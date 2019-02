Méně je někdy více. Recenze Samsungu Galaxy A9

Minulý podzim byl co do smartphonových novinek hodně divoký. Ještě v září Samsung překvapil modelem Galaxy A7, který měl hned tři zadní fotoaparáty a v kombinaci s příznivou cenou ukázal, že je schopný bránit svou pozici výrobce výborných fotomobilů. Konkurence zejména v podobě Huaweie byla však natolik silná, že bylo potřeba vytáhnout z rukávu ještě alespoň jedno eso. Tím měl být právě model Galaxy A9.

Odhalení tohoto unikátu provázela samozřejmě velká pozornost, byl (a stále je) to totiž rekordman. Galaxy A9 disponuje hned čtyřmi zadními fotoaparáty, což je maximum, které jsme u telefonu kdy mohli vidět. Úctyhodnou výbavu však hned vzápětí přebila směsice pobavení, protože čtyři moduly fotoaparátu pod sebou působily trochu přehnaně a také nejistota z toho, že jde ve skutečnosti o telefon vyšší střední třídy, nikoliv o prémiový kus.

Tyto rozporuplné dojmy víceméně přetrvávají dodnes. Na jednu stranu je totiž Galaxy A9 skutečně unikátní počin, který si pozornost zaslouží, ovšem zároveň je to i telefon, který trochu tápe v tom, pro koho je určený. Není nejdražší, ale ani se nedá označit jako levný. Není nejvýkonnější, ale nedá se říci, že by mu chyběla svižnost. A hlavně, nefotí nejhůř, ale bohužel mu na špici pořádný kus chybí.

Vypadá telefon a jeho displej hezky?

Navzdory prvotním dojmům z trochu přehnané sestavy zadních fotoaparátů, která vypadá jako semafor s komplexem méněcennosti, musíme uznat, že je Galaxy A9 vlastně docela fešák. Líbí se nám zejména barevné zpracování zadního krytu s přechodem zelené a modré barvy, zaoblené boky i materiálová kombinace kovu a skla. V tomto ohledu o prémiový model jednoznačně jde.

Na těle najdeme vše důležité: čtečka otisků prstů je hezky uprostřed zad, tak akorát pro ukazováček, v konektorové výbavě nechybí USB-C ani sluchátkový jack. Přední stranu rovněž pokrývá sklo a rámečky okolo obrazovky jsou příjemně tenké. Celkově je telefon sice spíše trochu větší, ale to už v dnešní době není takovou překážkou.



Obrazovka má úhlopříčku 6,3 palce s rozlišením Full HD+ (2 220 x 1 080 pixelů) a to je zároveň i prvním náznakem, že telefon si drží dostup od skutečně prémiových modelů z řady Galaxy S a Note. Pro ně je totiž typické ještě vyšší rozlišení. Chuť ovšem spravuje technologie Super AMOLED, takže se můžete těšit na skvělé zpracování barev a také moderní poměr stran 18,5:9. Nechybí ani zobrazování času a notifikací na vypnuté obrazovce (always-on režim).

Je Galaxy A9 výkonný telefon?

Srdcem modelu A9 je procesor střední třídy, Snapdragon 660 společně se slušnými 6 GB operační paměti. Výsledek z výkonnostního testu AnTuTu však mluví jasně. 140 tisíc bodů je totiž hodnota, které dosahují telefony s poloviční cenou, nemluvě o tom, že za méně peněz pořídíte i některé z vysoce výkonných modelů. Svižnost Galaxy A9 sice nechybí, po stránce multimédií a her se rozhodně jen tak něčeho nezalekne, ale za tolik, kolik si výrobce účtuje, by mohly být výsledky o mnoho lepší.

Telefon by si podle našeho názoru zasloužil klidně i ubrat operační paměť, ale využít třeba předloňského procesoru Snapdragon 835, což by jej posunulo na úroveň tehdejšího top modelu, Galaxy S8. Ten má mimochodem stále nižší (výprodejovou) cenu, než právě současná A9.

Vnitřní úložiště naopak chválíme, 128 GB je slušná hodnota, kterou lze navíc ještě navýšit paměťovou kartou. Nemusíte kvůli tomu ani dělat kompromisy, telefon má hezky oddělené sloty pro dvě SIM a microSD kartu.

Po stránce zbylého hardwaru je už vše v pořádku, nechybí NFC, Bluetooth 5.0, všestranná sestava GPS včetně evropského GALILEO a samozřejmě i čtečka otisků prstů na zádech. Zažili jsme i rychlejší, ale ostudu neudělá.

Zmíníme ještě výdrž baterie, která je také solidní. Akumulátor má kapacitu 3 800 mAh, což v kombinaci s úspornější obrazovkou i procesorem dá ve výsledku pohodovou jednodenní výdrž se zbytkem i do druhého dne. Když budete telefon šetřit, dva dny bez nabíječky zvládne.

Po stránce systému zde není nic překvapivého, telefon má operační systém Android 8.0 s klasicky přepracovaným uživatelským prostředím Samsung Experience. Nechybí ani chytrý asistent Bixby a obvyklá softwarová výbava od Samsungu, tedy třeba funkce zabezpečení souborů heslem, vlastní aplikační obchod nebo balíček nástrojů od Microsoftu.



Jak tento rekordman fotí?

Dostáváme se ke středobodu existence tohoto smartphonu, tedy fotoaparátu. Vidí čtyři oči na zádech lépe než obvyklé jedno, dvě nebo tři? Trochu zklamaně odpovídáme, že ne. Galaxy A9 nechceme v žádném případě křivdit v ohledu, že je to v podstatě jeden z nejuniverzálnějších fotomobilů, který kdy byl, ale co do kvality snímků to mohlo být mnohem, mnohem lepší.

Širokoúhlý (vlevo), standardní (uprostřed) a přiblížený snímek (vpravo)

Nejprve trochu faktů. Čtveřice snímačů se skládá z hlavního 24MPix fotoaparátu se světelností f/1,7 a ohniskovou vzdáleností 27 mm, dále dvojnásobně přiblíženého (52 mm, f/2,4) 10MPix senzoru a také naopak superširokoúhlého (12 mm, f/2,4) 8MPix snímače. Pomocnou funkci pro lepší zpracování hloubky ostrosti má pak 5MPix (f/2,2) fotoaparát. Optická stabilizace zcela chybí.

Širokoúhlý (vlevo), standardní (uprostřed) a přiblížený snímek (vpravo)

S hlavním snímačem nic zásadně v nepořádku není. Je jemný a má výbornou světelnost a zkrátka odpovídá vysoké kvalitě fotoaparátů od Samsungu. I v noci si celkem obstojně poradí s nedostatkem světla, nechybí mu ostrost. Tady zkrátka problém není. Je to právě dvojnásobně přiblížení a naopak širokoúhlý režim, které mohly být lepší.

Širokoúhlý (vlevo), standardní (uprostřed) a přiblížený snímek (vpravo)

Zoom i superširokoúhlý snímač mají problémy zejména s ostrostí a tedy vysokou ztrátou detailů a také horšího podání barev. Občas jsme se navíc setkali s problémy se správným zaostřením snímků. Takto si zkrátka kvalitu fotek od dražšího smartphonu nepředstavujeme. Při snížení ceny pod 10 tisíc korun už bychom nejspíše tak kritičtí nebyli, ale za současného stavu se zkrátka příplatek nezdá opodstatněný.

Širokoúhlý (vlevo), standardní (uprostřed) a přiblížený snímek (vpravo)

Pomocné fotoaparáty k tomu hlavnímu se nám zkrátka zdají trochu spíchnuté horkou jehlou, právě za účelem dosažení světového rekordu. A to je ve výsledku špatně, radši méně a pořádně, než více se ztrátou kvality. Pokud budete fotit hlavním 24MPix snímačem, budete s fotkami převážně spokojeni, ale přiblížení či oddálení doporučujeme spíše jen v opravdu příznivém světle.

Širokoúhlý (vlevo), standardní (uprostřed) a přiblížený snímek (vpravo)

Přední selfie fotoaparát má rozlišení také slušných 24 MPix a světelnost f/2,0, zde naopak není co vytýkat. Telefon umí natáčet až 2160p video při 30 snímcích za sekundu, nebo naopak superzpomalené video v HD rozlišení známé z top modelů výrobce.

Mám si Samsung Galaxy A9 pořídit?

Model A9 vypadal už od začátku jako zvláštní počin a naše dojmy z něj to víceméně potvrzují. Na jednu stranu je to na pohled prémiový smartphone s fotoaparátem, který nikde jinde nenajdete. Při bližším zkoumání však začnete narážet na neduhy, které dojem z telefonu celkem kazí. A pak se začnete ptát, jestli tento model za 13 990 korun vůbec stojí.

Naše odpověď je, že za současnou cenu spíše ne. Pokud chcete zajímavý smartphone značky Samsung s neobvykle vybaveným fotoaparátem, bude asi lepší volbou výrazně levnější sourozenec Galaxy A7. A pokud obecně toužíte po prémiovém samsungu, proč raději nesáhnout po výprodejovém Galaxy S8? V obou případech ušetříte.

Samsung Galaxy A7 a Samsung Galaxy A9

I konkurence má samozřejmě zajímavější telefony. Třeba takový Pocophone F1 od Xiaomi nám učaroval nejenom vysokým výkonem, ale právě i překvapivě povedeným fotoaparátem. Skvěle za nižší cenu fotí i Honor 10. A naopak pokud skutečně toužíte po mistrovi mobilní fotografie, současný král v podobě Huaweie P20 Pro už je jen o 3 tisíce korun dražší.

O modelu A9 bychom reálně začali uvažovat, pokud by jeho cena klesla pod 10 tisíc korun, pak už by horší kvalita fotoaparátu nebyla tak podstatná. Do té doby ale radši vybírejte jinde.