrábět Samsung vlastním 4nm procesem. Stejný proces pak bude logicky využívat i firemní procesor Samsung Exynos 2200, který však výrobce představí později.

Už MediaTek změnil označení novinky, Qualcomm pak nový procesor od předchozích označením úplně odstřihl. Místo logického pokračování řady 8xx, kdy se očekávalo označení 898 dostal nový procesor označení Snapdragon 8 gen 1.

S ohledem na to, že by Qualcommu v osmičkové (vrcholné) řadě stejně brzy došla čísla, je to postup logický. Navíc chtěl Qualcomm čip od předchůdců odlišit. Je možné, že nové značení použije společnost plošně, ale především v nižších řadách by musela přidávat nějaká další čísla. Nechme se překvapit.

Nové jméno je velká změna, ale není rozhodně nejpodstatnější. Důležité je, že nový procesor používá novou platformu ARMv9, která je čistě 64bitová. Struktura procesoru je opět tříklastrová. Hlavní jádro je v tomto případě Cortex-X2 s taktem 3 GHz. Dále tu jsou tři výkonná jádra Cortex-A710 s taktem 2,5 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A510 s taktem 1,8 GHz.

Struktura je tak stejná jako u zmíněného Dimensity 9000, který má hlavní jádro Cortex-A2, dále je sestava stejná, ale výkonná jádra mají vyšší takt.

V porovnání se současným vrcholným procesorem Snapdragon 888 slibuje Qualcomm o 20 procent vyšší výkon a výrazných 30 procent nižší spotřebu. Což je samozřejmě dobrá zpráva, baterie se už nemají kam zvětšovat, takže cesta k delší výdrži je energetickou úsporou.

O grafiku se postará Adreno, ale přesné označení zatím nebylo zveřejněné. V každém případě právě schopnosti při hraní her mají být velkou předností nového čipu. Je zde balíček funkcí Elite Gaming, který umožní až dvojnásobnou snímkovací frekvenci nebo zásadní úsporu energie. Renderování má být na úrovni stolních počítačů s vylepšenými světelnými efekty nebo stínování.

Z hlasu uživatele má poznat i nakažení covidem

Sedmá generace AI enginu, tedy umělá inteligence, bude lépe schopná rozeznávat mluvený hlas. A to až do té míry, že z hlasu uživatele může rozpoznat onemocnění covidem. Tak alespoň praví propagační materiály výrobce. Zřejmě praktičtější funkcí umělé inteligence bude práce s fotografiemi. Leica dodala režim Leitz Look.

Samotný obrazový procesor je nyní 18bitový, takže dokáže zpracovávat řádově více dat než předchozí obrazové procesory. Maximální rozlišení fotoaparátu bude 200 Mpix, takové má aktuálně jen Samsung (více viz Samsung už sice má 200Mpix foťák, ale dřív ho nasadí konkurence). Video bude možné zaznamenávat v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, zpomalené video pak může mít rozlišení HD při 960 snímcích za sekundu. Noční režim pak dokáže skládat fotku z třiceti snímků.

Modem zvládá 5G na běžných i mmWave pásmech, Bluetooth je ve verzi 5.2 a wi-fi ve standardu 6E. Procesor je navíc prvním, který podporuje funkci Android Ready SE, takže do telefonu bude možné ukládat třeba klíče od auta.

První telefony s novým procesorem Snapdragon 8 gen 1 se ukážou už v prosinci. První by měla být Motorola Edge X30, která má mít premiéru už za týden, 9. prosince (více viz Blíží se nová generace supervýkonných smartphonů. Bude Motorola první?). Následovat by mělo Xiaomi s prémiovou řadou 12.