Relativně levný samsung existuje. Akorát v Evropě bude upravený

V posledních několika letech se Samsung příliš nepouštěl do boje s lacinými smartphony čínských značek. Ne že by levnější modely neměl, ale i když se dnes podíváme na jeho nabídku v nejnižší třídě, tak loňské a předloňské modely J začínají na 4 000 korun. S jedinou výjimkou dva roky starého J3 ve výprodeji.

Modely řady J končí, to už je definitivní. Nahradí je letos zcela obměněná a razatně rozšířená řada A. Doposud Samsung představil tři nová áčka: A10, A30 a A50. Z nich je na český trh potvrzený jen model A50, což je velmi slušně vybavený stroj střední třídy. A30 se na náš trh nepodívá a nejlevnější A10, který by mohl stát jen okolo 3 000 korun, to má zatím 50 na 50. Možná bude, možná ne.

Pokud by Samsung A10 na český trh nedorazil, tak by značce na trhu zůstala docela velká mezera. Tu může zacelit model A20, který Samsung zatím představil pro některé trhy. Ovšem pozor, tato varianta se bude od té evropské odlišovat. Rozdíly asi nebudou velké, ale je potřeba s nimi počítat. Evropskou verzi Samsung představí začátkem dubna.

Samsung A20 by měl stát okolo 5 000 korun, tedy alespoň to naznačuje nacenění produktu na ruském trhu, kde se novinka bude prodávat v přepočtu za 4 900 korun. Takže úplně levný model to nebude, ale odpovídá to strategii značky.

Na druhou stranu, parametry telefonu nejsou špatné. Třeba AMOLED displej není v této třídě vůbec obvyklou záležitostí. Panel má úhlopříčku 6,4 palce, zabírá skoro celou čelní plochu telefonu a má jen drobný kapkovitý výřez. Potud je vše perfektní, ovšem rozlišení jen HD+ je dnes už na pětitisícový telefon s velkým displejem nízké.

Výkon dodává vlastní procesor Exynos 7884. Operační paměť má hodnotu 3 GB, uživatelská pak pojme 32 GB dat s tím, že ji lze rozšířit pomocí paměťovek. Zadní fotoaparát je dvojitý s rozlišením snímačů 13 a 5 Mpix při světelnosti f/1.9 a f/2.2. Vepředu je pak jeden osmimegapixelový foťák. Zcela jistě pozitivní zprávou je velká baterie s kapacitou 4 000 mAh. Snímač otisků prstů je na zádech.

Jak je uvedeno, Samsung A20 se dostane i na evropské trhy a velmi pravděpodobně se bude prodávat i na českém trhu. Ovšem výbava by mohla být trochu jiná než je uvedeno. Vše se dozvíme v dubnu.