Samsung vytasil pořádnou plácačku. Novinka má obří displej i baterii

Samsung se hned zkraje roku rozjel a vedle špičkových modelů odhalil také několik telefonů střední a vyšší střední třídy. Na český trh zamíří vedle dříve odhalené novinky Galaxy A50 i jeho větší sourozenec Galaxy A70. Těšit se můžeme na velký displej, štědrou kapacitu baterie, ale i trojitý fotoaparát s vysokým rozlišením.

Ještě před pár lety bychom o modelu, který má displej s úhlopříčkou 6,7 palců, napsali, že jde prakticky o tablet. Dnes už si však díky tenkým rámečkům mohou výrobci dovolit do segmentu smartphonů zařazovat i takto velké modely. Galaxy A70 má tenké rámečky a kapkovitý výřez v horní části, kam se schoval přední fotoaparát. Rozlišení displeje je

1 080 x 2 400 pixelů, poměr stran 20:9 a technologie zůstává Super AMOLED.

Stejně jako v případě modelu A50 se i zde nachází čtečka otisků prstů v displeji. Samsung do této nové technologie skočil po hlavě a přenesl ji i do segmentu vyšší střední třídy. Vedle toho je samozřejmě možnost telefon odemykat i pomocí rozpoznání obličeje.

O výkon se stará zatím blíže nespecifikovaný osmijádrový procesor, pravděpodobně je to některý z Exynos modelů vyšší střední třídy. Doplňuje jej 6 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data. Paměť telefonu je dále možné rozšířit kartou microSD až do velikosti 512 GB. Telefon funguje na Androidu 9.0, který je opatřen grafickou nadstavbou One UI.



Tahákem telefonu je nepochybně trojitý zadní fotoaparát, který má 32MPix hlavní snímač se slušnou světelností f/1,7. Sekunduje mu širokoúhlý 8MPix snímač s úhlem záběru 123 stupňů a světelností f/2,2. Trojici uzavírá pomocný 5MPix fotoaparát pro práci s hloubkou ostrosti. Vysoké rozlišení má i selfie kamera: 32 MPix se světelností f/2,0.

Za zmínku nepochybně stojí velká 4 500mAh baterie, která podporuje rychlé 25W nabíjení. To je vyšší hodnota než v případě současné špičky nabídky Samsungu, modelu S10+.

Galaxy A70 bude v Česku dostupný od poloviny dubna, a to v modrém a černém barevném provedení. Prodávat se bude za cenu 10 499 korun, příplatek oproti modelu A50 tak bude činit 1 500 korun.