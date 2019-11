Raketový růst nové značky. Teď útočí i na Evropu velmi nízkými cenami

Je to velký úspěch. První smartphone představila značka loni v květnu a začala ho prodávat v Indii. Takže je na trhu jen něco málo přes rok a rázem je světovou desítkou a kvartální prodeje za třetí letošní čtvrtletí dosáhly deseti milionů kusů.

Na úplně novou značku fantastický příběh, jenže Realme to mělo dost zjednodušené. Značka v podstatě existuje deset let, akorát se loni osamostatnila a začala nový život. Původně totiž patřila pod Oppo Electronics, takže je vlastně součástí koncernu BBK. To jsou dobré geny pro výrobce smartphonů – Oppo je světová pětka a další značka Vivo je hned za ní. Dodejme, že pod koncern patří ještě OnePlus, taky takový specifický start-up.

Realme je low-costová značka koncernu, která má hlavní záběr na rozvíjejících se trzích jihovýchodní Asie. Podle výzkumné agentury Counterpoint prodává Realme osmdesát procent své produkce v Indii a v Indonésii. Ceny aktuálních modelů potvrzují, že na trzích, kde je cena tím nejdůležitějším parametrem, má Realme co nabídnout. Základní modely startují zhruba na sto dolarech, tedy na 2 300 korunách.

Zajímavé je, že Realme začalo nejprve prodávat v Indii a až po roce nabídlo první modely na domácím čínském trhu. Značka se od letoška angažuje i v Evropě, zatím však jen v několika zemích. Což je podobná strategie jako u Oppa nebo Viva. A ve všech třech případech Česko mezi vybrané trhy nepatří.

Aktuálně nabízí Realme v Evropě čtyři modely, ty nejlevnější z nabídky zde neprodává. Nejlevnější je tak model 3 Pro za zhruba 4 600 korun. Zajímavější je jen o několik stokorun dražší model 5 Pro. Za 5 200 korun (základní varianta s 4+128 GB pamětí) nabídne čtyři objektivy zadního fotoaparátu (48Mpix hlavní, širokoúhlý, pro hloubku ostrosti a makro snímač), procesor Snapdragon 712 a třeba 4 100mAh baterii.

Nejnovějšími modely je dvojice X2 a X2 Pro. Levnější X2 vyjde na 7 700 korun a nabídne také čtyři objektivy, ale ten hlavní už má rozlišení 64 Mpix. Zajímavostí je senzor otisků prstů v displeji. Velmi atraktivní je nejvyšší model X2 Pro. Ten začíná na částce 399 euro, tedy v přepočtu těsně nad 10 000 korun.

Výbava tohoto modelu je skvělá. Za uvedenou cenu nabídne nejvýkonnější aktuální procesor Snapdragon 855+, operační paměť 6 GB a uživatelskou 128 GB. V prodeji budou i lépe osazené verze s 8 a 12 GB operační paměti a až 256 GB uživatelské paměti. Vzadu je opět fotoaparát se čtyřmi objektivy. Hlavní snímač má rozlišení 64 Mpix, následuje další s 5x optickým a 20x hybridním zoomem. Snímač má rozlišení 13 Mpix. Třetí senzor je širokoúhlý a čtvrtý je pro hloubku ostrosti. Snímač otisků je v displeji a zajímavostí je dvojitá baterie, každý článek má 2 000 mAh.

Realme má rozhodně co nabídnout. A podle prodejních výsledků se mu daří zákazníky přesvědčit. Nabídka zatím není tak široká jako třeba u Xiaomi, ale do budoucna je nutné s Realme počítat. Otázkou je, jestli však nezačne kanibalizovat vlastní sourozence Oppo a Vivo.