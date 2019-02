Výjimečný Samsung, v běžném obchodě ho nekoupíte, jen on-line

V Indii je právě v segmentu levnějších telefonů velká konkurence, bodují tu zejména čínské značky jako Xiaomi, Vivo nebo Oppo. Samsung ovšem nad tímto trhem ještě nezlomil hůl a do boje nasadí velmi zajímavě vybavené modely Galaxy M10 a M20. To ovšem neznamená, že zůstanou jen zde.



V druhé polovině února se však modelu M20 dočkají i čeští zákazníci. Ten je z této dvojice zajímavější variantou, protože má ve výbavě neobvykle velkou baterii. Akumulátor má totiž kapacitu hned 5 000 mAh, takže telefon bude nejspíše přeborníkem ve výdrži. Ovšem ani zbytek jeho výbavy neurazí, telefon pohání osmijádrový procesor Exynos 7904 Octa společně se 3 nebo 4 GB operační paměti. Vnitřní 32GB či 64GB úložiště lze rozšířit paměťovou kartou.

Model M10 využívá procesor Exynos 7870 (použitý už třeba u loňských modelů Galaxy J5 či A6) společně s 2 nebo 3 GB operační paměti. Nemá ani už tak oslnivou kapacitu baterie, vystačit si musíte s „pouze“ 3 400mAh akumulátorem.



Pro Samsung ovšem ještě neobvyklejší věc ve výbavě je kapkovitý výřez displeje, který najdete u obou novinek. Společnost byla totiž už od představení iPhonu X zarytým odpůrcem tohoto typu umístění předních senzorů do displeje s tenkými rámečky, dokonce si i do Applu v několika svých reklamách kvůli výřezu párkrát rýpla (více v článku Samsung si utahuje z Applu už deset let, ukazuje v nové reklamě).

Teď však Samsung obrátil a displeje modelů M10 a M20 decentně vyřízl právě kapkovitým tvarem, jaký známe třeba z modelu OnePlus 6T. Model M20 má 6,3palcovou obrazovku s rozlišením Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů) a poměrem stran 19,5:9. M10 disponuje 6,22palcovým displejem a pouze HD rozlišením (720 x 1 520 pixelů).

Obě novinky mají nicméně společnou sestavu fotoaparátů. Zadní snímače jsou zde dva, hlavní s rozlišením 13 MPix (světelnost f/1,9) doplňuje širokoúhlý 5MPix fotoaparát (světelnost f/2,2). Přední fotoaparát má rozlišení 8 MPix u modelu M20 a 5 MPix u sourozenecké M10.

Shodou ve výbavě je dále přítomnost sluchátkového jacku. U Galaxy M20 najdete moderní USB-C konektor pro přenos dat a nabíjení, Galaxy M10 využívá starší microUSB. Čtečka otisků prstů je přítomna pouze u Galaxy M20, model M10 tak kromě klasických metod jako PIN či gesto odemknete již pouze rozpoznáním obličeje.



Jak už bylo v úvodu zmíněno, čeští zákazníci se dočkají pouze nejlépe vybavené varianty Galaxy M20, tedy té s 4 GB operační paměti a 64GB úložištěm. Model bude dostupný v druhé polovině února v černé a modré barvě. Cena bude 5 999 korun a Samsung jej hodlá prodávat pouze přes svůj online obchod.