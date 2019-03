Tento model si budeme pamatovat. Samsung už několik takových hitů měl

Samsungy řady Galaxy S po mnoho let definovaly to, jak mají vypadat špičkové smartphony s operačním systémem Android. I přes každoroční vylepšování je ale konkurence v posledních letech dohnala a Samsung svou někdejší „definující“ převahu trochu ztratil. Naše aktuální dojmy z modelů řady Galaxy S10 ovšem říkají, že toto jsou stroje, které Samsungu vrací určitý náskok a definují, jak má vypadat (mainstreamový) špičkový smartphone. A že si je po pár letech budeme velmi dobře pamatovat a vzpomínat na ně jako na jedny z nejlepších kousků celé modelové řady.

Legendární dvojka

Dnes takto vzpomínáme především na dva typy. Tím prvním je dnes už legendární model Galaxy S II. Ano, je tu samozřejmě první Galaxy S, který celou modelovou řadu založil, ale tehdy byly vlastně ještě androidí smartphony tak trochu v plenkách a teprve Galaxy S II přinesl opravdový pokrok a stal se z něj smartphone hodný zapamatování. I když jeho výbava samozřejmě působí dnes směšně, tehdy měl úplně všechno a ukázal skutečný potenciál androidích smartphonů.

Navíc vlastně tento zastaralý stroj dodnes docela funguje: v roce 2011 měl ve výbavě Android 2.3.4, ale oficiálně jej šlo upgradovat až na Android 4.1 Jelly Bean. Ten nejspíš po vzoru loňského ukončení podpory verze 4.0 Ice Cream Sandwich čeká letos koncem roku podobný osud, ale doposud je vlastně Galaxy S II plně funkční smartphone. Až Google ukončí podporu jeho systému, už se uživatel nedostane k novým aplikacím v Google Play.

Samozřejmě zastaralý telefon ani dnes už mnohé moderní aplikace nezvládá, ty většinou vyžadují novější verze systému, hardware ani software by tu na ně nestačily. Ale když dnes zapneme nějaký ten historický S II, stále nás překvapuje, jak kvalitní je ten jeho malý displej s relativně malým rozlišením a jak svižný dovede systém i po letech být. To byl jednoduše hodně nadčasový stroj, který se Samsungu extrémně povedl.

Poprvé se zahnutím

Druhým modelem, který podle nás v historické linii řady Galaxy vyčnívá výrazně nad ostatní zástupce, je typ Galaxy S6 a to především díky jeho variantám s přídomkem edge. Byli to první zástupci této řady s displejem zahnutým přes boční hrany a definovali tak konstrukci modelů S až dodnes. Samsung u řady S6 zvolil vlastně podobný přístup, k jakému se (byť v trochu jiné formě) vrátil letos. Byl tu klasický S6 s plochým displejem, pak S6 edge o stejné velikosti, ale se zahnutím a pak varianta S6 edge+ s větším zahnutým displejem.

Samsung tak už tehdy zvolil cestu trojice vlajkových modelů, které se liší výbavou minimálně, přesto ale osloví jiného zákazníka. Kromě letošní řady S10 využívá tento princip u aktuálních iPhonů třeba i Apple (XR, XS a XS Max). I to ukazuje, jak byla koncepce řady S6 nadčasová. Hlavní změnou byl především design a opět se S6 povedl i hardwarově, takže vlastně není problém telefon používat dodnes, byť opět už přicházejí určitá omezení. Z Androidu 5.0.2 Lollipop si telefon polepšil na Android 7.0 Nougat, který už začíná trochu ztrácet dech.

Modelová řada S6 přinesla také výrazný pokrok v oblasti fotoaparátu, poprvé se tu u řady S objevila třeba optická stabilizace obrazu. Takže dodnes vlastně tento smartphone nefotí vůbec špatně, byť samozřejmě pokrok v posledních letech kvalitu jeho snímků už dávno převálcoval. Pořád ale prostě S6 nepatří do starého železa, což není na poli androidích smartphonů úplně obvyklé. Tím vás ale nenabádáme k tomu, abyste si jej dnes kupovali, to už samozřejmě z hlediska podpory a výkonu dnes dostupných telefonů střední třídy nedává smysl.

A co ostatní?

Galaxy S II a S6 Edge jsou podle nás doposud ty nejvýraznější smartphony legendární špičkové řady. Letos se k nim připojí typy S10, které přinášejí oproti předchozí evoluci přeci jen více pozitivních změn a u kterých Samsung zapracoval třeba i na designu. Jsou opravdu perfektní ukázkou špičkové, byť v době nástupu ohebných displejů dnes už vlastně konvenční techniky.

A co dalších sedm zástupců série Galaxy S? První generace samozřejmě zůstane legendou, ale byly to jen první krůčky. Galaxy S3 přišel s tehdy nezvyklým oblým designem, ale především musel čelit mnohem silnější konkurenci. V té době hodně zabralo tchajwanské HTC a jeho smartphony nám po několik následujících let připadaly pokrokovější: ať už to byl soupeř S3 model One X s polykarbonátovým tělem, nebo následně úžasné hliníkové One M7, které soupeřilo s Galaxy S4 a One M9 s duálním foťákem a ocelovým tělem, co šlo proti typu Galaxy S5.

Pak si inovační prvenství s řadou S6 uzmul Samsung opět pro sebe, ale následující generace S7, S8 a S9 byly jen postupnými evolucemi a Samsung se ocitl pod tlakem čínských výrobců s agresivnější cenovou politikou a čím dál lepší technikou. Loňské modely S9 určitě nebyly špatné, ale v záplavě špičkových a často mnohem levnějších modelů, včetně úžasných fotomobilů řady P20 od Huawei, to měly opravdu těžké. Teď si ale Samsung s řadou S10 řekl o návrat na výsluní. Uvidíme, co na to konkurence. Ale máme pocit, že letos se dovedou korejské modely se soupeři poprat lépe. Teď jen doufejme, že dalších takto výrazných zástupců řady S se nedočkáme až za další čtyři roky (jak to v pauzách mezi S II, S6 a S10 vychází).