Výhodný fotomobil šlape na paty nejlepším, konkuruje iPhonu

Google Pixel 7a dostal v testu fotomobilů organizace DxO Mark celkové skóre 133 body. To jej řadí na dělené 27. místo žebříčku, tedy do závěsu za absolutní špičkou. Cenově dostupný Pixel 7a, který se v Evropě prodává v přepočtu za 12 000 korun, je na této pozici v hodně exkluzivní společnosti. Příčku totiž sdílí s modely Apple iPhone 14 a 14 Plus a Samsung Galaxy S23 a S23+. To jsou přitom telefony, jejichž cena startuje zhruba na dvojnásobku ceny Pixelu 7a (nejlevnější S23 teď vyjde na 23 tisíc korun).

To tedy ukazuje, že se Googlu opět podařilo vytvořit opravdu povedený cenově relativně dostupný fotomobil. Však je také novinka v žebříčku před starším Pixelem 6 (126 bodů) a jen v těsném závěsu za Pixelem 6 Pro (134 body). Žádný ze smartphonů, který je v žebříčku před Pixelem 7a, se neprodává levněji, než tento smartphone. Jasně, na absolutní špičku, kterou je teď Huawei P60 Pro se 156 body, Pixel 7a nemá, ale to ani nikdo nemohl očekávat. Důležité je, že v praxi je jeho foťák univerzální a skvěle použitelný, opět je to etalon dostupných fotomobilů. Oproti svému loňskému předchůdci, modelu Pixel 6a, si Pixel 7a polepšil v hodnocení o 11 bodů. Mimochodem, stále aktuální Pixely 7 a 7 Pro si oproti svým předchůdcům polepšily o 14 a 13 bodů.

Smartphony Google Pixel v žebříčku DxO Mark 147 – Google Pixel 7 Pro

140 – Google Pixel 7

134 – Google Pixe 6 Pro

133 – Google Pixe 7a

126 – Google Pixe 6

122 – Google Pixe 6a

109 – Google Pixel 5

100 – Google Pixe 4a

Přitom letos udělal Pixel 7a podobnou změnu, jako špičkové modely právě u typů „šestkové“ řady. Přešel tedy u hlavního fotoaparátu na snímač s vysokým rozlišením. Zatímco Pixel 6a měl dva dvanáctimegapixelové foťáky, Pixel 7a má hlavní snímač s rozlišením 64 megapixelů a širokoúhlý foťák se 13 megapixely. Možná se tedy dalo čekat, že bodový posun bude větší.

Detaily hodnocení nového modelu ovšem ukazují, na co se Google při vylepšení foťáku tentokrát soustředil. Zatímco za samotné focení hlavním snímačem má novinka 138 bodů, starší Pixel 6a má bodů 133, což není tak dramatický rozdíl. Ani rozdíl u skóre pro bokeh efekt a náhled není obří, u natáčení videa odskočil nový typ předchůdci o 7 bodů (na 133 body). Obrovský rozdíl však panuje u zoomu, kde měl starší typ 74 body, zatímco novinka nasbírala bodů 105.

To je mimochodem jen o bod méně, než kolik má aktuální Pixel 7, který si také musí vystačit bez extra objektivu pro zoom. Jeho větší snímač (ovšem s nižším rozlišením 50 megapixelů) ovšem přináší výrazně nižší šum, trochu lepší kresbu a spolehlivější automatické ostření. To jsou mimochodem drobnosti, o které tedy s Pixelem 7a přijdete, v praxi to ale i vzhledem k rozdílu v ceně obou přístrojů nemusí být takový ústupek.