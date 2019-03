Jaro plné premiér. Dočkáme se spousty nových smartphonů

Krátce po barcelonském veletrhu MWC, na kterém jsme viděli spoustu novinek, se situace trochu uklidnila, aby se v druhé polovině března mohla rozjet další smršť čerstvých modelů. První velká událost proběhne už v úterý 26. března, kdy Huawei hodlá na akci v Paříži ukázat nové modely řady P. Uvidíme standardní dvojici P30 a P30 Pro a možná i další modely. Redakce Mobil.iDNES.cz bude na místě.

Na skládací huawei si patrně počkáme, zatím totiž není u modelu Mate X známé datum uvedení na trh. Spekuluje se o polovině letošního roku, takže nejdřív až v létě. Zato už brzy si budeme moci vyzkoušet model Galaxy Fold od Samsungu, který pevné datum uvedení na trh má, a to 26. dubna. Skládací samsung by mohl dorazit i na český trh, ale ne dříve než ve druhém letošním pololetí.

Samsung chystá na duben ještě další premiéru, odhalí nové přírůstky do řady Galaxy A. Konkrétně by mělo jít o model střední třídy Galaxy A40 a novou vyšší střední třídu v podobě modelu Galaxy A90. Ten by měl mít podle předběžných informací podobnou výbavu jako letošní top modely společně se specialitou v podobě vysouvacího fotoaparátu.

Nových telefonů značky Honor bude pravděpodobně několik, výrobce ovšem celkem striktně odděluje domácí čínský a světový trh, kde se modely liší jak samotnými názvy, tak datem uvedení. Předpokládáme ovšem, že bychom během jara mohli vidět jak nástupce Honoru 10 (pravděpodobně s označením Honor 20), který měl loni evropskou premiéru v květnu, tak některý z levnějších modelů.



Příznivci Googlu čekají také na představení pro nás sice okrajového, nicméně stále významného Pixelu 3 Lite (spekuluje se také o názvu Pixel 3a). Výrobce jej pravděpodobně odhalí na konferenci Google I/O, která se uskuteční 7. až 10. května v americkém San Francisku. Pixel 3 Lite by měl mít stejné funkce jako „plnohodnotné“ modely Pixel 3 a 3 XL, ovšem za nižší cenu a s pár kompromisy ve výbavě.

Pátý měsíc bude pravděpodobně příznivý i pro ty, kteří čekají na nový smartphone značky OnePlus. Model s pořadovým číslem sedm by měl výrobce ukázat do konce května. Očekáváme, že opět půjde o vysoce výkonný model, letos by mohl zaujmout třeba specialitou v podobě vysouvacího selfie fotoaparátu.

Stejně tak si na květen přichystal novinku i Asus v podobě ZenFonu 6. Ten už zná i datum premiéry, která se odehraje ve čtvrtek 16. května ve španělské Valencii. Telefon bude zajímavý zejména designem, mluví se o celodisplejovém provedení bez výřezu a průstřelu displeje. Přední fotoaparát bude pravděpodobně schovaný uvnitř těla telefonu.