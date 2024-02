Jak zvládnou tmu a neony? Srovnali jsme foťáky dvou nejdražších mobilů

Honor Magic V2 a Samsung Galaxy Z Fold 5

Možná si myslíte, že ty vůbec nejdražší mobily na trhu budou mít ty naprosto nejlepší parametry, co se mobilních fotoaparátů týče. Jenže to není pravda. Vysoká cena aktuálně koresponduje především s novým typem konstrukce ohebných telefonů a fotoaparáty pořád ještě úplně nedosáhly úrovně, jakou nabízejí tradiční top modely běžné konstrukce. Přesto se je výrobci snaží vybavit tak dobře, jak jim to jen podmínky dovolí.

Proti sobě jsme postavili Honor Magic V2 a Samsung Galaxy Z Fold 5. Tedy na jedné straně novinku na trhu, která dorazila s velice sebevědomou cenou 48 990 korun a kterou Honor pro globální trh odhalil loni na podzim, a na druhou stranu už loni v létě představený špičkový model Samsungu, který v nejlepší paměťové verzi stojí aktuálně 47 990 korun. V obou případech tak jde technicky vzato o loňský hardware.

Oba mobily mají hodně podobnou sestavu fotoaparátů na zádech. Honor nasadil do boje sestavu hlavního a širokoúhlého snímače, které mají shodné 50Mpix rozlišení, sekunduje jim pak teleobjektiv s rozlišením 20 Mpix. U hlavního je světelnost f/1,9 a nechybí samozřejmě ani optická stabilizace či laserové ostření. Širokoúhlý senzor zase nabídne světelnost f/2,0 a teleobjektiv pak světelnost f/2,4, optickou stabilizaci a 2,5násobné přiblížení obrazu.

Pátá generace modelu Z Fold oproti tomu už má bohatší zkušenost s foťáky u ohebných mobilů, loni však Samsung vsadil prakticky na stejnou sestavu jako u čtvrté generace. Je tu tedy hlavní 50Mpix foťák s optickou stabilizací a světelností f/1,8, širokoúhlý snímač s 12Mpix rozlišením (f/2,2) a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, světelností f/2,4 a desetimegapixelovým rozlišením.

Pojďme si teď porovnat jejich schopnosti ve dvou různých scénářích.