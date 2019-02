Huawei si brousí zuby na Samsung. Do dvou let chce být jedničkou na trhu

Vlastní skládací smartphone, který hodlá Huawei představit koncem února na barcelonském veletrhu Mobile World Congress (MWC), bude místo komponent od tradičních dodavatelů, jako je například americký Qualcomm, vybaven vlastní čipovou sadou Kirin 980 a modemem Balong 5000. Informuje o tom server The New York Times, podle kterého chce firma tímto krokem nejen získat konkurenční výhodu, ale vyhnout se i stížnostem amerických úřadů kvůli bezpečnostním rizikům.

Huawei tak vynakládá značné prostředky na vývoj vlastní čipové technologie. Zaměřuje se tedy na oblast, které vévodí právě americké firmy. Nejenže tím docílí snížení ročních výdajů za potřebné komponenty, ale vzhledem k napjatým obchodním vztahům mezi USA a Čínou eliminuje i případné riziko výpadků dodávek.

Navíc během dvou let se chce Huawei podle listu Financial Times stát největším prodejcem chytrých telefonů na světě. V současnosti největší výrobce telekomunikačních zařízení na světě loni předstihl Apple a na žebříčku světových prodejců smartphonů stanul za Samsungem na druhé příčce (více viz Velká věc, Huawei to dokázal a předběhl v prodejích smartphonů Apple).

Podle analytické společnosti IDC činí podíl Huaweie na globálním trhu 14,6 procenta. Společnost loni dodala 206 milionů smartphonů a přes 100 milionů tabletů a dalších chytrých zařízení. Její příjmy v této oblasti loni v meziročním srovnání vzrostly o 50 procent na více než 52 miliard dolarů (téměř 1,18 bilionu korun).



Dodávky pro spotřebitele se na celkových příjmech Huaweie loni podílely 48 procenty, poprvé tak předčily dodávky pro operátory telekomunikačních sítí. Minulý měsíc společnost oznámila, že celkové příjmy jí v roce 2018 stouply o 21 procent na 109 miliard dolarů.

Ředitel společnosti Richard Yu tak neopomněl podotknout, že obavy západních vlád, které varují před používáním technologií čínských společností kvůli možnému bezpečnostnímu riziku, se na vysoké poptávce spotřebitelů neprojevily.



Právě kvůli obavám ohledně špionáže čelí Huawei restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Například novozélandské či australské úřady pak telekomunikačním společnostem, které při plánovaném přechodu na 5G chtěly využívat právě technologie Huaweie, tuto spolupráci zakázaly (více viz Huawei má velký problém. Novozélandské úřady odmítly jeho 5G technologii).

Huawei nicméně takové obavy označuje za nepodložené. „V Huawei takové věci neděláme. Vždy chráníme našeho zákazníka,“ zopakoval Richard Yu pro server The New York Times ujištění, že firma nikdy nedostala žádnou oficiální žádost ze strany čínských úřadů týkající se poskytnutí důvěrných informacích o zákaznících.

Před používáním softwaru a hardwaru společnosti Huawei varoval loni v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad). Úřad později varování upřesnil, běžných uživatelů se totiž netýká. I tak v reakci na něj premiér Andrej Babiš vyzval, aby se Úřad vlády ČR zbavil mobilů od čínské firmy Huawei.

Podle zjištění MF DNES používá smartphony Huawei pouze osm poslanců, nejpoužívanějšími v poslanecké sněmovně jsou iPhony od Applu (více viz Nejpoužívanější telefony mezi poslanci jsou iPhony, zjistila MF DNES).