V Česku je Samsung S 10 hit, říká ředitel mobilní divize Samsungu

Když se podíváme na Evropu, jak je důležitý český a slovenský trh pro Samsung?



V Evropě je asi sedmnáct poboček, některé zahrnují víc zemí. V našem případě je to Česko a Slovensko. Podobné je to třeba u pobaltských zemí, naopak některé velké země jsou samostatné. Pro Samsung jsou všechny trhy důležité a rozhodně nechceme říkat zákazníkovi, že pro nás daná země není důležitá, protože je menší než nějaká jiná.

Je nějaký zásadní rozdíl ve skladbě prodávaných přístrojů v Česku a například třeba v Polsku?

Je to velmi podobné, ale český trh je trochu bližší západnímu, třeba jako ve Francii nebo v Portugalsku.

Teď je tu vlajková loď, S10, loni to zase byla S9. To je něco, u čeho říkáme, že přinášíme to nejlepší, co může existovat. A v případě S10 se to velmi povedlo, jak ukazují všechna čísla a recenze. Stejné je to v Česku i v Polsku. Ovšem trh Česka a Slovenska je v rámci Evropy druhý nejúspěšnější v mezigeneračním nárůstu prodeje S10 oproti S9.

Celkově nejsou rozdíly tak markantní, abychom mohli říct, že polský trh je úplně odlišný od toho českého. Ale vlastně jedna velká odlišnost tu je. Česko a Slovensko jsou první v Evropě v podílu prodejů z e-shopu. Stává se, že český zákazník jde do obchodu pro telefon a ví toho víc než prodavač. Říká se tomu ropo efekt, tedy „research online, purchase offline“ (najít na internetu, koupit v obchodě, pozn. red.). Zákazníci jsou vzdělaní a my jsme za to rádi.

Tomáš Balík Tomáš Balík je od 3. prosince 2018 šéfem divize mobilních zařízení ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Je zodpovědný za produktový marketing a prodej v divizi zastřešující všechna mobilní zařízení a související služby v České republice a na Slovensku. Balík přišel do Samsungu z pozice výkonného ředitele společnosti Datart, kde strávil více než deset let. Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Takže prodavač v prodejně už nemá šanci přesvědčit zákazníka, aby změnil rozhodnutí, se kterým do prodejny přišel?



Má, pokud je šikovný. Na webu je to jasné, zákazník se podívá na parametry, čte recenze, podívá se na naši stránku a pak přijde do obchodu ze dvou důvodů: jde se ujistit, že si dobře vybral, a také aby ho prodavač navedl k tomu, k čemu ten telefon skutečně potřebuje. Spousta lidí není ochotná tolik měnit značku, je na tu svou zvyklá. A pak tu jsou lidi, kteří hledají a neví, nejsou si jistí, ale někde četli, že zrovna Samsung je dobrý, tak přijde do obchodu a ptá se a zjišťuje informace. Šikovný prodavač umí zákazníkovi vysvětlit pro a proti a nesmí lhát.

Jaká je situace v případě telefonů levnějších než jsou top modely řady S?

Na rovinu, S9 loni nesplnila očekávání. S10 naopak očekávání překonává. Když se přenesu do segmentu nižší třídy, tam jsme loni čelili tlaku konkurence. My vidíme, že se loňský rok tolik nepovedl, tlak konkurence byl vyšší a proto letos na trh přichází třeba A50, která se v některých specifikacích blíží loňskému top modelu S9 a je za super cenu (doporučená je 8 990 Kč, S9 se aktuálně prodává od 16 000 korun výše - pozn. red.).

Co bude dál se Samsungem S9? Sníží se cena?

Model S9 zůstává zatím nedílnou součástí našeho portfolia, ale nebude to už ten hlavní model a nebudeme mu věnovat takovou pozornost. Teď je hlavní S10 a nové modely řady A.

Jak je to s novými „áčky“, nahradí plnohodnotně i levné modely řady J, která končí?

Chystáme představení celé nové řady A, protože víme, že se zákazníci v našem portfoliu moc neorientovali. Z průzkumů víme, že nám říkali: „Zjednodušte to, my nevíme co jsou A7, J6, J6+ atd“. Takže teď musíme zákazníkům líp vysvětlit, co které modely jsou. Proto máme zcela novou řadu A, která je mnohem přehlednější.

Třeba základní model řady A bude ideální pro dívku do školy, pro hráče a fotografy zase A50. Ještě však nemáme portfolio oznámené celé, 10. dubna budou další modely. Bude tak zhruba pět až sedm modelů, plus k tomu budeme prodávat ještě některé loňské modely.

Jak to vypadá s modelem Galaxy Fold?

Očkáváme, že by se v druhém pololetí 2019 měl dostat i na český trh. Měl jsem ho v ruce a řekl bych, že to je něco, co zabere. Nebude to otázka objemu a prodeje tisíců kusů měsíčně, ale stovky až pár set kusů měsíčně by se prodat mohly, protože jsou lidi, kteří chtějí mít to nejlepší. Potenciál ale vidím i u mnoha dalších skupin zákazníků.

Rozšíří se koncept skládacích telefonů do dalších řad?

Pokud bude Fold úspěšný, proč ne? Když se bavíme o budoucnosti, říkám, že před rokem 2019 byla doba LTE, po roce 2019 to bude 5G doba. Dříve jsme byli omezení buď softwarem čihardwarem nebo nebyl k dispozici dostatečně rychlý přenos dat. S příchodem 5G se otevírají zcela nové možnosti a využití mobilních zařízení. Už to není science-fiction, je to realita, kterou si ještě spousta lidí nepřipouští. Jakmile se 5G opravdu rozjede ve větším měřítku, bude to pro lidi i spoustu odvětví znamenat zcela nový způsob, co lze s mobilními technologiemi dělat.

Nakousli jsme 5G. Má Samsung jakožto výrobce infrastruktury zájem o český trh?

Má. Jsme zde aktivní dlouhodobě. Bavíme se jak s operátory, tak velkými firmami, které hledají 5G řešení. Je to velmi živé a Samsung je v tom zapojený aktivně. Jestli narážíte na aktivity Huawei a ZTE v oblasti mobilní infrastruktury…

Je to pro vás určitá příležitost, ale to jméno v segmentu v Evropě moc nemáte…

Je pravda, že u obecné veřejnosti nejsme v tomto segmentu tak známý hráč. Ale to není podstatné. Tenhle byznys se nedělá s koncovými spotřebiteli, ale operátory, velkými firmami. Tempo rozvoje 5G sítí závisí zejména na operátorech. Infrastruktura bude na jejich straně. V Německu začínají jako první, připravují pilotní provoz. Ale také je tam klíčový operátor a jde o to, jaké zvolí řešení. My ho máme, a tendru se, ať už u operátorů nebo třeba velkých výrobních podniků, pro které je 5G klíčové pro automatizaci provozů, účastníme.

Co chytrá domácnost? Budeme ji ovládat mobilem?

Mobil je klíč. Do několika let budeme domácnost ovládat mobilem všichni. Nebavím se jen o tom, že můžete ovládat žárovku, vypínač nebo celé zabezpečení domu. Jde o otevřenost. Samsung říká, že je v rámci chytré domácnosti otevřený všem platformám a značkám. Nejde zákazníka nutit, že když má Samsung televizi, musí sí koupit Samsung pračku a Samsung telefon, aby domácnost fungovala. Jsme otevřeni i jiným platformám včetně té od Applu. Někteří výrobci říkají, že vše funguje nejlépe, jen když má doma zákazník vše od jedné – té jejich – značky. Samsung takhle nechce jít a nepůjde, ale vždy je zákazníkovi nutno to vysvětlit.

A Samsung pro to nějaké řešení má?

Komplexní řešení již máme, i když ne zatím v Česku. Nicméně i zde tím můžete spoustu věcí už ovládat, ať už se jedná o pračku, robotický vysavač nebo televizi. Mobil v tomto případě považujeme za klíčové zařízení. I když máte doma Philips Hue žárovky nebo jiné spínače.



Takže Samsung počítá s tím že v rámci chytré domácnosti si nebudou lidé kupovat zařízení od jedné firmy?

Jak už jsem zmínil, jsme otevřeni jiným platformám a jiným značkám. Bez toho to nepůjde. O tom, že se výrobci elektroniky musí více otevřít jiným značkám, jsem mluvil už před pěti lety. Část zákazníků má jinou značku a proč bychom jim to měli zakazovat, to nemá logiku.



Jak si vedete na trhu chytých hodinek?

Tento trh roste a my rosteme ještě rychleji. Dokládá to i velký zájem o poslední model chytrých malých hodinek. Někdo chce něco jen na měření tepu, někdo chce něco, co mu aspoň zapípá, že mu někdo volá a někdo to nosí k obleku jako součást image. Když mi i žena, která má dobrý vkus, řekla, že se povedly, věřím, že se skutečně povedly. A vidím to i venku, na lidech. Za chvíli začnou zachraňovat i životy, když měří výkyvy srdeční aktivity atd., takže je to nejenom doplněk, ale i užitečná věc. Mně přijdou užitečné například tím, že mi pípají, když mám mít meeting.

Jak silně tento segment roste?

Trojciferně, přes sto procent. Povedlo se to, zákazníci je chtějí a my jsme jim vyšli vstříc. Máme jednodušší i lépe vybavené modely.