Impozantní Samsung S10+. Bude to v podstatě jen obří displej

Samsung na rozdíl od loňské řady Galaxy S9, což byly pouze vylepšené modely Galaxy S8 z roku 2017, chystá u desátého provedení vrcholného modelu kompletní přepracování. Koncept zůstane stejný, ale vše bude dotaženo dál.

Jestliže Samsung Galaxy S8 ve své době šokoval displejem, který zakrýval téměř celou čelní plochu, tak novinka půjde do extrému. Jak ukazuje snímek od „únikáře“ Ice universe, tak zejména větší model Galaxy S10+ bude takřka jen obří displej.

Žádné vykrojení, místo toho bude mít model s 6,4palcovým displejem dva „průstřely“ pro dva přední fotoaparáty. Navíc nebude chybět pro Samsung signifikantní zaoblení displeje po stranách, takže rámečky prakticky neexistují.

Trochu se obáváme, zda to nebude na úkor pohodlného ovládání, jelikož některým uživatelům vadí i zaoblení na starších modelech, které tak extrémní zobrazovací plochu nemají.

Také se necháme překvapit, jak se na tak obří ploše bude telefon odemykat pomocí čtečky integrované přímo do panelu displeje. Vzhledem k tomu, že má být použita nová ultrazvuková technologie, tak by mělo být odemykání přesnější a rychlejší. Záležet však bude na velikosti plochy, kde bude senzor otisků aktivní.

Navíc bude nový top samsung velmi tenký. Jeho tloušťka má být pouhých 7,8 milimetru. To loňský model Galaxy S9+ má tloušťku 8,5 milimetru a předloňský S8+ 8,1 milimetru. Model Galaxy Note 9 je s tloušťkou 8,8 milimetru v podstatě tlusťoch.

Rekordně tenký však nový vrcholný model od Samsungu nebude. Třeba největší konkurenti od Applu, tedy iPhony XS a XS Max, mají tloušťku 7,7 milimetru. Ovšem oba iPhony mají vystouplé dvojité fotoaparáty. To nový samsung by měl mít trojitý fotoaparát více zapuštěný.

Do rozměrného, ale tenkého těla se Samsungu má podařit dostat baterii s kapacitou 4 000 mAh. To je stejná kapacita jako u modelu Galaxy Note 9, který má i stejně velký displej. Applu se do iPhonu XS Max s o něco větším 6,5palcovým displejem a znatelnějšími rámečky povedlo dát jen 3 147mAh baterii.

Výdrž nového samsungu by měla být standardní. Navíc se hovoří o jistých chytrých funkcích, které by měly spotřebu energie šetřit. Podle některých zpráv by se ovšem nemělo konat rychlonabíjení, jak ho známé od některých konkurenčních smartphonů. Snad jen s nabíječkou, která nebude součástí standardní výbavy. Samsung by tak měl použít stejnou strategii jako zmiňovaný Apple.

Model Galaxy S10+ nebude úplným vrcholem nové nejlepší řady Samsungu. Tím má být model označovaný jako Galaxy S10 X. Toto provedení však bude podporovat sítě 5G, a tak bude v prodeji jen na některých trzích. Dostane i větší 6,7palcový displej.

Samsung novinky představí už 20. února. Zanedlouho potom by měly jít do prodeje. Spolu s modelem Galaxy S10+ bude uvedena standardní verze s 6,1palcovým displejem a stroj s označením S10 E a plochým 5,8palcovým displejem. Výhodou tohoto modelu má být cenová dostupnost a vzhledem k nikterak obřímu displeji a minimálním rámečkům i kompaktní rozměry.