Novinku Samsungu si nasadíte na prst. Přijde zřejmě příští rok

Chytré prsteny nejsou žádnou novinkou, zatím to je však kategorie, kterou velcí výrobci vynechávají. Ale třeba úspěch prstenu Aura Ring, který používá i český premiér Petr Fiala, zřejmě přesvědčil marketingové pracovníky v Samsungu, že takový výrobek by se do portfolia hodil. Chytré prsteny jsou v současnosti spíš doplňkovým sortimentem chytré nositelné elektroniky, ale vstup Samsungu do tohoto segmentu by jej mohl celý výrazně zviditelnit.

První informace o tom, že se Samsung chytrým prstenem zabývá, se objevily loni na podzim, ale vlastně úplně první patent na podobnou věc si Samsung podal už v roce 2015. A je docela možné, že i ten současný chytrý prsten bude umět to, co si Samsung představoval před osmi lety.

Další informace o prstenu se začaly objevovat v letošním roce, kdy jihokorejská média informovala o podání nových patentů a také o tom, že si Samsung zaregistroval jméno Galaxy Ring. Což je docela logické označení, jméno řady Galaxy nesou všechny chytré telefony výrobce i další zařízení.

Otázkou je, kdy se prsten dočká představení. Mnoho zdrojů původně uvádělo možný termín uvedení rok 2024, ale s dovětkem, že spíš v jeho druhé polovině či až na jeho konci. Ale známý únikář Ice Universe přišel s informací, že Samsung prsten představí spolu s novou řadou prémiových smartphonů Galaxy S24. Tedy zhruba v lednu, premiéra modelů řady S se v poslední době odehrává v období ledna a února. Zatím přesný termín znám není.

Cenu lze jen odhadovat. Samsung se jí jistě nebude chtít podbízet, takže lze očekávat, že Galaxy Ring bude stát podobnou sumu jako dnes prémiový Aura Ring. Což představuje částku osm až devět tisíc korun. Bude záležet na schopnostech prstenu, takže to může být i více.

O výbavě se zatím jen spekuluje, design také není známý. Zcela jistě bude mít Galaxy Ring nejrůznější biometrické senzory, které poslouží pro přenos údajů do telefonu. V principu v tomto směru nahradí chytrý náramek nebo hodinky, ale s omezeními danými velikostí a zřejmě absencí displeje. Což je vlastně i výhoda, protože ne každému vyhovují chytré hodinky a náramky, přitom chce sledovat biometrické údaje.

Některé zdroje pak referují, že by prsten mohl sloužit třeba i k ovládání televize. Ostatně, to podle patentu měl umět už prsten z roku 2015. Další možností využití by pak mohla být souhra s přístroji pro rozšířenou realitu, prsten by poskytoval údaje o poloze ruky. Žádné oficiální podrobnosti však v tomto směru k dispozici nejsou.