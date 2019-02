Nenápadné hvězdy veletrhu. Levnější samsungy jsou opravdu povedené

Řada Galaxy A je pro Samsung velmi důležitá, nabízí v ní totiž smartphony střední třídy, které míří na velmi širokou základnu uživatelů. Dlouho však byly modely A vůči konkurenci nepřiměřeně drahé a nenabízely moc atraktivní výbavu. Měnit se to začalo koncem loňského roku, kdy přišly pro Samsung revoluční typy A7 a A9 se třemi a čtyřmi fotoaparáty. Především Galaxy A7 zaujal, měl zajímavě nastavenou cenu i výbavu.

Letos budou v tomto trendu chtít pokračovat nejméně dvě novinky, které opět posouvají řadu A do atraktivnější pozice. A je škoda, že Samsung (alespoň prozatím), v Česku nabídne jen jeden z modelů. I když: typy A30 a A50 přichází krátce po modelech A7 a A9 a tak je možné, že u nás třeba v nabídce zůstanou tyto s výrazně sníženou cenou a doplní je právě nový A50.

Novinky jsou oproti dosavadním modelům řady hodně odlišné: ostatně, i proto se tak výrazně změnil název, namísto jedné číslice jsou tu dvě, které by měly dále tuto řadu charakterizovat. Displej dostal kapkovitý výřez, je to vůbec poprvé, co se Samsung do něčeho takového pustil. Na první pohled se nám zdá, že to vzhled modelů trochu „anonymizuje“, minimální rámečky a kapkovitý výřez má dnes ledaskdo a poznat původce smartphonu na první pohled nebude jednoduché.

Jenže druhý pohled neomylně odhalí, že jsou to samsungy. Zpracování totiž výrobce věnoval velkou pozornost a novinky se povedly. Kovový rám a lesklá zadní plocha tu spolu hezky lícují a ladí, celek působí opravdu velmi prémiovým dojmem. Popisuje se to jen těžko, ale v ruce tu je hned poznat, že jsou toto kousky od prémiového výrobce.

Přitom tentokrát nebude tento luxus vykoupen nesmyslnou cenou. Galaxy A50 se totiž u nás začne prodávat už zanedlouho, v polovině března, a to za cenu 8 999 korun. Přitom výbava je opravdu lákavá. A50 má 6,4palcový Super AMOLED displej s rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů, 4 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, kterou lze dále rozšířit paměťovými kartami. Velkým lákadlem tu bude čtečka otisků prstů zabudovaná v displeji, to je velké překvapení, kterým se A50 blíží špičkovým typům S10.

Novinka také dostane trojitý fotoaparát: hlavní snímač má rozlišení 25 megapixelů (selfie vpředu má také 25 megapixelů), k tomu je tu širokoúhlý osmimegapixelový snímač (stále bez ostření) a třetí pětimegapixelová kamera pro data o hloubce ostrosti. Ve výbavě telefonu nenajdeme žádné „háčky“. Je tu výkonný procesor i baterie s parádní kapacitou 4 000 mAh. I přes veliký displej (co není zahnutý) působí telefon docela kompaktním dojmem.

Levnější Galaxy A30 má stejný displej a velmi podobnou výbavu, jen čtečka otisků se přestěhovala na záda a foťák je tu pouze dvojitý pro hrátky s hloubkou ostrosti s rozlišením hlavního snímače 16 megapixelů (stejné rozlišení má i selfie kamera). Také tu je méně paměti (3 GB RAM a 32 GB, nebo 4 GB RAM a 64 GB).

Obě novinky pak potěší odolností vůči vodě a prachu (IP68), rychlým dobíjením, konektorem USB-C a aktuálním Androidem 9.0 Pie. Je možné, že sleva za ústupky typu A30 by byla na našem trhu příliš malá a tak české zastoupení u nás tento model nenabídne a raději zlevní některý ze stávajících typů. Ostatně, Galaxy A7, který nijak na atraktivitě neztratil, se už v e-shopech nabízí za 7 000 korun a jeho výbava je vlastně zajímavější než u A30.

Obě novinky na nás ale celkově působí velmi sympatickým dojmem a je vidět, že se Samsung po letech opravdu začal snažit. Zareagoval na agresivní konkurenci, přidal jak na výbavě, tak zajímavých inovacích a přitom popřemýšlel i o ceně. My tleskáme, takto má vypadat konkurenční boj a snaha o udržení pozice největšího výrobce smartphonů na trhu.