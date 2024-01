Fanouškovský Samsung směle konkuruje nejvýhodnějšímu fotomobilu

Na poli fotomobilů nemá rozhodně Samsung Galaxy S23 FE žádné špičkové ambice, nicméně jak povaha tohoto „odlehčeného“ samsungu s téměř špičkovou výbavou napovídá, chce dát uživatelům aspoň ochutnat, co umí skutečné vlajkové lodě. A to se mu vlastně i podle výsledku testů organizace DxO Mark daří. Fotoaparát modelu S23 FE totiž získal v testu organizace solidní skóre 127 bodů, což je hodnota, za kterou se tento dostupnější a dobře vybavený přístroj rozhodně nemusí stydět.

Pro porovnání: je to o 10 bodů víc, než kolik nasbíral předchůdce Galaxy S21 FE, zároveň je to o rozumných 6 bodů méně, než kolik dostal v testu aktuální etalon mezi cenově dostupnými výtečnými fotomobily Google Pixel 7a. Mimochodem, stejných 133 bodů jako zmíněný Pixel mají i Samsung Galaxy S23 a S23+ nebo starší iPhone 14 a 14 Plus.

Smartphony vyšší střední třídy v žebříčku fotomobilů DxO Mark 133 – Google Pixel 7a

127 – Samsung Galaxy S23 FE

123 – Xiaomi 13T

122 – Google Pixel 6a

122 – Honor 90

117 – Samsung Galaxy S21 FE

115 – Honor 70

115 – Xiaomi 12T

114 – Nothing Phone (1)

114 – OnePlus Nord 2T 5G

113 – Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

112 – Oppo Reno8 5G

109 – Xiaomi 12 Lite 5G

107 – Samsung Galaxy A54

103 – Motorola Edge 40 Neo

102 – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

101 – Black Shark 5 Pro

100 – Apple iPhone SE (2022)

To pro Samsung Galaxy S23 FE není špatná vizitka, i když to není zdaleka tak výhodný kousek jako Pixel 7a. Galaxy S23 FE stojí oficiálně 17 tisíc korun, zatímco Pixel 7a u nás seženete o šest tisíc levněji. Ovšem takový iPhone 14 se dá koupit za částku od 19 tisíc korun. Takže na „značkový“ smartphone nabízí Galaxy S23 FE, aspoň z hlediska fotoaparátu, vlastně docela dobrou hodnotu.

Ztrátu na etalon v podobě cenově dostupného Pixelu nabírá Galaxy S23 FE v hodnocení DxO Mark zejména u focení hlavním foťákem. Tam má Pixel 7a 138 bodů, zatímco S23 FE bodů 124. Hlavní potíž je ovšem v nežádoucích artefaktech ve snímcích, Pixel také vykazuje znatelně nižší šum a lepší barevné podání. Na druhou stranu se skóre obrací u zoomu, tam Galaxy S23 FE těží ze svého teleobjektivu s trojnásobným přiblížením a za zoom má celkově 123 bodů oproti 105 u Pixelu. V natáčení videa jsou tyto smartphony vcelku vyrovnané, skóre je 133 vs 131 bodů ve prospěch Pixelu.

Je tedy vidět, že Samsung Galaxy S23 FE dovede držet s Pixelem 7a krok, a to je moc fajn. Jsme zvědaví, jestli se v testech něco podobného teď Samsungu podaří u špičkových modelů nové řady S24. Upřímně, tam by to potřeboval jako sůl.