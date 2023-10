Neuvěřitelný výkon. Mobilní čipy pro rok 2024 slibují velký posun

V těch nejvýkonnějších smartphonech pro příští rok najdeme tyto čipy: Bionic A17 Pro, Dimensity 9300, Snapdragon 8 gen 3 a Exynos 2400. První už je nasazený v iPhonech 15 Pro a 15 Pro Max. Dimensity od Mediateku bude mít oficiální premiéru 6. listopadu, Exynos Samsung už představil, respektive spíš zveřejnil jeho existenci a Qualcomm nový Snapdragon představil v minulých dnech.

Bionic od Applu můžeme dát stranou, je to čip výhradně pro produkty Applu. Výkon má velmi vysoký a od trojice procesorů pro smartphony s Androidem se odlišuje i novějším 3nm výrobním procesem. To nové superčipy pro Androidy stále zůstávají u 4nm výrobního procesu, ale podle prvních informací o jejich výkonu to zjevně nevadí.

Snapdragon a Dimensity zůstávají u osmijádrové architektury, Exynos by měl mít jader deset, ale ani tento základní parametr zatím Samsung nepotvrdil. V případě Exynosu by měla mít architektura tuto podobu: 1× Cortex-X4 (3,1 GHz), 2× Cortex-A720 (2,9 GHz), 3× Cortex-A720 (2,6 GHz), 4× Cortex-A520 (1,8 GHz). To znamená, že Exynos 2400 má mít jedno supervýkonné jádro.

To Mediatek do Dimensity 9300 nacpal hned čtyři tato nová jádra, konkrétně v této podobě: 1× Cortex-X4 (3,25 GHz), 3× Cortex-X4 (2,85 GHz), 4× Cortex-A720 (3 GHz). To je dost silná konfigurace jadera také se to odráží v prvních výsledcíh benchmarků.

Jistotu už máme u kompletně představeného Snapdragonu 8 gen 3. Ten má sestavu jader: 1× Cortex-X4 (3,3 GHz), 3× Cortex-A720 (3,15 GHz), 2× Cortex-A720 (2,96 GHz), 2× Cortex-A520 (2,26 GHz). Z výše uvedeného plyne, pokud se tedy nakonec něco zásadního u Mediateku a Samsungu nezmění, že každá značka jde na architekturu jader trochu jinak. Výkon však budou mít všechny tři procesory podobný.

Samozřejmě zatím můžeme pracovat jen s předběžnými výsledky, oficiální čísla jsou známá jen u Snapdragonu, protože ten už je v prvním telefonu (Xaiomi 14 a 14 Pro) a ten už je v Číně k dispozici novinářům. U Mediateku utekla na web čísla z telefonu Oppo Find X7, který však zatím představený nebyl. A nějaká čísla jsou k dispozici i za Exynos. Dostupná data (Antutu a Geekbench) ukazuje tabulka, nutno dodat, že to rozhodně nejsou průměrné hodnoty a navíc některé čínské zdroje uvádí, že Dimensity 9300 dokáže dávat ještě vyšší výsledky.

Snapdragon 8 gen 3 Exynos 2400 Dimensity 9300 Geekbench 6.1 single 2 244 2 057 2 139 Geekbench 6.1 multi 6 820 6 520 7 110 Antutu 10 1 986 145 1 640 910 2 055 084

Výsledky to jsou impozantní, současné top procesory v jednotlivých telefonech (výsledky závisí na více vlastnostech hardwaru, takže u jednotlivých telefonů liší) dávají v Antutu 10 okolo 1,5 milionu bodů. Exynos 2 400 je tedy v tomto testu lehce nad současnou produkcí, Snapdragon a Dimensity výrazně výše. Lze očekávat, že ve špičkových aplikacích se můžeme těšit na hodnoty až okolo 2,3 milionu bodů. Pro porovnání, iPhone 15 Pro má v Antutu 9 okolo 1,5 milionu bodů.

V principu tak špičkovým smartphonům pro příští rok výkon chybět nebude. V povedené kombinaci s grafickou jednotkou se tak z telefonů mohou stát špičkové přenosné herní konzole. Ostatně, při běžném provozu takový výkon vůbec není potřeba, spíš musí výrobci ošetřit chlazení, které bude muset být špičkové.

Nové čipy budou mít i další zajímavá vylepšení, třeba Exynos by mohl bodovat satelitní konektivitou, všichni pak sází na umělou inteligenci, špičkové funkce pro fotoaparáty a tak dále. Všem čipům se budeme věnovat podrobně a to včetně relevantních výkonových výsledků, až budou k dispozici oficiální data.