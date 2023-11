Premiéra se posune o 90 kilometrů na jih. Dost možná kvůli bezdomovcům

Příští premiéra špičkových samsungů bude docela brzy. Samsung podle webu The Elec zvolil termín 17. ledna. Třeba letošní premiéra řady S23 byla až 1. února. Důvod posunu termínu znám není, příští rok bude navíc lehce kolidovat s veletrhem CES. Ten totiž s ohledem na kalendář začíná spíš později 9. ledna. Což je jen o týden dřív, než bude premiéra Samsungu.

Významnější je však další informace The Elec a tou je změna místa konání premiéry. Všeobecně se mluvilo o San Francisku, což zmiňovaly i předchozí úniky. Bylo by to logické, Samsung toto město používal pro premiéry řady S několik let s výjimkou covidové pauzy. I letos proběhla premiéra S23 v San Francisku.

San Francisco je vizuálně atraktivní město, které navíc, jako nemnoho jiných v USA, opravdu připomíná město, tak jak si ho představujeme. Což znamená, že zde funguje hromadná doprava a lze se po něm pohybovat i pěšky. Mnohá americká města obojí umožňují jen v omezené či velmi omezené míře. Jenže San Francisco má zároveň dlouhodobé problémy s bezdomovci, uživateli drog a kriminalitou.

V centru města se postupně zavírá jeden obchod za druhým a v těch otevřených jsou nově pod zámkem i úplně obyčejné produkty, ty dražší pak už dávno. Nemluvě o mnoha ulicích, ze kterých se staly stanové tábory.

A právě proto možná Samsung sáhl po náhradním řešení, kterým je San Jose. To leží zhruba 90 kilometrů pod San Franciskem. V okolí San Jose sídlí nejhodnotnější technologické firmy světa včetně Googlu nebo Applu. Oblast je známá pod přezdívkou Silicon Valley. Pro Samsung tak zřejmě bude San Jose vhodnější destinace pro premiéru produktů.

Současně s informací o termínu a změně místa premiéry novinek se objevily fotografie funkčního vzorku vrcholného modelu S24 Ultra. Ty potvrzují, že se design nějak zásadně nezmění. Displej bude plochý, zmizí mírné zaoblení na bocích. Telefon má velmi ostré hrany a měl by mít titanový rámeček. Model Ultra je v nabídce značky poněkud specifický, v podstatě kombinuje nejvyšší model řady S a nahrazuje i dříve zrušenou řadu Note.

Spolu s S24 Ultra Samsung představí i základní S24 a větší variantu S24+. Ta by se však měla od základního modelu odlišovat více, než tomu bylo v minulých letech.