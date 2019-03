Toto je nejzákladnější model Samsungu, za tři tisíce není vůbec špatný

V Indii se v současnosti hraje skutečně o hodně. Tamní trh má obrovský potenciál stovek milionů zákazníků, o které se přetahují zejména čínské značky jako Xiaomi, Oppo nebo Vivo. Samsung má zde pozici spíše okrajového hráče, ovšem i tak si chce ukrojit co možná největší podíl. Pomoci mu má v tom nový dostupný model Galaxy A10, který právě spustil na indickém trhu.

Pro indický trh přitom specificky firma navrhla i řadu M, ta se ovšem podívá i do jiných částí světa. Konkrétně model Galaxy M20 se bude prodávat i v Česku (více v článku Výjimečný Samsung, v běžném obchodě ho nekoupíte, jen on-line). V případě modelu Galaxy A10 však nemáme zatím potvrzeno, dostupnost na českém trhu zatím Samsung řeší.

Přitom by to byla škoda. Vzhledem k tomu, že výrobce prakticky zrušil řadu Galaxy J, která doposud sloužila právě jako vstupní brána do světa smartphonů Samsungu, tuto funkci přebírají právě levnější „Áčka“. Model A10 je tak úplně nejníže, co to jen jde. Jenže i tak má vzhledem k překvapivě nízké ceně zajímavou výbavu.

V první řadě má poměrně povedený design v čele s velkým 6,2palcovým IPS displejem s HD+ rozlišením 720 x 1 520 pixelů a moderním poměrem stran 19:9. Disponuje malým kapkovitým výřezem pro selfie kameru. Další fotoaparát naleznete na zádech, má rozlišení 13 MPix a světelností f/1,9.



Telefon pohání osmijádrový procesor Exynos 7884 společně s 2 GB operační paměti, 32GB uživatelskou paměť rozšíříte o microSD kartu. Poměrně slušná je pak kapacita baterie s 3 400 mAh. Telefon funguje na nejnovější verzi Androidu Pie s novou grafickou nadstavbou One UI.



Výsledkem je telefon s pěkným displejem a moderním designem a na poměry nižší třídy stále celkem dostačující výbavou. Ta je ovšem opodstatněna velmi nízkou cenou, která na indickém trhu činí 8 490 rupií, tedy v přepočtu asi 2 700 korun. V Česku by telefon mohl stát tři až tři a půl tisíce korun.