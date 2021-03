Propadák testu. Foťák Samsungu S21 Ultra neuspěl, i když ho jinde chválí

Samsung Galaxy S21 Ultra získal v testu fotoaparátů organizace DxO Mark celkové skóre 121 bod. To je solidní výsledek, který ovšem poněkud zaostává za očekáváním. Loňský Galaxy S20 Ultra totiž podle stejné metodiky obdržel 126 bodů, podle DxO Mark je tak novinka z hlediska kvality snímků krokem zpět. Navíc tím Samsung prohloubil ztrátu na špičku a snad vůbec poprvé není jeho aktuální špičkový fotomobil v desítce nejlepších fotomobilů, tu totiž stále aktuálně uzavírá loňský nejvybavenější Samsung.

Na jednu stranu je skóre trochu zklamáním, na tu druhou je ale jasným důkazem toho, že někdy není nutné brát výsledek testu DxO Mark příliš vážně. Pro základní orientaci a určité oddělení zrna od plev žebříček jistě zafunguje skvěle, v detailech ale už nemusí klást důraz na to, co je pro různé uživatele důležité. A to může hrát v neprospěch novinky Samsungu.

V naší recenzi špičkového letošního modelu korejské značky jsme totiž fotoaparát dost vychválili a pochvalovali jsme právě především velký posun oproti loňskému modelu. Jenže posun očividně nastal v oblastech, které DxO Mark buď vůbec nehodnotí nebo jim přikládá jinou váhu, případně jeho objektivní měření nemusí úplně korespondovat s našimi subjektivními závěry.

Aby bylo jasno, loni se foťák S20 Ultra především z počátku moc nepovedl. Teprve po řadě softwarových aktualizací z něj Samsung udělal fotoaparát hodný špičkového modelu, přesto jsme nebyli nikdy zcela spokojeni, ale hlavní stížnosti ustaly. Fotoaparát nás ale prostě nikdy zcela nepřesvědčil z hlediska ostření, fotografování zblízka s ním bylo vždy problematické, hodně laborovat se muselo s hloubkou ostrosti a makro fotografie byla velmi obtížnou disciplínou. A novátorský Space Zoom, ten byl spíše reklamní vějičkou.

Špička žebříčku fotomobilů DxO Mark 139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Huawei Mate 40 Pro

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Google Pixel 5

119 – Apple iPhone 11

119 – Xiaomi Mi 10T Pro 5G

118 – OnePlus 8 Pro

118 – Samsung Galaxy S20+*

117 – Motorola Edge+

117 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon)

117 – Samsung Galaxy Note 10+*

116 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G*

116 – Samsung Galaxy S10 5G*

116 – Huawei P30 Pro*

115 – Samsung Galaxy S20 FE (Exynos)

115 – Oppo Reno 10x Zoom

115 – Asus Zenfone 7 Pro*

114 – Vivo X51 5G

114 – OnePlus 7T Pro*

114 – OnePlus 7 Pro*

113 – Google Pixel 4

113 – Honor 20 Pro*

113 – Samsung Galaxy S10+*

112 – Sony Xperia 1 II

112 – Huawei P40

112 – Huawei Mate 20 Pro*

111 – OnePlus 8T

111 – Sony Xperia 5 II

111 – Google Pixel 4a

111 – Huawei Mate 20X*

110 – LG Wing

110 – Xiaomi Mi 9*

109 – Samsung Galaxy Z Fold 2

109 – Huawei P20 Pro*

111 – Oppo Reno4 Pro 5G

108 – OnePlus Nord

* telefony označené hvězdičkou mají skóre ještě podle staré metodiky (toto skóre je obvykle nižší než podle nové)

Letos Samsung podle nás právě tyto nedostatky výrazně vylepšil: S21 Ultra lépe ostří, už na krátkou vzdálenost a s hlavním nebo širokoúhlým objektivem už si nemusí uživatel zdaleka tak hlídat rovinu ostrosti. Vylepšen byl také noční režim, který je chytřejší a podle nás přináší přirozenější snímky, které nejdou za hranici reality, přitom dovedou důležité detaily noční scény zachytit. Celkově je foťák S21 Ultra pohotovější a pracuje se nám s ním lépe, což je mimochodem také jeden z důležitých faktorů, který může pozitivně přispět ke kvalitě výsledku.

Jenže DxO Mark a jeho čísla tvrdí něco jiného. Ano, jeden neduh je neoddiskutovatelný a upozorňovali jsme na něj i v naší recenzi: snímky vykazují i za dobrého světla relativně velké množství šumu a poměrně rychle se tu (u hlavního snímače) ztrácejí detaily, které jiní soupeři zobrazit dovedou. Bavíme se však o nedostatcích, které jsou vidět především při velkém zvětšení snímku, při běžném používání si jich nemusí uživatel vůbec všimnout.

Ano, DxO samozřejmě jde v tomto ohledu do hloubky a všímá si i těch nejmenších detailů, pak je logické, že zatímco loňský model dostal za kresbu 95 bodů, letošní „jen“ 91 bod. Rozdíl u šumu je ještě drastičtější: loni 96 bodů, letos 69, tady to skutečně Galaxy S21 Ultra po právu schytává. Nicméně proč má Galaxy S21 Ultra za ostření 91 bod, zatímco předchůdce, který ostřit v podstatě odmítal (pravda, updaty, na které v DxO čekali, to zlepšily), má bodů 96, to chápeme jen těžko. Ano, možná za to může hloubka ostrosti, která stále není úplně ideální, ale opět, nedomníváme se, že by měl v tomto ohledu předchůdce jakkoli navrch.

Každopádně za samotné focení hlavním fotoaparátem dostal Samsung Galaxy S21 Ultra celkem 128 bodů, tedy úplně stejné skóre jako Galaxy S20 Ultra. Lépe než předchůdce si vede třeba v disciplínách expozice nebo podání barev, vad obrazu nebo kvalitě náhledu snímků při focení. Co tedy celkové skóre S21 Ultra sráží, jsou jeho další snímače a také disciplína natáčení videa.

Zatímco u videa dostal předchůdce 106 bodů, letos špičkový Ultra Samsung obdržel bodů 98. Důvodem je opět ztráta v kresbě a šumu, které hrají v celkovém hodnocení ještě zásadnější roli než u samotných statických snímků. U zoomu pak získal Galaxy S21 Ultra 76 bodů, zatímco loňský model má bodů 88. Rozdíl jde přitom na vrub prakticky jen zoomu, u širokoúhlých snímačů je skóre docela vyrovnané: 47 bodů loni, 46 letos (i tady si ale myslíme, že širokoúhlý foťák S21 Ultra je v praxi lepší).

U kvality snímků pořízených teleobjektivem dostal S20 Ultra 114 bodů, letošní novinka bodů 96. Samsung přitom u letošního modelu sáhl po výrazných hardwarových změnách, které měly přinést vylepšení zoomu: namísto 48megapixelového snímače za optikou se čtyřnásobným přiblížením jsou tu dva teleobjektivy s desetimegapixelovými čipy, jeden s trojnásobným a druhý s desetinásobným přiblížením. Samsung nadále používá různou kombinaci dat z čipů a vytváří dvanáctimegapixelové snímky, takže je jasné, že k určité ztrátě detailů u S21 Ultra dojde, ale především v extrémnějších přiblíženích má pode našich zkušeností navrch.

Ano, při dvojnásobném nebo trojnásobném zoomu budou mít fotografie ze staršího modelu asi trochu navrch, ale pak převáží síla optiky novějšího typu. Vysvětlením disproporce skóre může být fakt, že u DxO nepoužívají výrobcem definované skoky v přiblížení, ale vlastní hodnoty, které zrovna často vycházejí mimo rozsah optiky – tak ale uživatel většinou s foťákem zacházet nebude.

Po těchto zjištěních zcela jistě postavíme oba špičkové samsungy proti sobě ve vlastním fotoduelu. Některé závěry testu DxO Mark se jistě potvrdí, ostatně úroveň detailů prostě ideální u novinky není, na druhou stranu i přes tento fakt na nás foťák nadále působí lépe než u předchůdce. Samsung také samozřejmě může situaci vylepšit případnou softwarovou aktualizací. DxO například telefon testovalo s verzí firmwaru, která byla k dostání zhruba v únoru a po kritice výsledků testu Galaxy S21 Ultra organizace vyzkoušela telefon s novějším firmwarem (konkrétně G998BXXU1AUB9 – dnes už je dostupný novější), ve kterém připustila mírné zlepšení například v oblasti šumu nebo detailů u nižších úrovní zoomu. Skóre ale nijak neupravovala a platí to původní.