Celá série. Nový Samsung Galaxy S23 FE doplní i tablety a sluchátka

Dobře vybavený a cenově dostupnější než klasické špičkové modely. Takový je recept řady Galaxy FE, kterou Samsung zavedl poprvé v závěru roku 2020 modelem Galaxy S20 FE. Zkraje roku 2022 přišel model Galaxy S21 FE a teď, tentokrát po rok a devět měsíců dlouhé pauze, na něj navazuje nový Samsung Galaxy S23 FE.

Ten opět přináší některé z funkcí špičkových modelů, ale také různé ústupky. Výsledkem by měla být zajímavá cena, kterou ovšem Samsung zatím vlastně nezveřejnil. Známá je cena přístroje v USA, kde má stát 599 dolarů, v přepočtu tedy asi 14 tisíc korun bez daně, s českou DPH tedy něco pod sedmnáct tisíc. V případě dostupnosti a ceny modelu na tuzemském trhu nicméně Samsung zatím pouze uvádí, že obojí bude známé „později v tomto roce“. Dosavadní model Galaxy S21 FE startuje aktuálně na 12 990 korunách a aktuální modely řady Galaxy S23 začínají oficiálně na 20 990 korunách, ale s častými bonusy a akcemi u Samsungu se dá snadno dostat pod dvacet tisíc. Nový Galaxy S23 FE by se tedy cenou měl vejít někam mezi třináct až dvacet tisíc korun.

Výbava si totiž samozřejmě oproti S21 FE polepší, ale nebude dosahovat úrovně modelů S23. I když v některých detailech jim bude blízko. Tak třeba hlavní fotoaparát novinky posílil z 12 megapixelů na rozlišení 50 megapixelů, které právě nabízejí standardní modely S23 a S23+. Kvalita fotek z hlavního foťáku se tak bude letošním modelům blížit, ale shodná rozhodně nebude. Galaxy S23 FE totiž nedostane špičkový čipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ale starší čipset. Samsung uvádí, že má jít o „vyspělý 4nm procesor“, v praxi může jít o Exynos 2200, nebo Snapdragon 8 Gen 1. V našich končinách by to nejspíš měl být Exynos, ale dostupnost se může lišit země od země.

Oproti špičkovým S23 samozřejmě model FE někde šetří, což je vidět třeba u zbývajících foťáků. Širokoúhlý má 12 megapixelů, to se se sourozenci shoduje, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením si ovšem musí vystačit s osmi megapixely a čelní kamera je desetimegapixelová. Zoom je tedy stejný jako u předchůdce a selfie foťák si dokonce mezigeneračně, alespoň co se rozlišení týče, pohoršil. Předchůdce má 32megapixelovou čelní kameru s lepší světelností (f/2,2 místo f/2,4).

Zvláštní změny i v porovnání s předchůdcem pak pokračují. Nový Samsung Galaxy S23 FE je například výrazně těžší a větší než předchozí model, přitom displej má stále stejnou úhlopříčku 6,4 palce. Novinka má však míry 158 × 76,5 × 8,2 mm, zatímco starší S21 FE vykazuje 155,7 × 74,5 × 7,9 mm. To už bude v ruce znát. A znát bude i rozdíl v hmotnosti, 209 gramů namísto původních 177 je docela překvapivá hodnota. Ano, telefon už letos nemá plastová záda a namísto toho tu je sklo, nicméně to by neměl být důvod k tak dramatickému navýšení hmotnosti. Za nárůst nemůže ani baterie, ta zůstala u kapacity 4 500 mAh. Zachováno je i bezdrátové dobíjení.

Novinka ovšem přináší i některá vylepšení. Kromě novějšího procesoru tu je třeba 8 GB RAM místo šesti, uživatelská paměť nicméně zůstává na 128 nebo 256 GB bez možnosti rozšíření kartami. Stejně jako předchůdce je nový model odolný podle specifikace IP68. Výrobce nabídne čtyři roky aktualizací systému a pět let bezpečnostních aktualizací, do prodeje míří přístroj s Androidem 13.

Samsung nabídne model FE, jak ostatně už bývá ve zvyku, v bohaté barevné paletě. V běžné distribuci mají být k mání zelená, krémová, grafitová a fialová barva, v e-shopu výrobce pak ještě modrá a oranžová.

Dva tablety a sluchátka

V řadě FE letos telefony doplní ještě tablety a sluchátka. Půjde o modely Galaxy Tab S9 FE a S9 FE+ a sluchátka Galaxy Buds FE. Tablety se budou lišit zejména úhlopříčkou displeje, S9 FE má 10,9palcový panel, úhlopříčka u S9 FE+ je 12,4 palce. Tomu odpovídají samozřejmě i odlišné rozměry a hmotnost (523 a 627 gramů u verzí s wi-fi, 5G verze jsou o gram těžší).

Menší tablet má vzadu jeden osmimegapixelový foťák, větší rovnou dva, přední foťák má 12 megapixelů u obou strojů. Menší model bude k dispozici se 6 nebo 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB paměti, větší nabídne uživateli stejné úložiště, ale RAM může mít kapacitu 8 nebo 12 GB. Baterie menšího modelu má kapacitu 8 000 mAh, většího 10 090 mAh. V balení bude i pero S Pen (verze bez podpory Bluetooth). Tablety jsou odolné podle IP68. Cena Galaxy Tab S9 FE začíná na 12 999 korunách a tablety už jdou objednávat. Za 5G se u menšího modelu připlácí 2 500 korun, za dvojnásobnou porci paměti pak vždy 1 500 korun.

Model s větší úhlopříčkou startuje na 16 999 korunách a za 19 499 korun může mít uživatel buď variantu s 5G a 128 GB paměti, nebo verzi s wi-fi a 256 GB paměti. Příplatek za paměť nebo konektivitu je tedy tentokrát 2 500 korun. Provedení s 5G a 256 GB paměti pak stojí 21 999 korun. Prodávat se tablety budou v zelené, fialové, stříbrné a šedé barvě. Do konce října (nebo vyprodání zásob) jde cenu přístroje ponížit výkupním bonusem, když zákazník Samsungu odprodá své staré zařízení (telefon, tablet, chytré hodinky), získá bonus 3 000 korun u menšího z modelů a 4 000 korun u většího. Softwarová podpora je stejná jako u telefonu Galaxy S23 FE.

Sluchátka Samsung Galaxy Buds FE už jde také pořídit, a to za cenu 2 699 korun. Samsung u nich slibuje šest hodin přehrávání hudby se zapnutým potlačováním hluku a 8,5 hodiny s vypnutou funkcí. Pouzdro by pak mělo přinést celkovou výdrž až 30 hodin na jedno nabití. Mimochodem, při telefonování jsou sluchátka výrazně „žravější“, na jedno nabití vydrží 3,5 nebo čtyři hodiny hovoru.

Samsung se chlubí, že u přístrojů řady FE využívá řadu recyklovaných materiálů jako hliník a sklo, nebo plasty pocházejícími z vyřazených rybářských sítí, barelů na vodu a PET lahví.